ТОП-10 прикольных мелочей с АлиЭкспресс, которые можно купить на сдачу в магазине

В последнее время бытует мнение, что товары на АлиЭкспресс серьезно подорожали. На самом деле, это не совсем так: маркетплейс традиционно предлагает не только различные гаджеты, но и приятные мелочи, за которыми изначально пользователи сюда и заглядывали. Они-то по-прежнему и не подорожали — лучше покупать их здесь, так как обойдутся они вам явно дешевле, чем в обычных магазинах. Более того, перед покупкой некоторых даже не потребуется заглядывать в приложение банка, чтобы проверять свой счет — их можно фактически купить на сдачу, оставшуюся после похода в продуктовый!
⚡ ВСЕ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ИЩИ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ"
Содержание
Набор иголок для сим-карты
Иголки для открытия лотка сим-карты — один из аксессуаров, который нужен не всегда, но при необходимости его никогда нет под рукой! Эта мелочевка все время теряется где-то в машине или на дне ящика в столе. Чтобы в следующий раз не ковырять слот ножичком, возьмите комплект — целых 10 штук, которых хватит на ближайшие 10 лет!
Цена: 115 рублей
Картхолдер с защитой
После отключения Google Pay многие остерегаются носить банковские карты, боясь того, что кто-то спишет с них деньги обманным путем где-нибудь в транспорте или общественном месте. Что ж, и такую фобию легко победить при помощи этого картхолдера с RFID-защитой: через его корпус попросту не сработает NFC. Намного удобнее, чем носить наличку.
Цена: 145 рублей
Спортивная поясная сумка
Не знаете, куда положить телефон или ключи во время утренней пробежки? Тогда эта недорогая поясная сумка создана для вас: она имеет компактные размеры и несколько карманов, включая отделения на молнии. Можно сложить туда все драгоценности и при необходимости протянуть шнур от наушников через специальный вырез.
Цена: 200 рублей
Хорошие проводные наушники
Кстати, если собрались купить проводные наушники на все случаи жизни, то и за ними вовсе не обязательно выходить в магазин. Вот отличная модель от Hoco с вакуумными амбушюрами, микрофоном и джойстиком для управления воспроизведением. Поставляются в черном и белом цвете, а их внешний вид и качество совсем не выдают низкую цену!
Цена: 290 рублей
Недорогой кабель для зарядки
Кабель для зарядки уж точно никогда не будет лишним в арсенале любого пользователя, а эта надежная модель от USLION еще и имеет укрепленный штекер с защитой от износов! Остается лишь выбрать длину — даже 2 метра обойдутся по цене стакана кофе!
Цена: от 130 рублей
Подставка для телефона
Наверняка вы любите смотреть любимые шоу за обедом, но удобно установить телефон у вас не получается. Это можно избежать при помощи удобной подставки для телефона, которая позволяет разместить гаджет в любой ориентации. А еще она складывается и занимает минимум места — можно носить даже в кармане!
Цена: 130 рублей
Держатель для розетки
Если вид висящих или лежащих на полу переносок вгоняет вас в уныние, пора купить этот держатель для розеток. Одна часть клеится на двусторонний скотч к поверхности стола или стены, а в другую устанавливается крепление. Вот так этот гаджет за копейки делает вашу жизнь немного удобнее!
Цена: 150 рублей
Набор для чистки смартфона
Почистить смартфон от пыли можно без посещения сервисного центра! Но делать это нужно специальными приспособлениями, а не иголкой: в этом комплекте есть все нужное для того, чтобы аккуратно удалить пыль, не повредив устройство, а также почистить экран. Для этого даже предусмотрен резервуар для чистящего средства в самом корпусе! Подойдет не только для смартфонов, но и других гаджетов, включая мелкие вроде наушников.
Цена: 330 рублей
Компактный фонарик
Дополнительное освещение никогда не будет лишним, а вдвойне приятно, когда гаджет еще и компактный. Скорее забирайте этот яркий фонарик с аккумулятором, который можно расположить как угодно и носить прямо на поясе — с помощью карабина! Заряжается он через USB, а одного заряда хватит на 12 часов использования.
Цена: 210 рублей
OTG-переходник для смартфона
Одна из фишек Android-смартфонов — возможность подключить любое внешнее устройство. Для этого понадобится OTG-переходник, к счастью, купить его можно практически по цене шоколадки. Вот хорошая модель с нейлоновой оплеткой, которая прослужит вам очень долго!
Цена: 90 рублей