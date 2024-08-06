ТОП-10 шикарных товаров к учебному году с АлиЭкспресс, которые успеют доставить до 1 сентября

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Иван Герасимов

На АлиЭкспресс стартовала распродажа к учебному году, которые успеют доставить до 1 сентября! В ней вы сможете найти не только школьные принадлежности, но и кучу крутых товаров на любой вкус. Ну, например, маркетплейс считает, что покупателям может пригодиться доска для сап серфинга, с чем мы спорить даже не будем. Ведь старт учебного года — это еще и отличная возможность заняться чем-то интересным! Собрали все самые крутые товары с АлиЭкспресс по красной цене в одном месте — вам лишь нужно добавить их в корзину и оформить заказ! Заодно проверим, умеет ли маркетплейс в быструю доставку.

ТОП-10 шикарных товаров к учебному году с АлиЭкспресс, которые успеют доставить до 1 сентября. Эти товары АлиЭкспресс обещает доставить до 1 сентября! Фото: viberu.ru. Фото.

Эти товары АлиЭкспресс обещает доставить до 1 сентября! Фото: viberu.ru

Приготовили бонус для наших читателей - промокод NEW500. Он дает скидку в 500 рублей на заказ от 3500 рублей для тех, кто делает заказ впервые или не заказывал ничего в последние 12 месяцев. Его можно применить на все покупки, кроме товаров из акции "Одна цена", а еще он суммируется с купонами продавца и действует аж до 30 сентября! Поторопитесь!

Мощная блютуз-колонка с караоке

Мощная блютуз-колонка с караоке. Эта колонка поможет встретить учебный год с размахом! Фото.

Эта колонка поможет встретить учебный год с размахом!

1 сентября — это не только начало учебного года, но еще и в каком-то смысле праздник. Конечно же, отметить его нужно как следует: в этом поможет эта беспроводная колонка с поддержкой караоке. Гаджет от Tronsmart имеет впечатляющую мощность в 60 Вт, выдавая крутой звук, а также позволяет подключить микрофон. Настройка производится через удобное приложение, а вас наверняка порадует купон на скидку от продавца!

Цена: 10750 рублей (без учета скидки)

Колонка с караоке

Беспроводная мышь для ПК

Беспроводная мышь для ПК. Мышь Ugreen создана специально для длительной работы за ПК. Фото.

Мышь Ugreen создана специально для длительной работы за ПК

Чтобы выполнять домашку по учебе было удобнее, не забудьте купить крутую мышь от Ugreen. У нее шикарная обтекаемая форма, благодаря чему она идеально лежит в руке, а также 6 кнопок, которые прокачают вашу многозадачность! При этом мышь бесшумная — громкость щелчков не превышает 40 дБ, что полезно для работы по ночам.

Цена: 815 рублей (без учета скидки)

Мышь Ugreen

Мощная зарядка для телефона

Мощная зарядка для телефона. Зарядка Ugreen приведет в чувство все гаджеты, которые вам пригодятся. Фото.

Зарядка Ugreen приведет в чувство все гаджеты, которые вам пригодятся

Зарядить смартфон и парочку других важных гаджетов вам поможет этот адаптер с быстрой зарядкой на 35 Вт. С ним ваши устройства быстро придут в себя! Зарядка поддерживает Quick Charge 3.0 и Power Delivery 3.0, а значит — подойдет для любого смартфона. Вдобавок здесь есть и USB-A, и USB-C — вам больше не нужна куча адаптеров!

Цена: 1840 рублей

Зарядка для телефона

Как убрать рекламу с телефона Xiaomi: пошаговая инструкция для MIUI и HyperOS

Хорошие смарт-часы Xiaomi

Хорошие смарт-часы Xiaomi. С умными часами Xiaomi точно не пропадешь. Они отлично отслеживают самочувствие и позволяют отвечать на звонки без смартфона. Фото.

С умными часами Xiaomi точно не пропадешь. Они отлично отслеживают самочувствие и позволяют отвечать на звонки без смартфона

Больше тренироваться или элементарно следить за своим здоровьем помогут эти смарт-часы Xiaomi Watch S3. Топовый гаджет от известного бренда стильно выглядит, долго держит заряд и даже поддерживает вызовы по Bluetooth. Внутри вас ждет свыше 150 тренировочных режимов для занятий спортом, а также полноценная защита от воды. Надо брать, но только с промокодом продавца — так вы сэкономите!

Цена: 9940 рублей

Смарт-часы Xiaomi

Механическая клавиатура для ПК

Механическая клавиатура для ПК. Клавиатура для игр, которая легко модифицируется. Да это же просто подарок какой-то! Фото.

