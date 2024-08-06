ТОП-10 шикарных товаров к учебному году с АлиЭкспресс, которые успеют доставить до 1 сентября

На АлиЭкспресс стартовала распродажа к учебному году, которые успеют доставить до 1 сентября! В ней вы сможете найти не только школьные принадлежности, но и кучу крутых товаров на любой вкус. Ну, например, маркетплейс считает, что покупателям может пригодиться доска для сап серфинга, с чем мы спорить даже не будем. Ведь старт учебного года — это еще и отличная возможность заняться чем-то интересным! Собрали все самые крутые товары с АлиЭкспресс по красной цене в одном месте — вам лишь нужно добавить их в корзину и оформить заказ! Заодно проверим, умеет ли маркетплейс в быструю доставку.

Приготовили бонус для наших читателей - промокод NEW500. Он дает скидку в 500 рублей на заказ от 3500 рублей для тех, кто делает заказ впервые или не заказывал ничего в последние 12 месяцев. Его можно применить на все покупки, кроме товаров из акции "Одна цена", а еще он суммируется с купонами продавца и действует аж до 30 сентября! Поторопитесь!

Мощная блютуз-колонка с караоке

1 сентября — это не только начало учебного года, но еще и в каком-то смысле праздник. Конечно же, отметить его нужно как следует: в этом поможет эта беспроводная колонка с поддержкой караоке. Гаджет от Tronsmart имеет впечатляющую мощность в 60 Вт, выдавая крутой звук, а также позволяет подключить микрофон. Настройка производится через удобное приложение, а вас наверняка порадует купон на скидку от продавца!

Цена: 10750 рублей (без учета скидки)

Колонка с караоке

Беспроводная мышь для ПК

Чтобы выполнять домашку по учебе было удобнее, не забудьте купить крутую мышь от Ugreen. У нее шикарная обтекаемая форма, благодаря чему она идеально лежит в руке, а также 6 кнопок, которые прокачают вашу многозадачность! При этом мышь бесшумная — громкость щелчков не превышает 40 дБ, что полезно для работы по ночам.

Цена: 815 рублей (без учета скидки)

Мышь Ugreen

Мощная зарядка для телефона

Зарядить смартфон и парочку других важных гаджетов вам поможет этот адаптер с быстрой зарядкой на 35 Вт. С ним ваши устройства быстро придут в себя! Зарядка поддерживает Quick Charge 3.0 и Power Delivery 3.0, а значит — подойдет для любого смартфона. Вдобавок здесь есть и USB-A, и USB-C — вам больше не нужна куча адаптеров!

Цена: 1840 рублей

Зарядка для телефона

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Хорошие смарт-часы Xiaomi

Больше тренироваться или элементарно следить за своим здоровьем помогут эти смарт-часы Xiaomi Watch S3. Топовый гаджет от известного бренда стильно выглядит, долго держит заряд и даже поддерживает вызовы по Bluetooth. Внутри вас ждет свыше 150 тренировочных режимов для занятий спортом, а также полноценная защита от воды. Надо брать, но только с промокодом продавца — так вы сэкономите!

Цена: 9940 рублей

Смарт-часы Xiaomi

Механическая клавиатура для ПК

Помимо учебы важно еще и уметь хорошо отдыхать. Например, прерываться на игры, в чем поможет эта крутая механическая клавиатура с RGB-подсветкой. Несмотря на, казалось бы, внушительного размера клавиши, сам гаджет очень компактный. В комментариях отмечают, что она поддается кастомизации и становится еще лучше — это оценит каждый геймер. Большой плюс — подключение по Type-С, за счет чего клава подойдет и для ПК, и для планшетов.

Цена: 1720 рублей

Клавиатура с подсветкой

Компактная беспроводная колонка

Если предыдущая блютуз-колонка вам не подошла, то наверняка придется по вкусу эта модель от Tribit — компактная и недорогая. Она защищена от воды и имеет мощный аккумулятор, способный выдержать до 12 часов работы. Есть встроенный микрофон и даже ремешок, а благодаря Bluetooth 5.3 эта беспроводная колонка точно не отключится от смартфона в неподходящий момент.

Цена: 5530 рублей

Беспроводная колонка

Недорогая доска для сап серфинга

Учеба — это не только уроки в школе, но и любимое занятие, в котором хочешь стать профи. Спорт — не исключение: так что, рекомендуем купить доску для сап-серфинга, чтобы наслаждаться плаванием по волнам даже поздней осенью! Чем цепляет этот вариант — так это богатым комплектом поставки: в нем помимо сёрфа вы найдете весло, набор плавников, насос и даже две водонепроницаемых сумки. Доставят точно в срок до наступления холодов!

Цена: 16 020 рублей

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Мини-проектор на Андроид для дома

Смарт ТВ или приставка — это, конечно, круто. Но можно пойти дальше и купить хороший мини-проектор на Андроиде! С этим гаджетом вам не нужен телевизор — всего лишь занавешенные шторы или свободная стена. Он поддерживает 4К и 8К, поэтому любимые шоу всегда сможете смотреть на большом экране и в отличном качестве. Ни подвисаний, ни других проблем пользователи не заметили. Цена умного проектора почти как у хорошей ТВ-приставки, а пользы в разы больше!

Цена: 5380 рублей

Мини-проектор на Андроид

Недорогой планшет на Андроид

Вдогонку к гаджетам для учебы я бы порекомендовал взять хороший планшет Lenovo Xiaoxin Pad Plus. Модель хороша во всех отношениях: работает на шустром чипе MediaTek Helio G99, имеет 6 Гб оперативки и 128 Гб хранилища, а также неубиваемую батарею на 7700 мА*ч. Планшеты Lenovo пользуются спросом и редко встречаются со скидкой, а сейчас можно сэкономить благодаря промокоду на странице продавца.

Цена: 12 650 рублей

Планшет на Андроид

Рюкзак для ноутбука и путешествий

Собрали ребенка в школу, но не покидает ощущение, что он что-нибудь забудет? Вместительный рюкзак OIWAS поможет этого избежать! Его емкость составляет 29 литров, чтобы поместились точно все школьные принадлежности и даже ноутбук. Конструкция продумана таким образом, что рюкзак не теряет форму, даже если его забить под завязку. Ну, а дизайн просто радует — такой подойдет и детям, и взрослым.

Цена: 1735 рублей

Рюкзак недорого