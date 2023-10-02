ТОП-10 недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые нужно покупать сейчас, чтобы не пожалеть потом

Наверняка вы откладываете понравившиеся на АлиЭкспресс товары в корзину, время от времени наблюдая за тем, не снизилась ли их цена. Так можно прождать очень долго, просто в один момент потеряв его из вида. Если разочаровались в вещице или она попросту исчезла из продажи, не переживайте — вот сразу 10 крутых гаджетов с АлиЭкспресс, которые вам понравятся по соотношению цена/качество. Все они могут оказаться нужными на каждый день, так что, поторапливайтесь, пока продавцы не подняли их цену или не убрали из ассортимента.

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Недорогая электрическая зубная щетка

Если вас не устраивает цена щетки Oral-B, попробуйте ее альтернативу — Nandme NX6000, которая славится не только надежностью, но и функциональностью. Звуковая зубная щетка имеет три режима чистки и способна проработать до 80 дней без подзарядки. В комплект уже включено 12 насадок с щетиной DuPont, которых хватит на 2-3 года!

Цена: 1600 рублей

Щетка Nandme

Крутая электробритва Xiaomi

Если запутались среди многообразия электробритв, попробуйте эту модель с плавающей 4D-головкой от Enchen — суббренда Xiaomi, специализирующегося на товарах для ухода за собой. Она держит заряд до месяца, имеет защиту от влаги IPX7 и даже предотвращает защемления при бритье!

Цена: 2230 рублей

Бритва Xiaomi

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Хороший планшет на Андроид

Бытует совершенно ошибочное мнение, что Android-планшеты не стоит рассматривать всерьез. Не верьте этому: вот отличная модель Teclast M40 Plus с экраном на 10 дюймов, 8 Гб оперативки и 128 Гб хранилища. Гаджет работает на чипе MediaTek и имеет поныне актуальный Андроид 12, а также мощную батарею на 7000 мА*ч. За такие деньги — топчик!

Цена: от 12 040 рублей

Мощный планшет

USB-хаб для PlayStation 5

Несмотря на крутое оснащение PlayStation 5, в ней не так много USB-разъёмов для подключения различной периферии. Исправить это поможет USB-хаб сразу с несколькими гнездами USB-A и Type-C. Он выполнен в духе самой приставки и не будет выделяться из общего дизайна, а также обеспечит вам подключение дополнительных устройств.

Цена: 1000 рублей

USB-разветвитель для PS5

Док-станция для зарядки геймпадов PlayStation

PlayStation 4 до сих пор является одной из самых популярных консолей. Чтобы зарядить геймпады и подготовиться к катке в FIFA с друзьями, используйте эту удобную док-станцию: благодаря индикации на корпусе она сообщит вам об уровне заряда. Подключить к ней можно сразу два джойстика, благодаря чему не нужны дополнительные провода.

Цена: 1400 рублей

Док-станция для гемйпадов

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Компактные USB-лампочки

Если в вашей комнате много USB-разъёмов, но не хватает дополнительного освещения, используйте эти удобные светодиодные лампочки. Они занимают не так много места, а также могут превратить обычный повербанк в фонарик. 40 рублей — вообще не деньги, поэтому берите как можно больше!

Цена: 40 рублей

USB-лампочки

Мощный саундбар для телевизора

А вы знали, что Baseus выпускает не только повербанки и зарядки? Есть и вот такой мощный саундбар, который ничем не хуже какого-нибудь Redmi или Samsung! Поставляется в версиях с аккумулятором и без него, а подключать можно устройства разными способами, например, по Bluetooth. Вдобавок он оснащен RGB-подсветкой, а на корпусе есть рукоятка регулировка громкости. Отзывы — только самые положительные, так что, вы наверняка его захотите купить себе.

Цена: 5560 рублей

Саундбар Baseus

Розетка с USB Type-C

Сэкономьте на адаптерах для зарядки и розетках в доме! Смотрите, какой удобный блок питания с USB от Hoco мы нашли: каждое из гнезд поддерживает зарядку от 15 до 20 Вт, а также стандарты Power Delivery и Ouick Charge. В ней есть 1 Type-C, 2 USB-A и сама розетка.

Цена: 1700 рублей

Розетка с USB

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Мощный вертикальный пылесос

Начните осенью жить в свое удовольствие! Но перед этим не забудьте провести генеральную уборку в доме: в этом вам поможет вертикальный пылесос INSE I5 с мощностью всасывания до 18 000 Па. Он легко трансформируется под ваши требования и позволяет убирать разные покрытия, включая мраморные полы. Вдобавок он легкий и разбирается, поэтому после уборки сможете очистить сам гаджет от грязи.

Цена: 5100 рублей

Мощный пылесос

Хорошие смарт-часы вместо Apple Watch

В погоне за дорогими смарт-часами многие забывают о недорогих альтернативах, которых, между прочим, очень много. Например, Kumi GW5 с поддержкой звонков и мощным аккумулятором, который даст фору даже самым дорогим Apple Watch Ultra. Внутри есть масса тренировочных режимов, поэтому

Цена: 1850 рублей

Крутые смарт-часы