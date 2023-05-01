ТОП-10 приятных мелочей с АлиЭкспресс, которые точно не будут лишними

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Иван Герасимов

Чаще всего мы заходим на АлиЭкспресс в поисках недорогих гаджетов, не обращая внимания на то, что предлагает стартовая страница маркетплейса. Между прочим, алгоритмы на ней порой подбирают довольно приятные мелочи: от разных штуковин для украшения дома до периферии для компьютера и аксессуаров для смартфона. В большинстве случаев они еще и стоят недорого, а найти что-то похожее в обычных магазинах по таким же ценам практически невозможно. Выбрали для вас 10 приятных мелочей с АлиЭкспресс, который пригодятся всегда и не будут лишними!

ТОП-10 приятных мелочей с АлиЭкспресс, которые точно не будут лишними. Вот 10 отличных мелочей, которые точно вам пригодятся. Фото.

Вот 10 отличных мелочей, которые точно вам пригодятся

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Светящиеся камни

Светящиеся камни. Эти камни способны украсить ваш дом или дачу. Фото.

Эти камни способны украсить ваш дом или дачу

Украсьте свой дом или дачный участок светящимися камнями! Это наиболее простой и дешевый способ сделать свое жилище немного уютнее и красивее. Судя по всему, они устойчивы к влаге, поэтому можно не бояться, что они окажутся под дождем.

Цена: 90 рублей

Светящиеся камни

Прибор для чистки клубники

Прибор для чистки клубники. При помощи этого инструмента чистить овощи и фрукты станет в разы удобнее. Фото.

При помощи этого инструмента чистить овощи и фрукты станет в разы удобнее

Нашли для вас очень удобный и необычный инструмент — чистилку для клубники. Она удаляет стебельки вместе с сердцевиной и помогает избежать использования ножа. Благодаря этому она подходит и для других фруктов и овощей вроде помидоров.

Цена: 150 рублей

Очиститель для фруктов и овощей

Карманный Wi-Fi роутер

Карманный Wi-Fi роутер. Чтобы начать пользоваться роутером, достаточно вставить сим-карту с безлимитным трафиком. Фото.

Чтобы начать пользоваться роутером, достаточно вставить сим-карту с безлимитным трафиком

Перед поездкой на дачу не забудьте запастись карманным роутером, чтобы интернет был во всем доме. Он позволяет подключить до 10 устройств и имеет встроенный аккумулятор на 2100 мА*ч, поэтому зарядки хватит надолго. Что он умеет еще и какими характеристиками обладает — читайте, нажав ссылку ниже.

Цена: 1200 рублей

Карманный хотспот

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Универсальная тёрка для овощей

Универсальная тёрка для овощей. Не любите обычную терку для моркови? Попробуйте эту! Фото.

Не любите обычную терку для моркови? Попробуйте эту!

Если вас не устраивает обычная терка для моркови, возьмите такую. Она выполнена в конусообразной форме, поэтому натереть равномерно можно даже огурцы и кабачки. Стоит она дешево, но все портит платная доставка — впрочем, даже с ней цена все равно остается приемлемой.

Цена: 50 рублей (без учета доставки)

Терка для овощей

Удобная лампа для дома

Удобная лампа для дома. Эта лампа имеет несколько оттенков света, поэтому вы сможете заниматься своими делами в комфортной обстановке. Фото.

Эта лампа имеет несколько оттенков света, поэтому вы сможете заниматься своими делами в комфортной обстановке

Если вам не хватает освещения в доме, то точно стоит присмотреться к этой лампе. Она работает от аккумулятора и на корпусе имеет две кнопки — включения/выключения и настройки цвета. Есть несколько модификаций с разной емкостью батареи — выберите ее перед покупкой на странице продавца.

Цена: 910 рублей

Купить лампу

Зарядка на два устройства

Зарядка на два устройства. Адаптер для зарядки точно лишним не будет. Понадобится — берите этот! Фото.

Адаптер для зарядки точно лишним не будет. Понадобится — берите этот!

Согласитесь, зарядник для гаджетов никогда не будет лишним в доме? Если вы согласны с этим, то вот вам хороший адаптер Hoco на 20 Вт. Пригодится для зарядки смартфонов, часов и других гаджетов, а еще имеет два разъёма и поддержку быстрой зарядки Quick Charge.

Цена: 550 рублей

Зарядка Hoco

Переходник для смартфона

Переходник для смартфона. Переходник пригодится, если захотите воспользоваться кабелем со штекером microUSB. Фото.

Переходник пригодится, если захотите воспользоваться кабелем со штекером microUSB

Несмотря на то, что многие смартфоны сейчас имеют Type-C, нужного кабеля для зарядки может не оказаться под рукой. Вот переходник с microUSB на Type-C, который выручит вас в любой ситуации. Подойдет не только для телефонов, но и для любых других гаджетов.

Цена: 60 рублей

USB-переходник

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Компьютерная мышь Defender

Компьютерная мышь Defender. Периферию Defender найти немного сложнее, но на Али она есть по старым ценам. Фото.

Периферию Defender найти немного сложнее, но на Али она есть по старым ценам

Добротной техники от именитых производителей становится все меньше, так что, не упустите возможность запастись ею. Вот хорошая беспроводная мышь от Defender с удобной формой и приятным soft-touch покрытием. Пользоваться такой — одно удовольствие.

Цена: 400 рублей

Удобная мышка

Беруши для крепкого сна

Беруши для крепкого сна. У этих затычек удобная конструкция, благодаря которой в ушах не возникнет дискомфорта. Фото.

У этих затычек удобная конструкция, благодаря которой в ушах не возникнет дискомфорта

Чтобы наконец начать высыпаться, купите удобные беруши. Они сделаны в форме елочки, благодаря чему легко извлекаются и не создают эффект заложенных ушей как у обычных затычек. За эту стоимость продавец отправляет сразу несколько штук, поэтому можно пользоваться самому и поделиться с близкими!

Цена: 220 рублей (без учета доставки)

Беруши для сна

Лампочка с датчиком звука

Лампочка с датчиком звука. Лампочка реагирует на звуки в радиусе нескольких метров и автоматически включается. Фото.

Лампочка реагирует на звуки в радиусе нескольких метров и автоматически включается

А чтобы ваша квартира или дачный дом стали еще комфортнее, прикупите лампочку с датчиком звука. Она распознает ваше приближение в радиусе нескольких метров и немедленно включится. Вешать ее на улице, наверное, не стоит. А вот для дома — самое то!

Цена: 140 рублей

Лампочка для дома

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