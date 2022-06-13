ТОП-10 отличных товаров с AliExpress для вашей дачи

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Иван Герасимов 0

В большинстве регионов страны лето вступило в свои права: делать в городе, конечно же, нечего, поэтому нужно срочно выдвигаться на дачу. Казалось бы, для отдыха на даче ничего не нужно. А по факту получается, что с пустыми руками делать там нечего. Чтобы отдых стал намного лучше, мы отобрали для вас десяток отличных приспособлений, которые помогут вам отлично провести время, поработать на учатске, наладить быт, украсить дом и наготовить вкуснейшей еды. Проверили: у всех товаров хорошие отзывы и надежные продавцы. Так что, срочно ныряйте в подборку и заказывайте чудо-товары!

Собрали отличные товары, которые пригодятся вам на даче

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Недорогой дождевик

Он помещается в удобную капсулу — достаточно лишь высушить его

Погода — штука непредсказуемая: никогда не знаешь, что будет в течение дня. Поэтому во время отдыха вам точно пригодится многоразовый дождевик, который можно носить в компактном шарике-брелоке. Его можно прицепить на ключи или на рюкзак, чтобы он всегда был под рукой.

Цена: 100 рублей

Недорогой дождевик

Охладитель для пива

Охладитель — топовая вещь на ближайшее лето

Для того, чтобы не бегать к холодильнику за прохладительными напитками, сидя в удобном кресле на даче, воспользуйтесь охладителем. Достаточно оставить его в морозилке на час, после чего его будет достаточно оставить на пару минут, чтобы охладить ваш напиток.

Цена: 130 рублей

Охладитель для напитков

Дешевый кнопочный телефон

Звонилка — топовый гаджет для вашего отдыха на природе

Отправляясь на отдых, многие предпочитают оставить дела за бортом, но при этом не выпадать из жизни: чтобы до вас могли дозвониться, используйте кнопочный телефон. В нем слот на две сим-карты, небольшой цветной экран, камера, радио, фонарик и мощная батарея на 1800 мА*ч.

Цена: 1000 рублей

Дешевая звонилка

Тут все, что мы знаем о Nothing Phone 1. Цена, дата, особенности

Компактная скороварка

Для вкусной еды не обязательно возить с собой тонну сковородок

Если вы не хотите оставлять в своем дачном домике кухонную утварь и плитку для готовки, боясь грабителей, просто используйте такую удобную скороварку. В ней вы можете варить, жарить и готовить на пару разные блюда. Есть сразу несколько режимов, поэтому можно использовать «медленный» огонь или побыстрее, если проголодались.

Цена: 1200 рублей

Недорогая скороварка

Складное ведро

А еще вам его привезут очень быстро благодаря доставке из России

Эмалированные ведра — определенно прошлый век. Они громоздкие и неудобные. Сэкономить пространство, но не потерять в объёме вам поможет складное ведро из силикона! Оно вмещает 5 литров, а в комплекте есть крышка, поэтому сможете держать в доме запас воды.

Цена: 800 рублей

Складное ведро

Светящаяся маска

Вам даже не нужен светильник: просто включите маску!

Украсить любую комнату сможет светящаяся маска, которую можно включать не только в день прихода гостей, но и для красоты. Выбирайте понравившийся цвет и наслаждайтесь необычным украшением для дома!

Цена: 570 рублей

Светящаяся маска

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Гамак с сеткой от комаров

В комплект также входят все необходимые карабины для удобного крепления гамака

Отдыхать на природе мешают не только социальные сети, но и москиты с мухами. Думаете, нельзя просто так взять и полежать в гамаке? Еще как можно, если он с сеткой! Выдерживает до 200 кг, так что можно прилечь с любимым человеком.

Цена: от 950 рублей

Гамак с сеткой от комаров

Удобные шампуры для шашлыка

Согласитесь, такие шампуры намного удобнее традиционных?

Традиционные шампуры, продающиеся в супермаркетах, зачастую сделаны из мягкого метлла, в результате чего они гнутся под весом мяса, а ручки нагреваются. Как этого избежать? Вот вам комплект из 6 шампуров с деревянными ручками, благодаря которым можно сразу проверить мясо на готовность.

Цена: 700 рублей

Шампур-вилка для шашлыка

Складная кружка

Кружка помещается не только в сумочку, но и в карман штанов

Раз уж мы заговорили про практичные устройства, не занимающие много места, то стоит упомянуть и про складную кружку. Ее можно разложить, если нужно попить чаю, а в комплект входит крышка, чтобы не разлить жидкость. У продавца есть с десяток вариаций кружки, например, суповая.

Цена: 300 рублей

Купить складную кружку

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Круглый нож

С помощью круглого ножа сможете нарезать еду тонко-тонко — прямо как в ресторанах

Любите готовить, но не против опробовать новые устройства? Попробуйте круглый нож, которым очень просто нарезать овощи, фрукты, мясо. С виду он весьма странный, но приловчиться к его использованию очень просто.

Цена: 520 рублей

Купить круглый нож

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