ТОП-10 нужных мелочей с АлиЭкспресс, которые можно купить дешево, не вставая с дивана

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Иван Герасимов

АлиЭкспресс — кладовая не только смартфонов, планшетов и другой техники, но и полезных мелочей, без которых в повседневной жизни не обойтись. Настольные лампы, переходники, недорогие наушники и всевозможные зарядки для разных типов устройств — без этого всего, согласитесь, будет сложно совладать с гаджетами. Единственный нюанс — зачастую найти их в базе китайского маркетплейса бывает крайне сложно из-за неточного перевода. Сделали это за вас и отобрали полезные мелочи с АлиЭкспресс на каждый день, которые проще заказать, чем ходить в магазин.

ТОП-10 нужных мелочей с АлиЭкспресс, которые можно купить дешево, не вставая с дивана. Эти товары с Али можно купить, не вставая с дивана! Фото.

Эти товары с Али можно купить, не вставая с дивана!

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Переходник с USB-A на Type-C

Переходник с USB-A на Type-C. Переходник пригодится всегда — вплоть до подключения флешки к смартфону! Фото.

Переходник пригодится всегда — вплоть до подключения флешки к смартфону!

Наверняка у вас дома завалялся неплохой USB-кабель, который никак не подходит к смартфону. Или же вы хотите подключить флешку к своему телефону, не прибегая к помощи компьютера. В этом вам поможет переходник с USB-A на Type-C: этот незаменимый аксессуар всегда будет полезен, тем более, если часто маневрируете между разными устройствами.

Цена: 60 рублей

Адаптер для смартфона

Прозрачный повербанк для смартфона

Прозрачный повербанк для смартфона. Такого повербанка точно вы не ожидали увидеть на Али. Фото.

Такого повербанка точно вы не ожидали увидеть на Али

Как правило, все повербанки имеют практически одинаковый внешний вид: однотонный корпус, возможно, дисплей, разъёмы и кнопка включения. Но эта портативная зарядка USAMS меняет правила игры — она прозрачная! При этом мощность составляет 22,5 Вт, а емкость рассчитана на 9000 мА*ч. Повербанк еще и компактнее аналогов — есть смысл присмотреться.

Цена: 1700 рублей

Крутой повербанк

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Гибкая настольная лампа

Гибкая настольная лампа. Вот и идеальный прикроватный светильник нашелся! Фото.

Вот и идеальный прикроватный светильник нашелся!

Дополнительное освещение — то, без чего не обойтись в принципе. Чтобы не включать свет посреди ночи или читать прямо в постели, вам пригодится эта гибкая настольная лампа Xiaomi: она оборудована клипсой, поэтому прицепить ее можно к любой поверхности. Работает от аккумулятора и имеет несколько уровней подсветки — то, что нужно на каждый день!

Цена: 880 рублей

Лампа с клипсой

Зарядка для геймпада

Зарядка для геймпада. Можно зарядить сразу два геймпада одно временно благодаря этой базовой станции. Фото.

Можно зарядить сразу два геймпада одно временно благодаря этой базовой станции

DualSense — потрясный геймпад для PlayStation 5 и смартфонов, но даже он имеет свойство разряжаться. Обиднее всего, когда садится аккумулятор и во втором джойстике, но их можно одновременно зарядить при помощи этой базовой станции. Она хоть и сделана сторонним производителем, но выполнена в духе PS5 и имеет фирменную синюю подсветку: на выбор есть черный и белый цвет — выберите понравившийся на странице продавца!

Цена: 1130 рублей

Зарядка для DualSense

Пульт для Смарт ТВ

Пульт для Смарт ТВ. Этот пульт отлично дружит и с приставками, и с телевизорами. Фото.

Этот пульт отлично дружит и с приставками, и с телевизорами

Пульты от смарт-приставок и телевизоров иногда выходят из строя, ломаются или просто оказываются не самыми удобными. Этот добротный аналог работает одновременно и при помощи Bluetooth, и инфракрасного порта, а также имеет компактные размеры. Добавьте в корзину и закажите, чтобы всегда был про запас.

Цена: 340 рублей

Пульт для телевизора

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Подставка для ноутбука

Подставка для ноутбука. Подставка для ноутбука увеличивает пространство в районе кулера. Фото.

Подставка для ноутбука увеличивает пространство в районе кулера

От высоких температур страдают не только люди, но и их гаджеты. Ноутбуки — так и вовсе греются круглогодично: в основном, из-за недостатка охлаждения. Улучшить его поможет эта подставка: она крепится на клейкую сторону и имеет выдвижные ножки, которые приподнимают ноутбук и улучшают охлаждение, а заодно — берегут вашу осанку.

Цена: 440 рублей

Подставка для охлаждения

Задний фонарь на велосипед

Задний фонарь на велосипед. Этот стоп-сигнал работает очень долго без подзарядки и имеет встроенный аккумулятор. Фото.

Этот стоп-сигнал работает очень долго без подзарядки и имеет встроенный аккумулятор

Если любите кататься на велосипеде в темное время суток, то без этого заднего фонаря вам точно не обойтись. Стоп-сигнал крепится при помощи силиконового ремешка на раму и поворачивается на 360 градусов. Отключить его можно при помощи кнопки на корпусе, а зарядить — через обычный USB. Есть 6 режимов свечения, включая двухцветный с примесью белого.

Цена: 250 рублей

Фонарь для велика

Крутая поясная сумка

Крутая поясная сумка. Поясная сумка с Али идеально подойдет к любому образу и прослужит вам очень долго. Фото.

Поясная сумка с Али идеально подойдет к любому образу и прослужит вам очень долго

Носить с собой рюкзак не всегда удобно, а также непрактично. Ну согласитесь, ведь бессмысленно класть туда только портативную зарядку и наушники? Вот удобная поясная сумка, в которой поместится все самое необходимое: у нее несколько карманов на молнии, а также специальный разъём для провода, чтобы вы могли подзаряжать телефон или протянуть наушники. Сделана из качественного материала — это отметили десятки пользователей, выставивших очень высокую оценку товару.

Цена: 1100 рублей

Поясная сумка

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Проводные наушники для тренировок

Проводные наушники для тренировок. Благодаря оплетке наушники прослужат вам долго и не выйдут из строя за считанные месяцы. Фото.

Благодаря оплетке наушники прослужат вам долго и не выйдут из строя за считанные месяцы

Эти проводные наушники буквально созданы для спорта! Они хорошо сидят в ушах не только благодаря амбушюрам, но и крючкам для ушей. Сам провод сделан из нейлона, на нем расположен джойстик с микрофоном для управления воспроизведением. За такие деньги — дайте двое!

Цена: 300 рублей

Наушники для тренировок

Сменные насадки для Oral-B

Сменные насадки для Oral-B. Эти насадки дешевле, а чистят точно так же как и оригинальные. Фото.

Эти насадки дешевле, а чистят точно так же как и оригинальные

Электрические щетки Oral-B — одни из самых популярных, но оригинальные насадки для них стоят нереальных денег. Вот только между ними и аналогами с Али вообще нет разницы: та же структура щетины, совместимость со всеми моделями и высокое качество. Смысл покупать оригинал в магазине, если за те же деньги можно взять целый комплект дешевых насадок?

Цена: 500 рублей

Насадки для щетки

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Что купить на АлиЭкспресс. Вот 10 нужных мелочей, которые пригодятся каждому

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