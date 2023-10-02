ТОП-10 недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые нужно покупать сейчас, чтобы не пожалеть потом

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Иван Герасимов

Наверняка вы откладываете понравившиеся на АлиЭкспресс товары в корзину, время от времени наблюдая за тем, не снизилась ли их цена. Так можно прождать очень долго, просто в один момент потеряв его из вида. Если разочаровались в вещице или она попросту исчезла из продажи, не переживайте — вот сразу 10 крутых гаджетов с АлиЭкспресс, которые вам понравятся по соотношению цена/качество. Все они могут оказаться нужными на каждый день, так что, поторапливайтесь, пока продавцы не подняли их цену или не убрали из ассортимента.

ТОП-10 недорогих товаров с АлиЭкспресс, которые нужно покупать сейчас, чтобы не пожалеть потом. Эти товары нужно брать прямо сейчас, чтобы не пожалеть потом. Фото.

Эти товары нужно брать прямо сейчас, чтобы не пожалеть потом

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Недорогая электрическая зубная щетка

Недорогая электрическая зубная щетка. Nandme — одна из лучших звуковых щеток в 2023 году. Фото.

Nandme — одна из лучших звуковых щеток в 2023 году

Если вас не устраивает цена щетки Oral-B, попробуйте ее альтернативу — Nandme NX6000, которая славится не только надежностью, но и функциональностью. Звуковая зубная щетка имеет три режима чистки и способна проработать до 80 дней без подзарядки. В комплект уже включено 12 насадок с щетиной DuPont, которых хватит на 2-3 года!

Цена: 1600 рублей

Щетка Nandme

Крутая электробритва Xiaomi

Крутая электробритва Xiaomi. Крутая бритва, которая ничем не хуже более популярных аналогов. Фото.

Крутая бритва, которая ничем не хуже более популярных аналогов

Если запутались среди многообразия электробритв, попробуйте эту модель с плавающей 4D-головкой от Enchen — суббренда Xiaomi, специализирующегося на товарах для ухода за собой. Она держит заряд до месяца, имеет защиту от влаги IPX7 и даже предотвращает защемления при бритье!

Цена: 2230 рублей

Бритва Xiaomi

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Хороший планшет на Андроид

Хороший планшет на Андроид. Недорогой планшет на Андроид порадует вас своей функциональностью и производительностью. Фото.

Недорогой планшет на Андроид порадует вас своей функциональностью и производительностью

Бытует совершенно ошибочное мнение, что Android-планшеты не стоит рассматривать всерьез. Не верьте этому: вот отличная модель Teclast M40 Plus с экраном на 10 дюймов, 8 Гб оперативки и 128 Гб хранилища. Гаджет работает на чипе MediaTek и имеет поныне актуальный Андроид 12, а также мощную батарею на 7000 мА*ч. За такие деньги — топчик!

Цена: от 12 040 рублей

Мощный планшет

USB-хаб для PlayStation 5

USB-хаб для PlayStation 5. USB-хаб для PlayStation5 — полезная штука для фанатов игр. Фото.

USB-хаб для PlayStation5 — полезная штука для фанатов игр

Несмотря на крутое оснащение PlayStation 5, в ней не так много USB-разъёмов для подключения различной периферии. Исправить это поможет USB-хаб сразу с несколькими гнездами USB-A и Type-C. Он выполнен в духе самой приставки и не будет выделяться из общего дизайна, а также обеспечит вам подключение дополнительных устройств.

Цена: 1000 рублей

USB-разветвитель для PS5

Док-станция для зарядки геймпадов PlayStation

Док-станция для зарядки геймпадов PlayStation. Заряжать сразу два геймпада можно одновременно и сразу в одном месте. Фото.

Заряжать сразу два геймпада можно одновременно и сразу в одном месте

PlayStation 4 до сих пор является одной из самых популярных консолей. Чтобы зарядить геймпады и подготовиться к катке в FIFA с друзьями, используйте эту удобную док-станцию: благодаря индикации на корпусе она сообщит вам об уровне заряда. Подключить к ней можно сразу два джойстика, благодаря чему не нужны дополнительные провода.

Цена: 1400 рублей

Док-станция для гемйпадов

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Компактные USB-лампочки

Компактные USB-лампочки. Эти USB-лампочки достаточно яркие несмотря на свой размер. Фото.

Эти USB-лампочки достаточно яркие несмотря на свой размер

Если в вашей комнате много USB-разъёмов, но не хватает дополнительного освещения, используйте эти удобные светодиодные лампочки. Они занимают не так много места, а также могут превратить обычный повербанк в фонарик. 40 рублей — вообще не деньги, поэтому берите как можно больше!

Цена: 40 рублей

USB-лампочки

Мощный саундбар для телевизора

Мощный саундбар для телевизора. Саундбар идеально подходит и для просмотра фильмов, и для прослушивания музыки. Фото.

Саундбар идеально подходит и для просмотра фильмов, и для прослушивания музыки

А вы знали, что Baseus выпускает не только повербанки и зарядки? Есть и вот такой мощный саундбар, который ничем не хуже какого-нибудь Redmi или Samsung! Поставляется в версиях с аккумулятором и без него, а подключать можно устройства разными способами, например, по Bluetooth. Вдобавок он оснащен RGB-подсветкой, а на корпусе есть рукоятка регулировка громкости. Отзывы — только самые положительные, так что, вы наверняка его захотите купить себе.

Цена: 5560 рублей

Саундбар Baseus

Розетка с USB Type-C

Розетка с USB Type-C. Зарядить все гаджеты можно сразу от одной розетки, сэкономив на адаптерах. Фото.

Зарядить все гаджеты можно сразу от одной розетки, сэкономив на адаптерах

Сэкономьте на адаптерах для зарядки и розетках в доме! Смотрите, какой удобный блок питания с USB от Hoco мы нашли: каждое из гнезд поддерживает зарядку от 15 до 20 Вт, а также стандарты Power Delivery и Ouick Charge. В ней есть 1 Type-C, 2 USB-A и сама розетка.

Цена: 1700 рублей

Розетка с USB

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Мощный вертикальный пылесос

Мощный вертикальный пылесос. Одна из наиболее популярных моделей на Али с топовыми характеристиками продается по очень низкой цене. Фото.

Одна из наиболее популярных моделей на Али с топовыми характеристиками продается по очень низкой цене

Начните осенью жить в свое удовольствие! Но перед этим не забудьте провести генеральную уборку в доме: в этом вам поможет вертикальный пылесос INSE I5 с мощностью всасывания до 18 000 Па. Он легко трансформируется под ваши требования и позволяет убирать разные покрытия, включая мраморные полы. Вдобавок он легкий и разбирается, поэтому после уборки сможете очистить сам гаджет от грязи.

Цена: 5100 рублей

Мощный пылесос

Хорошие смарт-часы вместо Apple Watch

Хорошие смарт-часы вместо Apple Watch. Смарт-часы Kumi — топ за свои деньги со всеми фишками более дорогих аналогов. Фото.

Смарт-часы Kumi — топ за свои деньги со всеми фишками более дорогих аналогов

В погоне за дорогими смарт-часами многие забывают о недорогих альтернативах, которых, между прочим, очень много. Например, Kumi GW5 с поддержкой звонков и мощным аккумулятором, который даст фору даже самым дорогим Apple Watch Ultra. Внутри есть масса тренировочных режимов, поэтому

Цена: 1850 рублей

Крутые смарт-часы

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