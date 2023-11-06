ТОП-10 очень дешевых гаджетов с АлиЭкспресс, за которые не жалко отдать последние деньги

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Иван Герасимов

Если в кармане остались последние деньги, но душа так и просит покупок — загляните на АлиЭкспресс. На сайте любимого маркетплейса всегда найдете то, что можно купить на сдачу в магазине! А чтобы сэкономить время и уж точно подыскать для себя крутой гаджет — милости просим в нашу подборку. Здесь все как вы любите — аксессуары для смартфона, товары для дома и удобной жизни, а также недорогие гаджеты, которые вы бы не нашли сами. Скорее добавляйте к себе в корзину и успевайте закупиться, пока все не разобрали!

ТОП-10 очень дешевых гаджетов с АлиЭкспресс, за которые не жалко отдать последние деньги. Это очень крутые товары, которые стоит купить не задумываясь! Фото.

Это очень крутые товары, которые стоит купить не задумываясь!

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Крутой недорогой картхолдер

Крутой недорогой картхолдер. Стильный картхолдер всего за 200 рублей — скорей добавляйте к себе! Фото.

Стильный картхолдер всего за 200 рублей — скорей добавляйте к себе!

Этот стильный картхолдер — пожалуй, самый красивый из всех, что мне попадались на Али. Внешне он выглядит так, будто сделан из карбона и напоминает чехлы Pitaka, а еще в него помещается сразу 4 карты и различная мелочевка в большой карман. Есть сразу 4 цвета на выбор — не забудьте отметить нужный перед заказом.

Цена: 200 рублей

Крутой картхолдер

Дешевый планшет на Андроид с высокой оценкой

Дешевый планшет на Андроид с высокой оценкой. Недорогой планшет не потянет тяжелые игры, зато справится с простыми задачами вроде воспроизведения видео. Фото.

Недорогой планшет не потянет тяжелые игры, зато справится с простыми задачами вроде воспроизведения видео

У Андроид-планшетов масса недостатков, но главное преимущество — цена. Например, менее чем за 5 тысяч рублей можно взять хорошую модель для учебы или просмотра фильмов. LeoPad 10X имеет 10-дюймовый экран, а также от 2 до 4 Гб оперативки и Android 11 на борту. Надо брать — это явно лучшее вложение денег!

Цена: 4800 рублей

Планшет недорого

Подставка для смартфона

Подставка для смартфона. Держатель идеально подойдет для тех, кто смотрит видео во время обеда! Фото.

Держатель идеально подойдет для тех, кто смотрит видео во время обеда!

Чтобы во время обеда не приходилось прислонять смартфон к стене или чем-то подпирать, возьмите вот эту удобную подставку для телефона. У нее отличная прорезиненная спинка с и широкое основание, которое не дает гаджету опрокинуться. При необходимости она складывается и помещается даже в карман куртки! Обратите внимание на платную доставку, но даже с ней покупка все равно окажется очень выгодной.

Цена: 300 рублей

Подставка для телефона

Удобный недорогой рюкзак

Удобный недорогой рюкзак. Рюкзак стоит нереально дешево. Надо брать, если давно хотели похожий! Фото.

Рюкзак стоит нереально дешево. Надо брать, если давно хотели похожий!

Этот городской рюкзак идеален для каждодневного использования: у него отличное качество сборки, несколько карманов внутри и стяжки снаружи, чтобы он сохранял форму. Подойдет и для работы, и для тренировок, а стоит — сущие копейки! В рознице за такой попросят явно больше, так что, есть смысл купить его на АлиЭкспресс.

Цена: 1740 рублей

Недорогой рюкзак

Сетевой фильтр Baseus

Сетевой фильтр Baseus. Зарядка удобна тем, что имеет провод. Поэтому возле розетки сидеть не придется. Фото.

Зарядка удобна тем, что имеет провод. Поэтому возле розетки сидеть не придется

Если вам надоело постоянно носить с собой несколько адаптеров, тогда этот сетевой фильтр Baseus создан для вас! Подключаете разветвитель к розетке, а к нему — до 4 ваших гаджетов при помощи USB-C и USB-A разъёмов. Максимальная мощность составляет до 65 Вт, а в комплект входит еще один кабель Type-C мощностью до 100 Вт.

Цена: 2000 рублей

Сетевой фильтр

Хорошая Андроид-приставка

Хорошая Андроид-приставка. Приставка для ТВ потянет любые сериалы и фильмы в высоком качестве. Фото.

Приставка для ТВ потянет любые сериалы и фильмы в высоком качестве

Смотрите любимые шоу с Ютуба и фильмы на стриминговых сервисах прямо на старом телеке! В этом вам поможет Андроид-приставка MX9 5G: 2 Гб оперативки как раз должно хватить для работы любых приложений. При необходимости можно закинуть файлы во встроенное хранилище на 16 Гб или подключить флешку, а радиатор охлаждения не даст гаджету перегреться.

Цена: 3030 рублей

Приставка с Андроид ТВ

Мощный пылесос для авто

Мощный пылесос для авто. Автопылесос имеет впечатляюще мощный движок и богатый комплект насадок. Фото.

Автопылесос имеет впечатляюще мощный движок и богатый комплект насадок

Наводить порядок в авто, очищая коврики от камешков и прочей грязи, поможет этот удобный пылесос для машины. Сила всасывания у него составляет 80 кПа, а гаджет заряжается через Type-C от любого повербанка. В комплекте сразу два фильтра НЕРА и несколько насадок для разных типов поверхности.

Цена: 2400 рублей

Пылесос для авто

Грелка для рук с повербанком

Грелка для рук с повербанком. Грелка для рук не только спасет вас от холода, но и зарядит смартфон. Фото.

Грелка для рук не только спасет вас от холода, но и зарядит смартфон

Грядущей зимой постарайтесь не мерзнуть. Согреть руки вам помогут отнюдь не перчатки или варежки, а вот эта портативная грелка для рук с повербанком. У нее снаружи есть дисплей, отображающий температуру, а также гнезда для зарядки смартфона. Ее емкость составляет 10 000 мА*ч, поэтому можете смело подключать гаджеты!

Цена: 1640 рублей

Грелка для рук

Дешевые смарт-часы

Дешевые смарт-часы. Эти часы стоят очень дешево, а имеют те же функции, что и дорогие аналоги! Фото.

Эти часы стоят очень дешево, а имеют те же функции, что и дорогие аналоги!

Эти недорогие смарт-часы — настоящий клад: поддерживают разные режимы тренировок, все основные функции по наблюдению за здоровьем. А еще гаджеты работает с любым смартфоном и стоит нереально дешево! Надо брать — он выгоднее, чем Mi Band!

Цена: 370 рублей

Недорогие умные часы

Хорошая блютуз-колонка

Хорошая блютуз-колонка. Недорогая колонка звучит лучше, чем JBL, а стоит очень дешево! Фото.

Недорогая колонка звучит лучше, чем JBL, а стоит очень дешево!

Если вам не хватает музыки, то эта компактная блютуз-колонка вам точно пригодится. Мало того, что она звучит круто (читаем отзывы покупателей), так еще и позволяет подключить любой гаджет или карту памяти при помощи разъёма сзади. Заряда хватит на 4-6 часов непрерывного воспроизведения! Надо брать, даже несмотря на платную доставку — это все равно дешевле, чем любой другой аналогичный гаджет.

Цена: 367 рублей

Дешевая колонка

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