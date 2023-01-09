ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс, которые не дадут вам замерзнуть этой зимой

Синоптики дают неутешительный прогноз: в ближайшее время многим из нас придется знатно померзнуть, а экстремальные морозы придут даже в те города, где их давно не было. Зима продлится очень долго, поэтому никто не знает, сколько морозных дней и ночей нам предстоит пережить. В этом, кстати, помогут теплые товары с Али: они не только помогают согреться, но и делают жизнь чуточку уютнее. Присматривайтесь и делайте заказы — эти штучки точно пригодятся в ближайшие месяцы!

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Надежный кабель для зарядки

Казалось бы, при чем тут экстремальные холода и кабель для зарядки? На самом деле, многие из нас заряжают смартфон при любых температурах. Обычный кабель на морозе так долго не проживет, а вот у провода с нейлоновой оплеткой шансов явно побольше. Тем не менее, не забывайте о том, что телефон на морозе лучше не заряжать.

Цена: от 500 рублей

Нейлоновый кабель Ugreen

Грелка для рук с повербанком

Бывает, что в лютый мороз даже нагретый повербанк согревает руки. Но зачем издеваться над устройством, если есть грелка со встроенной портативной зарядкой? Можете держать ее в кармане, согревая руки, а заодно подзаряжать телефон.

Цена: 1330 рублей

Грелка с повербанком

Комплект мужского термобелья

Лютые морозы — не то время, когда нужно легко одеваться даже мужчинам. Нашли для вас классное термобелье: под одеждой совершенно не чувствуется и не позволяет замерзнуть. Несмотря на то, что оно тянется, лучше аккуратно выбрать нужный размер с помощью таблицы внизу страницы.

Цена: от 1360 рублей

Комплект термобелья

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Очки для зимних видов спорта

Низкие температуры — явно не та причина, чтобы оставаться дома. Но даже в -30 возможна солнечная погода или метель. Защитите свои глаза с помощью очков: вопреки мнению, что их носят только горнолыжники, вы можете спокойно надеть их, даже если собираетесь просто погулять.

Цена: от 140 рублей

Очки для зимнего спорта

Теплые новогодние носки

Зима продлится как минимум до марта, поэтому в одних носках на улице будет явно холодновато. Чтобы не морозить ноги ни сейчас, ни потом, закажите классные теплые носки. Они разрисованы по-новогоднему — будут поднимать вам настроение!

Цена: 120 рублей

Теплые носки

Электрическая грелка для ног

Впрочем, даже если предыдущим предложением вы не воспользовались, заболеть у вас все равно не получится — электрическая грелка этого не допустит! Учитывая то, что она работает от USB, можно использовать обычный повербанк, чтобы не сидеть у розетки! Не забудьте выбрать понравившийся дизайн перед оформлением заказа.

Цена: 1090 рублей

Грелка для ног

Большой теплый плед

Искали красивый аксессуар для дома или задолжали подарок на праздники? Так вот же он: это огромный теплый плед! Выглядит стильно, согревает морозными зимними вечерами и стоит недорого. Проверено — в обычных магазинах он стоит дороже.

Цена: от 1670 рублей

Теплый плед

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Зимняя маска для лица

Лицо — самая уязвимая часть тела в мороз, не считая рук. Чтобы немного согреться, запаситесь удобной маской для зимы. Она не просто закрывает часть лица, но еще и вентилируется через встроенный клапан, так что, конденсатом дышать не придется.

Цена: 80 рублей

Зимняя маска для лица

Теплый женский шарф

Многие девушки предпочитают даже в -20 не носить головной убор. Что ж, не будем их осуждать за это, но решение проблемы предложим: вот отличный широкий шарф, в который можно хорошенько укутаться. Согревает и шею, и голову да еще и выглядит стильно.

Цена: 700 рублей

Теплый шарф

Подогрев сидений от прикуривателя

А вот еще один гаджет, о котором мечтают автовладельцы: подогрев сидений! Даже в 2023 году эта опция есть не во всех машинах, но ее легко организовать самому. Просто закрепите его, подключите к прикуривателю и управляйте нагревом с пульта.

Цена: 910 рублей

Подогрев сидений