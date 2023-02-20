ТОП-10 подарков с АлиЭкспресс на все случаи жизни, для которых не нужен повод

Февраль — месяц праздников, поэтому принято заранее запасаться подарками. Впрочем, хорошему человеку можно сделать сюрприз и без повода! Для этого даже не надо ломать голову и тратить несколько тысяч на бесполезную вещицу — достаточно заглянуть в нашу подборку! В нашем новом материале мы отобрали 10 полезных товаров с АлиЭкспресс, которые можно подарить без причины и не ошибиться: найдете здесь хорошие наушники, аксессуары для спорта, смартфона и просто небольшие, но очень полезные товары для себя любимого. Дерзайте!

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Большие беспроводные наушники

Бренд Baseus делает не только зарядки и чехлы, но и хорошие блютуз-наушники: вот отличные полноразмерные с качественным звуком. Подойдут и для просмотра фильмов, и для прослушивания музыки. Внутри вас ждет Bluetooth 5.3 и мощный аккумулятор, которого должно хватить на 50 часов воспроизведения.

Цена: 2460 рублей

Наушники Baseus

Недорогие кроссовки для бега

На подходе весна, а это значит, что многие захотят начать заниматься спортом. Кроссовки — первое, что нужно купить для похода в зал. Нашли для вас недорогие, сделанные из дышащего материала: у продавца есть несколько моделей, которые подойдут как для бега на улице, так и для зала или хайкинга на природе. Не забудьте выбрать подходящий размер!

Цена: от 2200 рублей

Кроссовки для бега

Зарядка на несколько устройств

Наверняка каждый мужчина хотел бы получить удобный и мощный адаптер для зарядки своих устройств. И такой есть: вот хорошая зарядка от Ugreen, которая выдает до 65 Вт мощности. В ней два разъёма Type-C и один — USB-A. Дешевле точно не найдете!

Цена: 2300 рублей

Адаптер Ugreen

Как выбрать микрофон для телефона и правильно его настроить

Удобная подушка для сна

Хороший сон — то, что необходимо после хорошей силовой тренировки или просто насыщенного трудового дня. Вот отличный комплект — подушка и одеяло. Бренд BuyFirst очень хвалят, в том числе, за соотношение цена/качество. Таких цен нет в обычной рознице: за эти деньги можно купить только подушку.

Цена: 1600 рублей

Классная подушка с одеялом

Удобное кресло для работы

Работаете из дома? Опробуйте классное кресло с удобным сидением и перфорированной спинкой. Она защитит вас от неправильной осанки. При случае можете поднять подлокотники, чтобы работать было удобнее. Регулируется по высоте, так что, подойдет каждому.

Цена: 2450 рублей

Удобное компьютерное кресло

OBD-сканер с блютузом

Услуги по ремонту автомобиля постоянно дорожают. Вместо того, чтобы платить за диагностику, купите собственный OBD-сканер: он коннектится со смартфоном по Bluetooth (или Wi-Fi — на выбор). Сможете самостоятельно выявить ошибки датчиков или двигателя, сэкономив на услугах сервиса.

Цена: от 250 рублей

Сканер для автомобиля

Лучшие повербанки Xiaomi, которые быстро зарядят любой смартфон

Проектор на лобовое стекло

Вот еще один гаджет для тех, кто хочет сделать автомобиль удобнее. Это проекция спидометра на лобовое стекло, которая отображает всю важную информацию: судя по отзывам, подсветку прекрасно видно даже днем, в солнечную погоду. У покупателей нет претензий к этому гаджету — грех не посоветовать его вам!

Цена: 2400 рублей

Проекция на лобовое стекло в машину

Термокружка с ручкой

В магазинах так много различных термокружек, которые, как говорят, не проливаются. Но выясняется, что это всего лишь обман. Вот хороший вариант, который оценит каждый: у нее сложная конструкция, состоящая из нескольких частей. Среди них есть даже специальная прокладка, защищающая кружку про протекания. Крышка же закрывается очень плотно, а с помощью ручки ее удобно держать даже за рулем!

Цена: 1400 рублей

Удобная термокружка

Свежая подборка телефонов до 20 000 рублей, которые не стыдно посоветовать

Xiaomi Mi Band 7 дешево

Xiaomi Mi Band 7 — лучший подарок на любой праздник. С этим вряд ли кто-то поспорит! Гаджет имеет довольно большой и яркий экран, удобное крепление для ремешка, мощную батарею и массу функций по контролю за здоровьем. Сейчас он серьезно подешевел — чем не повод купить?

Цена: 2560 рублей

Купить Xiaomi Mi Band

Амулет молот тора

Впрочем, подарок не обязательно должен быть дорогим. Важнее — чтобы он был запоминающимся. Прикупите классный амулет в виде молота Тора! Его можно носить не только на шее, но и на ключах. Как говорится, кто его смог поднять — тот достоин!

Цена: 320 рублей

Молот тора