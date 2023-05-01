ТОП-10 приятных мелочей с АлиЭкспресс, которые точно не будут лишними

Чаще всего мы заходим на АлиЭкспресс в поисках недорогих гаджетов, не обращая внимания на то, что предлагает стартовая страница маркетплейса. Между прочим, алгоритмы на ней порой подбирают довольно приятные мелочи: от разных штуковин для украшения дома до периферии для компьютера и аксессуаров для смартфона. В большинстве случаев они еще и стоят недорого, а найти что-то похожее в обычных магазинах по таким же ценам практически невозможно. Выбрали для вас 10 приятных мелочей с АлиЭкспресс, который пригодятся всегда и не будут лишними!

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ - БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

Светящиеся камни

Украсьте свой дом или дачный участок светящимися камнями! Это наиболее простой и дешевый способ сделать свое жилище немного уютнее и красивее. Судя по всему, они устойчивы к влаге, поэтому можно не бояться, что они окажутся под дождем.

Цена: 90 рублей

Светящиеся камни

Прибор для чистки клубники

Нашли для вас очень удобный и необычный инструмент — чистилку для клубники. Она удаляет стебельки вместе с сердцевиной и помогает избежать использования ножа. Благодаря этому она подходит и для других фруктов и овощей вроде помидоров.

Цена: 150 рублей

Очиститель для фруктов и овощей

Карманный Wi-Fi роутер

Перед поездкой на дачу не забудьте запастись карманным роутером, чтобы интернет был во всем доме. Он позволяет подключить до 10 устройств и имеет встроенный аккумулятор на 2100 мА*ч, поэтому зарядки хватит надолго. Что он умеет еще и какими характеристиками обладает — читайте, нажав ссылку ниже.

Цена: 1200 рублей

Карманный хотспот

Бесплатные приложения на Андроид для хорошего настроения, которые сложно найти в Гугл Плей

Универсальная тёрка для овощей

Если вас не устраивает обычная терка для моркови, возьмите такую. Она выполнена в конусообразной форме, поэтому натереть равномерно можно даже огурцы и кабачки. Стоит она дешево, но все портит платная доставка — впрочем, даже с ней цена все равно остается приемлемой.

Цена: 50 рублей (без учета доставки)

Терка для овощей

Удобная лампа для дома

Если вам не хватает освещения в доме, то точно стоит присмотреться к этой лампе. Она работает от аккумулятора и на корпусе имеет две кнопки — включения/выключения и настройки цвета. Есть несколько модификаций с разной емкостью батареи — выберите ее перед покупкой на странице продавца.

Цена: 910 рублей

Купить лампу

Зарядка на два устройства

Согласитесь, зарядник для гаджетов никогда не будет лишним в доме? Если вы согласны с этим, то вот вам хороший адаптер Hoco на 20 Вт. Пригодится для зарядки смартфонов, часов и других гаджетов, а еще имеет два разъёма и поддержку быстрой зарядки Quick Charge.

Цена: 550 рублей

Зарядка Hoco

Переходник для смартфона

Несмотря на то, что многие смартфоны сейчас имеют Type-C, нужного кабеля для зарядки может не оказаться под рукой. Вот переходник с microUSB на Type-C, который выручит вас в любой ситуации. Подойдет не только для телефонов, но и для любых других гаджетов.

Цена: 60 рублей

USB-переходник

Лучшие игры для Android, которые просто нельзя еще раз не посоветовать

Компьютерная мышь Defender

Добротной техники от именитых производителей становится все меньше, так что, не упустите возможность запастись ею. Вот хорошая беспроводная мышь от Defender с удобной формой и приятным soft-touch покрытием. Пользоваться такой — одно удовольствие.

Цена: 400 рублей

Удобная мышка

Беруши для крепкого сна

Чтобы наконец начать высыпаться, купите удобные беруши. Они сделаны в форме елочки, благодаря чему легко извлекаются и не создают эффект заложенных ушей как у обычных затычек. За эту стоимость продавец отправляет сразу несколько штук, поэтому можно пользоваться самому и поделиться с близкими!

Цена: 220 рублей (без учета доставки)

Беруши для сна

Лампочка с датчиком звука

А чтобы ваша квартира или дачный дом стали еще комфортнее, прикупите лампочку с датчиком звука. Она распознает ваше приближение в радиусе нескольких метров и немедленно включится. Вешать ее на улице, наверное, не стоит. А вот для дома — самое то!

Цена: 140 рублей

Лампочка для дома

❗ Если не нашли то, что искали, загляните в Телеграм-канал «Сундук Али-Бабы»: в него традиционно попадают только лучшие товары по самым приятным ценам!