ТОП-10 полезных товаров с АлиЭкспресс по низкой цене и с высокой оценкой

Каждый, кто хоть раз покупал товары на Али, прекрасно знает, что доверять нужно не только товарам с высокой оценкой, но и с большим количеством отзывов. Кроме того, нужно искать бесплатную и быструю (а такая есть) доставку. Сделали это за вас и отсеяли целых 10 недорогих гаджетов на каждый день: здесь есть аксессуары для смартфона, автомобиля, товары для дома и много других приятных мелочей. Прямо сейчас эти гаджеты продаются по низкой цене — рекомендуем поторопиться, чтобы урвать их со скидкой!

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Компактный светодиодный светильник

На Али частенько попадается этот недорого USB-светильник: маленький, удобный, недорогой. Мощность всего 1 Вт, зато его можно подключить к повербанку или ноутбуку и долго пользоваться — он потребляет мало энергии.

Цена: от 40 рублей

Компактный светильник

Дешевые смарт-часы

На Али множество крутых смарт-часов по небольшой цене. Например, COLMI: есть все необходимое, чем вы привыкли пользоваться в наручном гаджете. Но фишка их в том, что они очень похожи на Apple Watch. Начинка + дизайн — просто бомба. Берите и не пожалеете! А еще у них очень быстрая доставка.

Цена: 1560 рублей

Недорогие смарт-часы

Крутые стаканы для напитков

Хотите удивить гостей, сделать кому-то приятный подарок или просто порадовать себя? Закажите классные стаканы для напитков: они выглядят очень оригинально и имеют крышечку из пробкового дерево, а еще к заказу можно добавить стеклянные трубочки. Даже если не будете пользоваться, то круто украсите ими свою

Цена: от 320 рублей

Классный стаканы

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Наушники Скалы Джонсона

JBL придумали классную коллаборацию вместе с Дуэйном «Скалой»: они выпустили эксклюзивные TWS-наушники с отличным звуком, оригинальным кейсом и высокой автономностью. Наушники оказались очень популярны, но найти их не так-то просто. Отыскали для вас их на Али — забирайте со скидкой!

Цена: 2600 рублей

Наушники JBL x Under Armour

Беспроводные полноразмерные наушники

Если уже не знаете, какие наушники купить, то присмотритесь к полноразмерным. У Baseus есть отличный вариант с мощным аккумулятором: их даже можно подключать к двум смартфонам одновременно. На борту есть Bluetooth 5.0, поэтому работать со смартфоном наушники будут очень быстро.

Цена: 1530 рублей

Наушники Baseus

Мощный фонарик для велосипеда

У фанатов покатушек на велосипеде, несмотря на окончание лета, есть еще минимум месяц: так что, если не проапгрейдили свой велосипед мощным фонариком, делайте это прямо сейчас. Фонарик XOSS XL-400 с несколькими режимами предлагают по смешной цене. Это один из лучших вариантов на рынке, но стоит он заметно дешевле.

Цена: 1080 рублей

Фонарик для велосипеда

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Недорогой автомобильный компрессор

Только что купили машину? Значит, вам нужен компрессор: далеко ходить не надо — мы уже нашли его. Выдает до 100 Вт мощности, а это значит, что объем закачиваемого воздуха — примерно 35 литров минуту. При этом шум составляет 85 Дб, что не так уж много для такого устройства. Есть LED-дисплей для отображения данных.

Цена: 1070 рублей

Недорогой компрессор для машины

Беспроводной пылесос для машины

Хотите держать машину в порядке? Закажите портативный пылесос. Мощность всасывания составляет 10000 Па, сам он выдает 120 Вт, конструкция проста и удобна в использовании. Сможете убирать крошки, мелкий мусор и другую грязь не только из авто, но и дома с клавиатуры!

Цена: 1210 рублей

Компактный пылесос для машины

Хороший зарядник на 3 гаджета

Советуем взять хороший адаптер от Baseus: его отдают по смешной цене — дешевле вы не найдете! Выдает 17 Вт и одновременно может заряжать сразу три устройства. Надежный гаджет на каждый день!

Цена: 570 рублей

Адаптер Baseus

Беспроводной джойстик для телефона

Еще один крутой гаджет, который вы сможете использоваться просто повсеместно — это игровой джойстик. Он без проблем подключается по проводу, Bluetooth к любому умному телевизору, телефону, планшету или ПК. Занимает очень мало места, зато безумно полезен в быту. Нужно брать прямо сейчас — потом будет дороже!

Цена: 850 рублей

Крутой джойстик