ТОП-10 полезных товаров с распродажи АлиЭкспресс, которые вы до сих пор не купили. А зря

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Иван Герасимов

Многие пользователи заходят на АлиЭкспресс и покупают все подряд, тогда как другие — лишь для приобретения определенного товара. Но и тех, и других объединяет то, что действительно полезные гаджеты они почему-то обходят стороной или вспоминают о них уже после оформления заказа. Выбрали хорошие товары, которые вы наверняка забываете купить и собрали их в одну подборку: здесь вы найдете аксессуары для смартфона, приспособления для дома, спорта и прослушивания музыки. Пока проходит распродажа на АлиЭкспресс, они еще дешевле, чем обычно — не упустите момент!

ТОП-10 полезных товаров с распродажи АлиЭкспресс, которые вы до сих пор не купили. А зря. Нашли 10 хороших товаров, которые почему-то многие забывают купить на Али. Фото.

Нашли 10 хороших товаров, которые почему-то многие забывают купить на Али

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Компактный плеер для бега

Компактный плеер для бега. Этот плеер точно пригодится вам на утренней пробежке. Фото.

Этот плеер точно пригодится вам на утренней пробежке

Начали бегать по утрам, но со смартфоном это неудобно? Попробуйте этот компактный плеер: всего-то и нужно закинуть в него любимые треки и подключить наушники. Удобно, что для этого подойдет даже блютуз-гарнитура! Сам плеер весит всего 22 грамма и имеет клипсу, поэтому прицепить его можно к шортам или рукаву футболки.

Цена: от 2400 рублей

Плеер для тренировок

Недорогой рюкзак для ноутбука

Недорогой рюкзак для ноутбука. Рюкзак для ноутбука также можно использовать как сумку! Фото.

Рюкзак для ноутбука также можно использовать как сумку!

Носить ноутбук в обычном рюкзаке не так уж удобно, особенно, если он заполнен лишь частично. Чтобы не рисковать гаджетом и, в прямом смысле, держать его «ближе к телу», купите вот такой удобный портфель. Носить его можно еще и как сумку через плечо благодаря съёмной лямке! Внутри есть несколько отделений, а рюкзак сделан из водонепроницаемого материала. Топ за свои деньги!

Цена: 1700 рублей

Красивый рюкзак

Держатель для велосипеда на стену

Держатель для велосипеда на стену. С таким держателем вам больше не придется хранить велосипед в гараже или на балконе. Фото.

С таким держателем вам больше не придется хранить велосипед в гараже или на балконе

Если вам некуда пристроить в квартире свой велосипед, то повесьте его на стену. И это не шутка: вот отличное крепление на стену, благодаря которому железного коня можно оставить дома на весь год! Верхнее держит переднее колесо, а нижнее — заднее. Даже разбирать или складывать велик не потребуется!

Цена: 570 рублей

Держатель для велосипеда

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Недорогая компактная блютуз колонка

Недорогая компактная блютуз колонка. Колонка громче смартфона в несколько раз и поставляется в комплекте со специальным чехлом. Фото.

Колонка громче смартфона в несколько раз и поставляется в комплекте со специальным чехлом

Чтобы не остаться на даче без музыки, а заодно не убить динамики на телефоне, возьмите в арсенал вот эту компактную колонку. Она занимает мало места, защищена от воды и пыли и даже имеет разъём AUX. Мощность звука составляет 3 Вт — это громче динамиков в телефоне примерно в 2-3 раза. Неплохо, да?

Цена: 920 рублей

Блютуз колонка дешево

Недорогой кабель для зарядки

Недорогой кабель для зарядки. Кабель прослужит вам долго за счет качественной оплетки. Фото.

Кабель прослужит вам долго за счет качественной оплетки

Кабель для зарядки смартфона никогда лишним не будет. Вот только не стоит покупай первый попавшийся — лучше взять за те же деньги проверенный! Нашли шикарный кабель от Baseus с нейлоновой оплеткой и укрепленным штекером, который прослужит вам очень долго. Не забудьте выбрать длину перед заказом.

Цена: от 130 рублей

Кабель Baseus

Какой дешевый планшет купить

Какой дешевый планшет купить. Планшет идеально подойдет для учебы, работы или чтения. Фото.

Планшет идеально подойдет для учебы, работы или чтения

Недорогой планшет на Андроид не так плох как кажется: вот шикарная модель LeoPad10S с 10-дюймовым экраном и 4 Гб оперативки на борту! Работает на основе восьмиядерного процессора, имеет мощную батарею на 6000 мА*ч и, самое главное, просто нестыдно выглядит! За такую цену надо брать два!

Цена: 5950 рублей

Недорогой планшет на Андроид

Зарядка на несколько устройств

Зарядка на несколько устройств. Эта зарядка-удлинитель рассчитана на несколько устройств — такая точно должна быть в каждом доме! Фото.

Эта зарядка-удлинитель рассчитана на несколько устройств — такая точно должна быть в каждом доме!

Если любите заряжать сразу несколько гаджетов, но розеток и адаптеров постоянно не хватает, то возьмите вот такое зарядное сетевое устройство на 4 гаджета. 2 разъёма Type-C и 2 USB-A должно хватить. Совокупная мощность — 65 Вт, так что, зарядите все очень быстро.

Цена: 1310 рублей

GaN-зарядка Baseus

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Недорогие TWS-наушники с шумоподавлением

Недорогие TWS-наушники с шумоподавлением. Наушники Ugreen сложно найти в обычных магазинах, тем более, по такой хорошей цене. Фото.

Наушники Ugreen сложно найти в обычных магазинах, тем более, по такой хорошей цене

Вместо того, чтобы тратить уйму денег на популярные беспроводные наушники, присмотритесь к Ugreen HiTune T3. Они работают на базе Bluetooth 5.2, имеют активное шумоподавление и мощную батарею. Вдобавок идеально синхронизируются и с Андроидом, и с Айфоном — такие не стыдно порекомендовать.

Цена: 1900 рублей

Наушники Ugreen

Переходник для наушников

Переходник для наушников. Переходник точно не повредит вам, особенно, если пользуетесь флагманским смартфоном. Фото.

Переходник точно не повредит вам, особенно, если пользуетесь флагманским смартфоном

Большинство современных флагманов не имеют миниджека для наушников. Ну, это же не повод отказаться от прослушивания музыки, не так ли? Вот отличный переходник, который сделает вашу гарнитуру полезной.

Цена: 160 рублей

Переходник для Type-C

Антишпионское стекло на Андроид

Антишпионское стекло на Андроид. Антишпионское стекло — мастхэв для любого смартфона в 2023 году. Фото.

Антишпионское стекло — мастхэв для любого смартфона в 2023 году

Переживаете, что девушка заглядывает в ваш телефон? Тогда защитите экран антишпионским защитным стеклом, которое затемняет изображение для тех, кто находится по бокам от вас. Само стекло прозрачное и тонкое, а также не портит цветопередачу. У продавца как раз есть аксессуар для всех моделей Samsung Galaxy А-серии, которые сейчас очень популярны у пользователей.

Цена: 120 рублей

Антишпионское стекло

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