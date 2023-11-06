ТОП-10 очень дешевых гаджетов с АлиЭкспресс, за которые не жалко отдать последние деньги

Если в кармане остались последние деньги, но душа так и просит покупок — загляните на АлиЭкспресс. На сайте любимого маркетплейса всегда найдете то, что можно купить на сдачу в магазине! А чтобы сэкономить время и уж точно подыскать для себя крутой гаджет — милости просим в нашу подборку. Здесь все как вы любите — аксессуары для смартфона, товары для дома и удобной жизни, а также недорогие гаджеты, которые вы бы не нашли сами. Скорее добавляйте к себе в корзину и успевайте закупиться, пока все не разобрали!

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА СУНДУК АЛИ-БАБЫ В ТЕЛЕГРАМЕ: ТАМ ТЕБЯ ЖДУТ ДЕСЯТКИ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ СЛОЖНО НАЙТИ

Крутой недорогой картхолдер

Этот стильный картхолдер — пожалуй, самый красивый из всех, что мне попадались на Али. Внешне он выглядит так, будто сделан из карбона и напоминает чехлы Pitaka, а еще в него помещается сразу 4 карты и различная мелочевка в большой карман. Есть сразу 4 цвета на выбор — не забудьте отметить нужный перед заказом.

Цена: 200 рублей

Крутой картхолдер

Дешевый планшет на Андроид с высокой оценкой

У Андроид-планшетов масса недостатков, но главное преимущество — цена. Например, менее чем за 5 тысяч рублей можно взять хорошую модель для учебы или просмотра фильмов. LeoPad 10X имеет 10-дюймовый экран, а также от 2 до 4 Гб оперативки и Android 11 на борту. Надо брать — это явно лучшее вложение денег!

Цена: 4800 рублей

Планшет недорого

Подставка для смартфона

Чтобы во время обеда не приходилось прислонять смартфон к стене или чем-то подпирать, возьмите вот эту удобную подставку для телефона. У нее отличная прорезиненная спинка с и широкое основание, которое не дает гаджету опрокинуться. При необходимости она складывается и помещается даже в карман куртки! Обратите внимание на платную доставку, но даже с ней покупка все равно окажется очень выгодной.

Цена: 300 рублей

Подставка для телефона

Удобный недорогой рюкзак

Этот городской рюкзак идеален для каждодневного использования: у него отличное качество сборки, несколько карманов внутри и стяжки снаружи, чтобы он сохранял форму. Подойдет и для работы, и для тренировок, а стоит — сущие копейки! В рознице за такой попросят явно больше, так что, есть смысл купить его на АлиЭкспресс.

Цена: 1740 рублей

Недорогой рюкзак

Сетевой фильтр Baseus

Если вам надоело постоянно носить с собой несколько адаптеров, тогда этот сетевой фильтр Baseus создан для вас! Подключаете разветвитель к розетке, а к нему — до 4 ваших гаджетов при помощи USB-C и USB-A разъёмов. Максимальная мощность составляет до 65 Вт, а в комплект входит еще один кабель Type-C мощностью до 100 Вт.

Цена: 2000 рублей

Сетевой фильтр

Хорошая Андроид-приставка

Смотрите любимые шоу с Ютуба и фильмы на стриминговых сервисах прямо на старом телеке! В этом вам поможет Андроид-приставка MX9 5G: 2 Гб оперативки как раз должно хватить для работы любых приложений. При необходимости можно закинуть файлы во встроенное хранилище на 16 Гб или подключить флешку, а радиатор охлаждения не даст гаджету перегреться.

Цена: 3030 рублей

Приставка с Андроид ТВ

Мощный пылесос для авто

Наводить порядок в авто, очищая коврики от камешков и прочей грязи, поможет этот удобный пылесос для машины. Сила всасывания у него составляет 80 кПа, а гаджет заряжается через Type-C от любого повербанка. В комплекте сразу два фильтра НЕРА и несколько насадок для разных типов поверхности.

Цена: 2400 рублей

Пылесос для авто

Грелка для рук с повербанком

Грядущей зимой постарайтесь не мерзнуть. Согреть руки вам помогут отнюдь не перчатки или варежки, а вот эта портативная грелка для рук с повербанком. У нее снаружи есть дисплей, отображающий температуру, а также гнезда для зарядки смартфона. Ее емкость составляет 10 000 мА*ч, поэтому можете смело подключать гаджеты!

Цена: 1640 рублей

Грелка для рук

Дешевые смарт-часы

Эти недорогие смарт-часы — настоящий клад: поддерживают разные режимы тренировок, все основные функции по наблюдению за здоровьем. А еще гаджеты работает с любым смартфоном и стоит нереально дешево! Надо брать — он выгоднее, чем Mi Band!

Цена: 370 рублей

Недорогие умные часы

Хорошая блютуз-колонка

Если вам не хватает музыки, то эта компактная блютуз-колонка вам точно пригодится. Мало того, что она звучит круто (читаем отзывы покупателей), так еще и позволяет подключить любой гаджет или карту памяти при помощи разъёма сзади. Заряда хватит на 4-6 часов непрерывного воспроизведения! Надо брать, даже несмотря на платную доставку — это все равно дешевле, чем любой другой аналогичный гаджет.

Цена: 367 рублей

Дешевая колонка