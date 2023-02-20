ТОП-10 подарков с АлиЭкспресс на все случаи жизни, для которых не нужен повод

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Иван Герасимов 0

Февраль — месяц праздников, поэтому принято заранее запасаться подарками. Впрочем, хорошему человеку можно сделать сюрприз и без повода! Для этого даже не надо ломать голову и тратить несколько тысяч на бесполезную вещицу — достаточно заглянуть в нашу подборку! В нашем новом материале мы отобрали 10 полезных товаров с АлиЭкспресс, которые можно подарить без причины и не ошибиться: найдете здесь хорошие наушники, аксессуары для спорта, смартфона и просто небольшие, но очень полезные товары для себя любимого. Дерзайте!

ТОП-10 подарков с АлиЭкспресс на все случаи жизни, для которых не нужен повод. Нашли 10 недорогих товаров, которые можно подарить без повода. Фото.

Нашли 10 недорогих товаров, которые можно подарить без повода

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Большие беспроводные наушники

Большие беспроводные наушники. Такие наушники редко встретишь в обычной рознице. Фото.

Такие наушники редко встретишь в обычной рознице

Бренд Baseus делает не только зарядки и чехлы, но и хорошие блютуз-наушники: вот отличные полноразмерные с качественным звуком. Подойдут и для просмотра фильмов, и для прослушивания музыки. Внутри вас ждет Bluetooth 5.3 и мощный аккумулятор, которого должно хватить на 50 часов воспроизведения.

Цена: 2460 рублей

Наушники Baseus

Недорогие кроссовки для бега

Недорогие кроссовки для бега. Эти кроссовки пригодятся вам не только для занятия спортом, но и просто на каждый день. Фото.

Эти кроссовки пригодятся вам не только для занятия спортом, но и просто на каждый день

На подходе весна, а это значит, что многие захотят начать заниматься спортом. Кроссовки — первое, что нужно купить для похода в зал. Нашли для вас недорогие, сделанные из дышащего материала: у продавца есть несколько моделей, которые подойдут как для бега на улице, так и для зала или хайкинга на природе. Не забудьте выбрать подходящий размер!

Цена: от 2200 рублей

Кроссовки для бега

Зарядка на несколько устройств

Зарядка на несколько устройств. Этого адаптера будет достаточно, чтобы зарядить смартфон, наушники и часы. Фото.

Этого адаптера будет достаточно, чтобы зарядить смартфон, наушники и часы

Наверняка каждый мужчина хотел бы получить удобный и мощный адаптер для зарядки своих устройств. И такой есть: вот хорошая зарядка от Ugreen, которая выдает до 65 Вт мощности. В ней два разъёма Type-C и один — USB-A. Дешевле точно не найдете!

Цена: 2300 рублей

Адаптер Ugreen

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Удобная подушка для сна

Удобная подушка для сна. Комплект для сна обойдется очень дешево! Скорее заказывайте! Фото.

Комплект для сна обойдется очень дешево! Скорее заказывайте!

Хороший сон — то, что необходимо после хорошей силовой тренировки или просто насыщенного трудового дня. Вот отличный комплект — подушка и одеяло. Бренд BuyFirst очень хвалят, в том числе, за соотношение цена/качество. Таких цен нет в обычной рознице: за эти деньги можно купить только подушку.

Цена: 1600 рублей

Классная подушка с одеялом

Удобное кресло для работы

Удобное кресло для работы. У кресла не только удобная сидушка, но и надежная конструкция. Фото.

У кресла не только удобная сидушка, но и надежная конструкция

Работаете из дома? Опробуйте классное кресло с удобным сидением и перфорированной спинкой. Она защитит вас от неправильной осанки. При случае можете поднять подлокотники, чтобы работать было удобнее. Регулируется по высоте, так что, подойдет каждому.

Цена: 2450 рублей

Удобное компьютерное кресло

OBD-сканер с блютузом

OBD-сканер с блютузом. Проверить авто на наличие ошибок можно самостоятельно с помощью этого сканера и смартфона. Фото.

Проверить авто на наличие ошибок можно самостоятельно с помощью этого сканера и смартфона

Услуги по ремонту автомобиля постоянно дорожают. Вместо того, чтобы платить за диагностику, купите собственный OBD-сканер: он коннектится со смартфоном по Bluetooth (или Wi-Fi — на выбор). Сможете самостоятельно выявить ошибки датчиков или двигателя, сэкономив на услугах сервиса.

Цена: от 250 рублей

Сканер для автомобиля

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Проектор на лобовое стекло

Проектор на лобовое стекло. Проектор можно установить даже в возрастные автомобили! Фото.

Проектор можно установить даже в возрастные автомобили!

Вот еще один гаджет для тех, кто хочет сделать автомобиль удобнее. Это проекция спидометра на лобовое стекло, которая отображает всю важную информацию: судя по отзывам, подсветку прекрасно видно даже днем, в солнечную погоду. У покупателей нет претензий к этому гаджету — грех не посоветовать его вам!

Цена: 2400 рублей

Проекция на лобовое стекло в машину

Термокружка с ручкой

Термокружка с ручкой. Покупатели уже оценили кружку — не забудьте купить себе! Фото.

Покупатели уже оценили кружку — не забудьте купить себе!

В магазинах так много различных термокружек, которые, как говорят, не проливаются. Но выясняется, что это всего лишь обман. Вот хороший вариант, который оценит каждый: у нее сложная конструкция, состоящая из нескольких частей. Среди них есть даже специальная прокладка, защищающая кружку про протекания. Крышка же закрывается очень плотно, а с помощью ручки ее удобно держать даже за рулем!

Цена: 1400 рублей

Удобная термокружка

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Xiaomi Mi Band 7 дешево

Xiaomi Mi Band 7 дешево. Mi Band 7 — определенно один из самых надежных гаджетов в 2023 году. Фото.

Mi Band 7 — определенно один из самых надежных гаджетов в 2023 году

Xiaomi Mi Band 7 — лучший подарок на любой праздник. С этим вряд ли кто-то поспорит! Гаджет имеет довольно большой и яркий экран, удобное крепление для ремешка, мощную батарею и массу функций по контролю за здоровьем. Сейчас он серьезно подешевел — чем не повод купить?

Цена: 2560 рублей

Купить Xiaomi Mi Band

Амулет молот тора

Амулет молот тора. Амулет с молотом Тора — это небольшой подарок со смыслом, который должны оценить по достоинству. Фото.

Амулет с молотом Тора — это небольшой подарок со смыслом, который должны оценить по достоинству

Впрочем, подарок не обязательно должен быть дорогим. Важнее — чтобы он был запоминающимся. Прикупите классный амулет в виде молота Тора! Его можно носить не только на шее, но и на ключах. Как говорится, кто его смог поднять — тот достоин!

Цена: 320 рублей

Молот тора

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