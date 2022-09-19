ТОП-10 необычных товаров с АлиЭкспресс по низкой цене, о которых вы могли не знать

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Иван Герасимов 0

На Али попадаются можно найти не только полезные товары, которыми мы регулярно пользуемся в быту, но и кое-что весьма экзотичное. Они также полезны, просто не все об этом задумываются. Самое приятное — стоят они довольно дешево, поэтому покупка не бьет по кошельку и не рушит бюджет. К примеру, мощная зарядка на все устройства — вы не думали о ней, а ведь она намного удобнее, чем все ваши зарядники. Или зонт, похожий на самурайский меч. Ну кто не мечтал о таком в детстве? Об этих и других товарах мы и расскажем в нашей сегодняшней подборке!

10 необычных товаров с Али, о которых вы могли не знать. Какие они?

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Ошейник с GPS

Отличный ошейник, который не позволит вашему псу потеряться

Любите отпускать своего кота погулять, но боитесь потерять? Делать так, конечно же не стоит. Собак это тоже касается! Чтобы не потерять питомца, используйте ошейник с GPS: он прост в управлении (отслеживается со смартфона), работает от аккумулятора до 12-15 часов, а точность локатора составляет около 5 метров. Забирайте, пока не подорожало!

Цена: 750 рублей

Ошейник с GPS купить

GaN зарядка 100 Вт

Адаптер не только быстрый, но и надежный: нитрид галлия более долговечный, чем кремний

GaN-зарядки вот-вот станут очень популярными: чтобы не упустить момент их подорожания, запаситесь одной сразу на все случаи жизни. Сможете быстро заряжать сразу несколько устройств, включая ноутбук и смартфон. Мощности 100 Ватт хватит на всех!

Цена: 3140 рублей

Официальный сайт Bliss OS

Аппарат белого шума

У этого прибора есть множество функций: например, переключение звука и регулировка громкости

Если ваш ребенок часто просыпается или попросту не может уснуть, вам точно нужен аппарат белого шума: у него мощная батарея, есть небольшая лампочка для подсветки и большая коллекция различных звуков. Пригодится не только детям, но и взрослым!

Цена: от 680 рублей

Аппарат белого шума

Недорогие смарт часы

Недорогие часы с хорошими отзывами — да это же идеальный товар с Али!

Искали недорогие смарт-часы, но нашли только дорогостоящие гаджеты, которые ничем не отличаются друг от друга? По-моему, смысла переплачивать нет: возьмите недорогие смарт-часы с большим экраном! Они умеют все то же, что и дорогие варианты, а стоят копейки.

Цена: 340 рублей

Недорогие смарт-часы

Хорошие беспроводные наушники

Наушники Ugreen отдают со скидкой! Не упустите!

У бренда Ugreen небольшая распродажа: компания раздает свои гаджеты по цене заметно ниже рынка! Так, вы можете забрать отличные вакуумные TWS-наушники с мощной батареей и сенсорным управлением почти в 4 раза дешевле обычной цены! Внешне они не похожи ни на AirPods, ни на другие аналоги, а еще прекрасно работают с любым смартфоном. Поторопитесь, пока скидка не закончилась!

Цена: 1420 рублей

Крутые наушники со скидкой

Джойстик с охлаждением

В джойстик помещается смартфон любого размера и начинает охлаждаться по нажатию кнопки

Многие любят играть на смартфоне, но в мире нет устройств, которое не греется из-за нагрузок. Совместите приятное с полезным: попробуйте удобный джойстик со встроенным вентилятором. Аккумулятора в устройстве хватит надолго — на выбор есть 2500 мА*ч и 5000 мА*ч. Короче, очень полезный гаджет, который должен быть в арсенале любого игромана!

Цена: 930 рублей

Джойстик с вентилятором

Недорогая IP камера для дома

Камера умеет не только транслировать изображение, но и записывать видео на флешку или в облако

С тех пор как я начал часто ездить в разные города, стало немного не по себе при мысли, что с квартирой что-то может случиться. Чтобы не нервировать себя же, установил вот такую камеру от Xiaomi: отлично снимает в любое время суток, удобно крепится на любую поверхность, а еще не имеет той самой красной точки, которая выдает видеонаблюдение. За подробностями — по ссылке ниже!

Цена: 1690 рублей

Недорогая камера для дома

Необычный ночник для дома

Ночник — это еще и отличный подарок, если отчаялись и не можете ничего выбрать

Если вам надоели все эти одноразовые, ничем не отличающиеся друг от друга ночники, которые вечно ломаются, попробуйте вариант в 3D: это крутая картинка какого-либо предмета, которая не только круто выглядит, но и довольно ярко светит. Сейчас прекрасное время, чтобы купить его — если не изменяет память, то еще зимой он стоил минимум в два раза дороже.

Цена: 323 рубля

Крутой ночник

Зонт самурайский меч

С таким зонтом не страшно ходить поздно ночью!

Как мне кажется, зонт должен выглядеть круто, но не выделяться из толпы. Всегда в детстве мечтал о зонте, который похож на самурайский меч. Нашел такой на Али: у него крутая рукоятка и небольшие размеры. Поместится в сумке, в крайнем случае, можно использовать в качестве страховки от хулиганов в темном переулке.

Цена: 1050 рублей

Зонт самурайский меч

Проекция на лобовое стекло

Проектор надежно крепится на торпеде и не слетает при торможении

Некоторым автомобилям не хватает современных функций. Например, экрана мультимедиа или проекции спидометра на лобовое стекло. Второе можно очень просто исправить: нашел для вас отличный проекционный дисплей, который работает по проводу через OBD-разъём. Всего лишь один провод, который легко спрятать под торпеду, зато как удобно. Пользуйтесь на здоровье!

Цена: 1220 рублей

Купить проекцию для авто

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