Клавиатура для игр, которая легко модифицируется. Да это же просто подарок какой-то!

Помимо учебы важно еще и уметь хорошо отдыхать. Например, прерываться на игры, в чем поможет эта крутая механическая клавиатура с RGB-подсветкой. Несмотря на, казалось бы, внушительного размера клавиши, сам гаджет очень компактный. В комментариях отмечают, что она поддается кастомизации и становится еще лучше — это оценит каждый геймер. Большой плюс — подключение по Type-С, за счет чего клава подойдет и для ПК, и для планшетов.

Цена: 1720 рублей

Клавиатура с подсветкой

Компактная беспроводная колонка

Компактная беспроводная колонка. Компактная колонка, которую можно взять с собой хоть куда. Даже в школу! Фото.

Компактная колонка, которую можно взять с собой хоть куда. Даже в школу!

Если предыдущая блютуз-колонка вам не подошла, то наверняка придется по вкусу эта модель от Tribit — компактная и недорогая. Она защищена от воды и имеет мощный аккумулятор, способный выдержать до 12 часов работы. Есть встроенный микрофон и даже ремешок, а благодаря Bluetooth 5.3 эта беспроводная колонка точно не отключится от смартфона в неподходящий момент.

Цена: 5530 рублей

Беспроводная колонка

Недорогая доска для сап серфинга

Недорогая доска для сап серфинга. Сап настолько большой и крутой, что целиком не помещается на фото! Фото.

Сап настолько большой и крутой, что целиком не помещается на фото!

Учеба — это не только уроки в школе, но и любимое занятие, в котором хочешь стать профи. Спорт — не исключение: так что, рекомендуем купить доску для сап-серфинга, чтобы наслаждаться плаванием по волнам даже поздней осенью! Чем цепляет этот вариант — так это богатым комплектом поставки: в нем помимо сёрфа вы найдете весло, набор плавников, насос и даже две водонепроницаемых сумки. Доставят точно в срок до наступления холодов!

Цена: 16 020 рублей

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Xiaomi не будет упрощать отключение рекламы в своих смартфонах. Говорит, это никому не нужно

Мини-проектор на Андроид для дома

Мини-проектор на Андроид для дома. Крутой мини-проектор с лихвой заменит вам Смарт ТВ по невысокой стоимости. Фото.

Крутой мини-проектор с лихвой заменит вам Смарт ТВ по невысокой стоимости

Смарт ТВ или приставка — это, конечно, круто. Но можно пойти дальше и купить хороший мини-проектор на Андроиде! С этим гаджетом вам не нужен телевизор — всего лишь занавешенные шторы или свободная стена. Он поддерживает 4К и 8К, поэтому любимые шоу всегда сможете смотреть на большом экране и в отличном качестве. Ни подвисаний, ни других проблем пользователи не заметили. Цена умного проектора почти как у хорошей ТВ-приставки, а пользы в разы больше!

Цена: 5380 рублей

Мини-проектор на Андроид

Недорогой планшет на Андроид

Недорогой планшет на Андроид. Классный планшет для учебы, который потянет даже игры — и все это по приятной цене! Фото.

Классный планшет для учебы, который потянет даже игры — и все это по приятной цене!

Вдогонку к гаджетам для учебы я бы порекомендовал взять хороший планшет Lenovo Xiaoxin Pad Plus. Модель хороша во всех отношениях: работает на шустром чипе MediaTek Helio G99, имеет 6 Гб оперативки и 128 Гб хранилища, а также неубиваемую батарею на 7700 мА*ч. Планшеты Lenovo пользуются спросом и редко встречаются со скидкой, а сейчас можно сэкономить благодаря промокоду на странице продавца.

Цена: 12 650 рублей

Планшет на Андроид

Рюкзак для ноутбука и путешествий

Рюкзак для ноутбука и путешествий. Классный рюкзак для любых целей сливают по хорошей цене — успейте купить! Фото.

Классный рюкзак для любых целей сливают по хорошей цене — успейте купить!

Собрали ребенка в школу, но не покидает ощущение, что он что-нибудь забудет? Вместительный рюкзак OIWAS поможет этого избежать! Его емкость составляет 29 литров, чтобы поместились точно все школьные принадлежности и даже ноутбук. Конструкция продумана таким образом, что рюкзак не теряет форму, даже если его забить под завязку. Ну, а дизайн просто радует — такой подойдет и детям, и взрослым.

Цена: 1735 рублей

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