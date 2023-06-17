ТОП-10 полезных товаров с распродажи АлиЭкспресс, которые вы до сих пор не купили. А зря

Многие пользователи заходят на АлиЭкспресс и покупают все подряд, тогда как другие — лишь для приобретения определенного товара. Но и тех, и других объединяет то, что действительно полезные гаджеты они почему-то обходят стороной или вспоминают о них уже после оформления заказа. Выбрали хорошие товары, которые вы наверняка забываете купить и собрали их в одну подборку: здесь вы найдете аксессуары для смартфона, приспособления для дома, спорта и прослушивания музыки. Пока проходит распродажа на АлиЭкспресс, они еще дешевле, чем обычно — не упустите момент!

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Компактный плеер для бега

Начали бегать по утрам, но со смартфоном это неудобно? Попробуйте этот компактный плеер: всего-то и нужно закинуть в него любимые треки и подключить наушники. Удобно, что для этого подойдет даже блютуз-гарнитура! Сам плеер весит всего 22 грамма и имеет клипсу, поэтому прицепить его можно к шортам или рукаву футболки.

Цена: от 2400 рублей

Плеер для тренировок

Недорогой рюкзак для ноутбука

Носить ноутбук в обычном рюкзаке не так уж удобно, особенно, если он заполнен лишь частично. Чтобы не рисковать гаджетом и, в прямом смысле, держать его «ближе к телу», купите вот такой удобный портфель. Носить его можно еще и как сумку через плечо благодаря съёмной лямке! Внутри есть несколько отделений, а рюкзак сделан из водонепроницаемого материала. Топ за свои деньги!

Цена: 1700 рублей

Красивый рюкзак

Держатель для велосипеда на стену

Если вам некуда пристроить в квартире свой велосипед, то повесьте его на стену. И это не шутка: вот отличное крепление на стену, благодаря которому железного коня можно оставить дома на весь год! Верхнее держит переднее колесо, а нижнее — заднее. Даже разбирать или складывать велик не потребуется!

Цена: 570 рублей

Держатель для велосипеда

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Недорогая компактная блютуз колонка

Чтобы не остаться на даче без музыки, а заодно не убить динамики на телефоне, возьмите в арсенал вот эту компактную колонку. Она занимает мало места, защищена от воды и пыли и даже имеет разъём AUX. Мощность звука составляет 3 Вт — это громче динамиков в телефоне примерно в 2-3 раза. Неплохо, да?

Цена: 920 рублей

Блютуз колонка дешево

Недорогой кабель для зарядки

Кабель для зарядки смартфона никогда лишним не будет. Вот только не стоит покупай первый попавшийся — лучше взять за те же деньги проверенный! Нашли шикарный кабель от Baseus с нейлоновой оплеткой и укрепленным штекером, который прослужит вам очень долго. Не забудьте выбрать длину перед заказом.

Цена: от 130 рублей

Кабель Baseus

Какой дешевый планшет купить

Недорогой планшет на Андроид не так плох как кажется: вот шикарная модель LeoPad10S с 10-дюймовым экраном и 4 Гб оперативки на борту! Работает на основе восьмиядерного процессора, имеет мощную батарею на 6000 мА*ч и, самое главное, просто нестыдно выглядит! За такую цену надо брать два!

Цена: 5950 рублей

Недорогой планшет на Андроид

Зарядка на несколько устройств

Если любите заряжать сразу несколько гаджетов, но розеток и адаптеров постоянно не хватает, то возьмите вот такое зарядное сетевое устройство на 4 гаджета. 2 разъёма Type-C и 2 USB-A должно хватить. Совокупная мощность — 65 Вт, так что, зарядите все очень быстро.

Цена: 1310 рублей

GaN-зарядка Baseus

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Недорогие TWS-наушники с шумоподавлением

Вместо того, чтобы тратить уйму денег на популярные беспроводные наушники, присмотритесь к Ugreen HiTune T3. Они работают на базе Bluetooth 5.2, имеют активное шумоподавление и мощную батарею. Вдобавок идеально синхронизируются и с Андроидом, и с Айфоном — такие не стыдно порекомендовать.

Цена: 1900 рублей

Наушники Ugreen

Переходник для наушников

Большинство современных флагманов не имеют миниджека для наушников. Ну, это же не повод отказаться от прослушивания музыки, не так ли? Вот отличный переходник, который сделает вашу гарнитуру полезной.

Цена: 160 рублей

Переходник для Type-C

Антишпионское стекло на Андроид

Переживаете, что девушка заглядывает в ваш телефон? Тогда защитите экран антишпионским защитным стеклом, которое затемняет изображение для тех, кто находится по бокам от вас. Само стекло прозрачное и тонкое, а также не портит цветопередачу. У продавца как раз есть аксессуар для всех моделей Samsung Galaxy А-серии, которые сейчас очень популярны у пользователей.

Цена: 120 рублей

Антишпионское стекло