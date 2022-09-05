ТОП-10 полезных мелочей с АлиЭкспресс, которые вы постоянно забываете купить

Многие заходят на АлиЭкспресс исключительно для выбора дорогих гаджетов или крупной техники, но на просторах маркетплейса множество дешевых повседневных мелочей, которые частенько забываешь добавить в корзину. Например, проводные наушники, часы, аксессуары для велосипеда или товары для дома. Нашли как раз то, что вы, вероятно, хотели, но забывали взять за копейки, так сказать, на сдачу. В нашей новой подборке найдете 10 приятных мелочей, которые вам пригодятся на каждый день, но переплачивать за них не придется!

🔥 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИ ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ НАЙТИ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ"

Лупа для мелких работ

Каждый, кто разбирает какие-либо механизмы, например, часы или смартфоны, сталкивается с тем, что болтик теряется или не закручивается. Забирайте в свой арсенал лупу для мелких работ: она поможет вам справиться с мелкими работами, собрать все обратно и не потерять мелкие детали!

Цена: 60 рублей

Лупа для мелкого ремонта

Сумка для велосипеда

Этим летом я понял, что сумка для велосипеда — мастхэв. Туда можно сложить не только инструменты, но и ключи со смартфоном, чтобы не брать с собой рюкзак. Этот вариант — непромокаемый, поэтому сгодится в любую погоду. Берите сейчас — в Фикспрайсе она стоит почти в два раза дороже!

Цена: 190 рублей

Удобный бардачок для велосипеда

Лучший компактный фонарик

В арсенале каждого мужчины должен быть фонарик, желательно, компактный: пригодится не только для мелких работ, но и в труднодоступных местах. У этого гаджета встроенный аккумулятор на 600 мА*ч и три уровня яркости, а продается он за сущие копейки!

Цена: 220 рублей

Недорогой фонарик

Как правильно выбрать блютуз-колонку: советы, которые вам обязательно помогут

Дешевые наручные часы

Если вам поднадоели дорогущие смарт-часы и фитнес-браслеты, это значит, что пришло время надеть на руку старые добрые часики. Вот вам дешевый вариант: есть несколько цветов, а подойдут они и мужчинам и женщинам. Так сказать, просто и со вкусом. Дата, время, секундомер и защита от попадания влаги. Под воду их лучше не класть, но попадание дождевых капель они выдержат!

Цена: 220 рублей

Классные наручные часы

Портативный фильтр для кофе

Любите делать кофе всегда и везде, будь то дом, дача или вылазка в лес с ночевкой? Вам точно нужен компактный фильтр для кофе: фишка в том, что он подойдет для любой кружки, пользоваться им можно много раз подряд и он занимает очень мало места. Есть специальная крышечка, чтобы закрыть его и не испачкать рюкзак.

Цена: 260 рублей

Компактный фильтр для кофе

Щетки для чистки клавиатуры

Каждый владелец ПК, ноутбука и другого устройства рано или поздно сталкивается с тем, что клавиатура или другие мелкие щели в гаджете быстро засоряются. Ковыряться зубочисткой или иголкой там не стоит: лучше сделать это специальными щеточками. Они идут в комплекте: есть для более мелких деталей и для тех, что покрупнее.

Цена: 220 рублей

Щетки для чистки гаджетов

Дешевый стилус для рисования

Производители смартфонов и планшетов предлагают прикупить дополнительно стилус для удобного управления устройством. К сожалению, стоят они невероятно много, но на помощь приходит АлиЭкспресс! Нашли для вас дешевый стилус, который подойдет и для iPhone, и для Android. Гаджет проверенный: у него более 200 заказов, а в отзывах покупатели оставляют исключительно положительные комментарии.

Цена: 260 рублей

Недорогой стилус

Дешевые проводные наушники

Думаете, за 100 рублей и меньше нельзя купить хорошие проводные наушники? К счастью, это не так: вот еще один крутой товар с Али, который я купил сам и вам советую. У наушников отличная посадка, неплохой звук, джойстик с микрофоном и переключением громкости. В общем, возьмите, чтобы всегда были в рюкзаке!

Цена: 60 рублей

Дешевые проводные наушники

Зачем так плохо? Даже китайцы считают, что умные очки Xiaomi не стоят миски риса

Недорогой адаптер для зарядки

Зарядки для смартфона — популярная штука, которой всегда не хватает. Особенно, когда у всех вокруг Type-C! Вот вам зарядка с двумя разъёмами для USB-A: адаптер не особо быстрый, зато идеально подойдет для зарядки мелких гаджетов вроде смарт-часов или фитнес-браслетов.

Цена: 150 рублей

Адаптер для зарядки двух устройств

Фильтр для слива

В любое сливное отверстие постоянно забивается мусор и вызывает засор. Установите фильтр, благодаря которому проблем удастся избежать! А если залить внутрь немного моющего средства, то оттуда не будет пахнуть канализацией. Удивительно крутая штука, которая делает жизнь лучше!

Цена: 160 рублей

Фильтр для сливного отверстия