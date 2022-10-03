ТОП-10 приятных мелочей с АлиЭкспресс на каждый день и по низкой цене

Несмотря на то, что АлиЭкспресс предлагает сотни товаров, вроде смартфонов и бытовой техники, по довольно низкой цене, на просторах маркетплейса еще больше отличных мелочей на каждый день, которые вы не найдете в обычных магазинах. Некоторые из них предлагаются по сниженной цене, другие, возможно, вы даже никогда не видели. Нашли для вас десяток отличных товаров, среди которых найдете аксессуары для смартфона, для дома, ПК и даже для ремонта. Ну, а что брать или отложить на потом — решать вам! Но надолго не откладывайте!

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Переходник на Type-C

Несмотря на то, что большинство гаджетов уже перешли на Type-C, у вас дома все равно могут заваляться провода с MicroUSB или USB-A, которые не нужно выбрасывать: достаточно приобрести переходник на Type-C и вот, казалось бы, бесполезный кабель снова становится удобным!

Цена: 240 рублей

Переходник Baseus

Дозатор для жидкого мыла

Производители бытовой химии часто выпускают жидкое мыло или гели для душа в дозаторах, но они не отличаются долговечностью. Вместо этого возьмите один многоразовый на 300 или 500 мл и заправляйте его, не растрачиваясь на химию в пластиковой таре!

Цена: от 320 рублей

Многоразовый дозатор для мыла

Надежные проводные наушники

Одна моя подруга ни в какую не переходит на беспроводные наушники — и правильно делает! Вместо них она не первый год пользуется отличными проводными JBL: отличные наушники с качественным проводом, хорошим звуком и микрофоном и вправду долговечны, поэтому обязательно возьмите себе.

Цена: 300 рублей (по акции)

Наушники JBL дешево

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Многофункциональный молоток

Я не люблю разводить слишком много инструментов, поэтому выбираю более-менее универсальные наборы. Среди них выделяется многофункциональный молоток: есть и зажим для гвоздей, и гвоздодер, и даже плоскогубцы. Короче, применять его можно в чем угодно, а инструмент всего один.

Цена: 250 рублей

Молоток-трансформер

Портативная бельевая веревка

Как ни крути, но балкон или ванную оставлять без бельевых веревок ну очень опрометчиво. Чтобы после стирки не пришлось развешивать одежду на дверях и других поверхностях, возьмите в свой арсенал портативную бельевую веревку: она легко крепится и содержит трехметровую леску, которую легко убирать.

Цена: 450 рублей

Удобная бельевая веревка

Стяжка-липучка для проводов

За каждым телевизором, ноутбуком или ПК валяется уйма различных проводов. Чтобы немного навести порядок, используйте стяжку на липучке от Baseus: она поставляется одним рулоном, в котором содержится от 0,5 ленты до 3 м. Выбирайте нужную длину, цвет и забирайте со скидкой!

Цена: от 70 рублей

Стяжка для кабелей Baseus

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Накладка для двери на стену

Бич любого ремонта — это ручки дверей, бьющиеся об стены. Как ни крути, но выбрать менее разрушительный вариант невозможно — зато вполне реально установить на место удара специальную накладку, которая сбережет обои! Есть несколько вариантов оформления — выбирайте свой!

Цена: 40 рублей

Мягкая накладка на стену

Дешевый кнопочный телефон

Itel делает одни из самых недорогих мобильников на рынке: чтобы оставаться на связи всегда, возьмите кнопочный телефон с двумя сим-картами, мощной батареей, радио и камерой. Товар помечен значком «Plus» — это значит, что с Tmall доставят его очень быстро!

Цена: 1290 рублей

Дешевый кнопочный телефон

Салфетка для протирки монитора

Apple выпустила легендарную тряпочку для протирки гаджетов, но стоит она каких-то невероятных денег. Есть ли смысл переплачивать, когда на Али есть точная копия за копейки?

Цена: 120 рублей

Копия салфетки Apple

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Универсальный портативный фонарик

Мощный компактный фонарик — топчик нашей подборки. Весит он всего 43 грамма, но при этом имеет универсальную конструкцию с подставкой и карабином, а также мощную батарею на 500 мА*ч. При этом он работает очень мощно и способен продержаться до 4 часов от одного заряда! Нужно брать!

Цена: 260 рублей

Компактный фонарик