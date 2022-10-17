ТОП-10 популярных гаджетов с АлиЭкспресс от известных брендов и по низкой цене

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Иван Герасимов 0

В поисках нужного гаджета на АлиЭкспресс многие неопытные покупатели часто ведутся на низкую цену: почему-то их не смущает ни количество отзывов, ни название бренда. Как правило, такие гаджеты быстро выходят из строя или же не оправдывают ожиданий. Понаблюдав за рекомендациями читателей нашего Телеграм-чата, мы решили собрать для вас самые популярные устройства, которые чаще всего ищут на Али: в нашей новой подборке найдете гаджеты только от проверенных брендов и по приемлемой цене. Выбрали для вас наушники, портативные зарядки, адаптеры с высокой оценкой да еще и хорошими отзывами — они всегда пригодятся в повседневной жизни.

Собрали для вас 10 гаджетов от лучших брендов!

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Мощная портативная зарядка

Romoss делает хорошие гаджеты по невысокой цене

На Али есть сотни разных повербанков, но выбрать какой-то один, ориентируясь лишь на картинки или описание сложно. Возьмите портативку от Romoss: это проверенный гаджет с большой батареей на 20 000 мА*ч и дисплеем, который отображает оставшийся заряд. Есть два разъёма на USB-A и зарядка от MicroUSB — имейте это в виду. Заказывайте по ссылке: товар помечен значком Plus, а это значит, что его быстро доставят.

Цена: 1360 рублей

Мощный повербанк

Недорогой кнопочный телефон

Спрос на кнопочные телефоны вырос: успейте взять себе!

Кнопочные телефоны в полном порядке: на рынке очень много разных вариантов, но судя по отзывам, itel — один из самых проверенных производителей. Бренд делает надежные телефоны со всем необходимым на борту и по низкой цене. В этом телефоне есть Bluetooth, яркий дисплей, фонарик, камера, 2 сим-карты и слот для карт памяти. Ну, и довольной мощный аккумулятор на 1000 мА*ч. Обязательно присмотритесь!

Цена: 1180 рублей

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Проводные наушники с хорошим звуком

Наушники Sennheiser все сложнее найти в обычных магазинах!

Оказывается, компания Sennheiser приостановила продажи в России, поэтому наушники этого бренда найти уже не так-то просто. Ловите отличный вариант на все случаи жизни: вакуумные наушники CX-400II имеют проверенный форм-фактор, набор сменных амбушюр, микрофон и качественный провод. Звук превосходный, так что, берите, пока есть возможность!

Цена: 1200 рублей

Наушники Sennheiser

Недорогой SSD для ноутбука

Не забудьте выбрать нужный объем памяти на странице продавца

Собираетесь проапгрейдить свой ПК? Обязательно присмотритесь к SSD-диску от Lenovo: аксессуары компании очень ценятся на рынке да и стоят вменяемых денег. В отзывах ставят исключительно высокие оценки да и знакомые компьютерщики отзываются об этих SSD очень хорошо. Возьмите на заметку, если нужен подходящий вариант.

Цена: от 1100 рублей

SSD для ноутбука Lenovo

Внешняя звуковая карта

Идеальный вариант слушать музыку, если звук внезапно перестал работать

Отличный вариант для Ugreen, если вдруг на вашем ноутбуке перестала работать звуковая карта: просто вставляете этот модуль в USB-вход и наслаждаетесь музыкой! Идеально подходит не только для ноутбуков, но и для других гаджетов, а подключать можно даже колонки! Опять же, пользователи оценивают товар очень высоко.

Цена: 410 рублей

Звуковая карта Ugreen

Удобный чехол для наушников

Храните наушники, переходники и флешки в одном месте!

Не знаете где хранить свои наушники и прочую мелочевку вроде карт памяти, наушников и переходников? У Ugreen есть для вас компактный чехольчик для таких вещей! Достаточно застегнуть его на замок, после чего все ваши вещи больше не потеряются!

Цена: 250 рублей

Чехол для наушников

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Компактная беспроводная мышь

У бренда Ugreen довольно высокие оценки среди покупателей

Отличие хорошей беспроводной мыши от низкокачественной — в продуманной конструкции. На полках магазинов полно разных вариантов по более низкой цене, но они тяжелые, «горбатые» и быстро выходят из строя. Вот отличный вариант от Ugreen, который оценит каждый: мышка почти плоская, но при этом внутри есть отсек для батарейки и адаптера.

Цена: 750 рублей

Беспроводная мышь Ugreen

Недорогой USB-хаб

USB-хаб моментально решает проблему современных ноутбуков

В современных ноутбуках крайне мало разъёмов USB. Чтобы не остаться без них в самый неподходящий момент, используйте универсальный хаб от Hoco: подключайте все нужные гаджеты одновременно!

Цена: 350 рублей

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Адаптер на два устройства

Оказывается, за 300 рублей можно взять качественный адаптер для зарядки

Какой адаптер купить за 300 рублей? Ну, наверное, какой-нибудь ноунейм в переходе, который перестанет работать через пару месяцев и успеет испортить батареи ваших гаджетов. Не надо покупать барахло: просто закажите себе адаптер Hoco — известного бренда, который отвечает за качество! В зарядке есть два разъёма и даже LED-дисплей, отображающий текущее напряжение.

Цена: 330 рублей

Адаптер Hoco

Недорогие блютуз наушники

Наушники Hoco выдают действительно хороший звук, которого порой не хватает даже AirPods

Bluetooth-наушники — один из самых популярных гаджетов последних лет. Чтобы случайно не купить дешевку или подделку, лучше присмотритесь к наушникам Hoco: у них уникальный форм-фактор, не похожий на другие, а еще Bluetooth 5.0, активное шумоподавление и мощные батареи, которых хватает в среднем на 4 часа. Топчик за свои деньги!

Цена: 700 рублей

TWS-наушники Hoco

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