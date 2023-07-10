ТОП-10 нужных мелочей с АлиЭкспресс, которые можно купить дешево, не вставая с дивана

АлиЭкспресс — кладовая не только смартфонов, планшетов и другой техники, но и полезных мелочей, без которых в повседневной жизни не обойтись. Настольные лампы, переходники, недорогие наушники и всевозможные зарядки для разных типов устройств — без этого всего, согласитесь, будет сложно совладать с гаджетами. Единственный нюанс — зачастую найти их в базе китайского маркетплейса бывает крайне сложно из-за неточного перевода. Сделали это за вас и отобрали полезные мелочи с АлиЭкспресс на каждый день, которые проще заказать, чем ходить в магазин.

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Переходник с USB-A на Type-C

Наверняка у вас дома завалялся неплохой USB-кабель, который никак не подходит к смартфону. Или же вы хотите подключить флешку к своему телефону, не прибегая к помощи компьютера. В этом вам поможет переходник с USB-A на Type-C: этот незаменимый аксессуар всегда будет полезен, тем более, если часто маневрируете между разными устройствами.

Цена: 60 рублей

Адаптер для смартфона

Прозрачный повербанк для смартфона

Как правило, все повербанки имеют практически одинаковый внешний вид: однотонный корпус, возможно, дисплей, разъёмы и кнопка включения. Но эта портативная зарядка USAMS меняет правила игры — она прозрачная! При этом мощность составляет 22,5 Вт, а емкость рассчитана на 9000 мА*ч. Повербанк еще и компактнее аналогов — есть смысл присмотреться.

Цена: 1700 рублей

Крутой повербанк

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Гибкая настольная лампа

Дополнительное освещение — то, без чего не обойтись в принципе. Чтобы не включать свет посреди ночи или читать прямо в постели, вам пригодится эта гибкая настольная лампа Xiaomi: она оборудована клипсой, поэтому прицепить ее можно к любой поверхности. Работает от аккумулятора и имеет несколько уровней подсветки — то, что нужно на каждый день!

Цена: 880 рублей

Лампа с клипсой

Зарядка для геймпада

DualSense — потрясный геймпад для PlayStation 5 и смартфонов, но даже он имеет свойство разряжаться. Обиднее всего, когда садится аккумулятор и во втором джойстике, но их можно одновременно зарядить при помощи этой базовой станции. Она хоть и сделана сторонним производителем, но выполнена в духе PS5 и имеет фирменную синюю подсветку: на выбор есть черный и белый цвет — выберите понравившийся на странице продавца!

Цена: 1130 рублей

Зарядка для DualSense

Пульт для Смарт ТВ

Пульты от смарт-приставок и телевизоров иногда выходят из строя, ломаются или просто оказываются не самыми удобными. Этот добротный аналог работает одновременно и при помощи Bluetooth, и инфракрасного порта, а также имеет компактные размеры. Добавьте в корзину и закажите, чтобы всегда был про запас.

Цена: 340 рублей

Пульт для телевизора

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Подставка для ноутбука

От высоких температур страдают не только люди, но и их гаджеты. Ноутбуки — так и вовсе греются круглогодично: в основном, из-за недостатка охлаждения. Улучшить его поможет эта подставка: она крепится на клейкую сторону и имеет выдвижные ножки, которые приподнимают ноутбук и улучшают охлаждение, а заодно — берегут вашу осанку.

Цена: 440 рублей

Подставка для охлаждения

Задний фонарь на велосипед

Если любите кататься на велосипеде в темное время суток, то без этого заднего фонаря вам точно не обойтись. Стоп-сигнал крепится при помощи силиконового ремешка на раму и поворачивается на 360 градусов. Отключить его можно при помощи кнопки на корпусе, а зарядить — через обычный USB. Есть 6 режимов свечения, включая двухцветный с примесью белого.

Цена: 250 рублей

Фонарь для велика

Крутая поясная сумка

Носить с собой рюкзак не всегда удобно, а также непрактично. Ну согласитесь, ведь бессмысленно класть туда только портативную зарядку и наушники? Вот удобная поясная сумка, в которой поместится все самое необходимое: у нее несколько карманов на молнии, а также специальный разъём для провода, чтобы вы могли подзаряжать телефон или протянуть наушники. Сделана из качественного материала — это отметили десятки пользователей, выставивших очень высокую оценку товару.

Цена: 1100 рублей

Поясная сумка

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Проводные наушники для тренировок

Эти проводные наушники буквально созданы для спорта! Они хорошо сидят в ушах не только благодаря амбушюрам, но и крючкам для ушей. Сам провод сделан из нейлона, на нем расположен джойстик с микрофоном для управления воспроизведением. За такие деньги — дайте двое!

Цена: 300 рублей

Наушники для тренировок

Сменные насадки для Oral-B

Электрические щетки Oral-B — одни из самых популярных, но оригинальные насадки для них стоят нереальных денег. Вот только между ними и аналогами с Али вообще нет разницы: та же структура щетины, совместимость со всеми моделями и высокое качество. Смысл покупать оригинал в магазине, если за те же деньги можно взять целый комплект дешевых насадок?

Цена: 500 рублей

Насадки для щетки