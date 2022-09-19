ТОП-10 необычных товаров с АлиЭкспресс по низкой цене, о которых вы могли не знать

На Али попадаются можно найти не только полезные товары, которыми мы регулярно пользуемся в быту, но и кое-что весьма экзотичное. Они также полезны, просто не все об этом задумываются. Самое приятное — стоят они довольно дешево, поэтому покупка не бьет по кошельку и не рушит бюджет. К примеру, мощная зарядка на все устройства — вы не думали о ней, а ведь она намного удобнее, чем все ваши зарядники. Или зонт, похожий на самурайский меч. Ну кто не мечтал о таком в детстве? Об этих и других товарах мы и расскажем в нашей сегодняшней подборке!

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Ошейник с GPS

Любите отпускать своего кота погулять, но боитесь потерять? Делать так, конечно же не стоит. Собак это тоже касается! Чтобы не потерять питомца, используйте ошейник с GPS: он прост в управлении (отслеживается со смартфона), работает от аккумулятора до 12-15 часов, а точность локатора составляет около 5 метров. Забирайте, пока не подорожало!

Цена: 750 рублей

Ошейник с GPS купить

GaN зарядка 100 Вт

GaN-зарядки вот-вот станут очень популярными: чтобы не упустить момент их подорожания, запаситесь одной сразу на все случаи жизни. Сможете быстро заряжать сразу несколько устройств, включая ноутбук и смартфон. Мощности 100 Ватт хватит на всех!

Цена: 3140 рублей

Официальный сайт Bliss OS

Аппарат белого шума

Если ваш ребенок часто просыпается или попросту не может уснуть, вам точно нужен аппарат белого шума: у него мощная батарея, есть небольшая лампочка для подсветки и большая коллекция различных звуков. Пригодится не только детям, но и взрослым!

Цена: от 680 рублей

Аппарат белого шума

Недорогие смарт часы

Искали недорогие смарт-часы, но нашли только дорогостоящие гаджеты, которые ничем не отличаются друг от друга? По-моему, смысла переплачивать нет: возьмите недорогие смарт-часы с большим экраном! Они умеют все то же, что и дорогие варианты, а стоят копейки.

Цена: 340 рублей

Недорогие смарт-часы

Хорошие беспроводные наушники

У бренда Ugreen небольшая распродажа: компания раздает свои гаджеты по цене заметно ниже рынка! Так, вы можете забрать отличные вакуумные TWS-наушники с мощной батареей и сенсорным управлением почти в 4 раза дешевле обычной цены! Внешне они не похожи ни на AirPods, ни на другие аналоги, а еще прекрасно работают с любым смартфоном. Поторопитесь, пока скидка не закончилась!

Цена: 1420 рублей

Крутые наушники со скидкой

Джойстик с охлаждением

Многие любят играть на смартфоне, но в мире нет устройств, которое не греется из-за нагрузок. Совместите приятное с полезным: попробуйте удобный джойстик со встроенным вентилятором. Аккумулятора в устройстве хватит надолго — на выбор есть 2500 мА*ч и 5000 мА*ч. Короче, очень полезный гаджет, который должен быть в арсенале любого игромана!

Цена: 930 рублей

Джойстик с вентилятором

Недорогая IP камера для дома

С тех пор как я начал часто ездить в разные города, стало немного не по себе при мысли, что с квартирой что-то может случиться. Чтобы не нервировать себя же, установил вот такую камеру от Xiaomi: отлично снимает в любое время суток, удобно крепится на любую поверхность, а еще не имеет той самой красной точки, которая выдает видеонаблюдение. За подробностями — по ссылке ниже!

Цена: 1690 рублей

Недорогая камера для дома

Необычный ночник для дома

Если вам надоели все эти одноразовые, ничем не отличающиеся друг от друга ночники, которые вечно ломаются, попробуйте вариант в 3D: это крутая картинка какого-либо предмета, которая не только круто выглядит, но и довольно ярко светит. Сейчас прекрасное время, чтобы купить его — если не изменяет память, то еще зимой он стоил минимум в два раза дороже.

Цена: 323 рубля

Крутой ночник

Зонт самурайский меч

Как мне кажется, зонт должен выглядеть круто, но не выделяться из толпы. Всегда в детстве мечтал о зонте, который похож на самурайский меч. Нашел такой на Али: у него крутая рукоятка и небольшие размеры. Поместится в сумке, в крайнем случае, можно использовать в качестве страховки от хулиганов в темном переулке.

Цена: 1050 рублей

Зонт самурайский меч

Проекция на лобовое стекло

Некоторым автомобилям не хватает современных функций. Например, экрана мультимедиа или проекции спидометра на лобовое стекло. Второе можно очень просто исправить: нашел для вас отличный проекционный дисплей, который работает по проводу через OBD-разъём. Всего лишь один провод, который легко спрятать под торпеду, зато как удобно. Пользуйтесь на здоровье!

Цена: 1220 рублей

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