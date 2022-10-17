ТОП-10 популярных гаджетов с АлиЭкспресс от известных брендов и по низкой цене

В поисках нужного гаджета на АлиЭкспресс многие неопытные покупатели часто ведутся на низкую цену: почему-то их не смущает ни количество отзывов, ни название бренда. Как правило, такие гаджеты быстро выходят из строя или же не оправдывают ожиданий. Понаблюдав за рекомендациями читателей нашего Телеграм-чата, мы решили собрать для вас самые популярные устройства, которые чаще всего ищут на Али: в нашей новой подборке найдете гаджеты только от проверенных брендов и по приемлемой цене. Выбрали для вас наушники, портативные зарядки, адаптеры с высокой оценкой да еще и хорошими отзывами — они всегда пригодятся в повседневной жизни.

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Мощная портативная зарядка

На Али есть сотни разных повербанков, но выбрать какой-то один, ориентируясь лишь на картинки или описание сложно. Возьмите портативку от Romoss: это проверенный гаджет с большой батареей на 20 000 мА*ч и дисплеем, который отображает оставшийся заряд. Есть два разъёма на USB-A и зарядка от MicroUSB — имейте это в виду. Заказывайте по ссылке: товар помечен значком Plus, а это значит, что его быстро доставят.

Цена: 1360 рублей

Мощный повербанк

Недорогой кнопочный телефон

Кнопочные телефоны в полном порядке: на рынке очень много разных вариантов, но судя по отзывам, itel — один из самых проверенных производителей. Бренд делает надежные телефоны со всем необходимым на борту и по низкой цене. В этом телефоне есть Bluetooth, яркий дисплей, фонарик, камера, 2 сим-карты и слот для карт памяти. Ну, и довольной мощный аккумулятор на 1000 мА*ч. Обязательно присмотритесь!

Цена: 1180 рублей

Кнопочный телефон

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Проводные наушники с хорошим звуком

Оказывается, компания Sennheiser приостановила продажи в России, поэтому наушники этого бренда найти уже не так-то просто. Ловите отличный вариант на все случаи жизни: вакуумные наушники CX-400II имеют проверенный форм-фактор, набор сменных амбушюр, микрофон и качественный провод. Звук превосходный, так что, берите, пока есть возможность!

Цена: 1200 рублей

Наушники Sennheiser

Недорогой SSD для ноутбука

Собираетесь проапгрейдить свой ПК? Обязательно присмотритесь к SSD-диску от Lenovo: аксессуары компании очень ценятся на рынке да и стоят вменяемых денег. В отзывах ставят исключительно высокие оценки да и знакомые компьютерщики отзываются об этих SSD очень хорошо. Возьмите на заметку, если нужен подходящий вариант.

Цена: от 1100 рублей

SSD для ноутбука Lenovo

Внешняя звуковая карта

Отличный вариант для Ugreen, если вдруг на вашем ноутбуке перестала работать звуковая карта: просто вставляете этот модуль в USB-вход и наслаждаетесь музыкой! Идеально подходит не только для ноутбуков, но и для других гаджетов, а подключать можно даже колонки! Опять же, пользователи оценивают товар очень высоко.

Цена: 410 рублей

Звуковая карта Ugreen

Удобный чехол для наушников

Не знаете где хранить свои наушники и прочую мелочевку вроде карт памяти, наушников и переходников? У Ugreen есть для вас компактный чехольчик для таких вещей! Достаточно застегнуть его на замок, после чего все ваши вещи больше не потеряются!

Цена: 250 рублей

Чехол для наушников

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Компактная беспроводная мышь

Отличие хорошей беспроводной мыши от низкокачественной — в продуманной конструкции. На полках магазинов полно разных вариантов по более низкой цене, но они тяжелые, «горбатые» и быстро выходят из строя. Вот отличный вариант от Ugreen, который оценит каждый: мышка почти плоская, но при этом внутри есть отсек для батарейки и адаптера.

Цена: 750 рублей

Беспроводная мышь Ugreen

Недорогой USB-хаб

В современных ноутбуках крайне мало разъёмов USB. Чтобы не остаться без них в самый неподходящий момент, используйте универсальный хаб от Hoco: подключайте все нужные гаджеты одновременно!

Цена: 350 рублей

USB-разветвитель

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Адаптер на два устройства

Какой адаптер купить за 300 рублей? Ну, наверное, какой-нибудь ноунейм в переходе, который перестанет работать через пару месяцев и успеет испортить батареи ваших гаджетов. Не надо покупать барахло: просто закажите себе адаптер Hoco — известного бренда, который отвечает за качество! В зарядке есть два разъёма и даже LED-дисплей, отображающий текущее напряжение.

Цена: 330 рублей

Адаптер Hoco

Недорогие блютуз наушники

Bluetooth-наушники — один из самых популярных гаджетов последних лет. Чтобы случайно не купить дешевку или подделку, лучше присмотритесь к наушникам Hoco: у них уникальный форм-фактор, не похожий на другие, а еще Bluetooth 5.0, активное шумоподавление и мощные батареи, которых хватает в среднем на 4 часа. Топчик за свои деньги!

Цена: 700 рублей

TWS-наушники Hoco