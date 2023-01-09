ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс, которые не дадут вам замерзнуть этой зимой

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Иван Герасимов 0

Синоптики дают неутешительный прогноз: в ближайшее время многим из нас придется знатно померзнуть, а экстремальные морозы придут даже в те города, где их давно не было. Зима продлится очень долго, поэтому никто не знает, сколько морозных дней и ночей нам предстоит пережить. В этом, кстати, помогут теплые товары с Али: они не только помогают согреться, но и делают жизнь чуточку уютнее. Присматривайтесь и делайте заказы — эти штучки точно пригодятся в ближайшие месяцы!

ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс, которые не дадут вам замерзнуть этой зимой. Нашли отличные товары, от которых так и веет теплом. Фото.

Нашли отличные товары, от которых так и веет теплом

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Надежный кабель для зарядки

Надежный кабель для зарядки. Кабель прослужит вам очень долго даже несмотря на перепады температур. Фото.

Кабель прослужит вам очень долго даже несмотря на перепады температур

Казалось бы, при чем тут экстремальные холода и кабель для зарядки? На самом деле, многие из нас заряжают смартфон при любых температурах. Обычный кабель на морозе так долго не проживет, а вот у провода с нейлоновой оплеткой шансов явно побольше. Тем не менее, не забывайте о том, что телефон на морозе лучше не заряжать.

Цена: от 500 рублей

Нейлоновый кабель Ugreen

Грелка для рук с повербанком

Грелка для рук с повербанком. Грелка сделана из приятного материала, поэтому ее приятно держать в руках. Фото.

Грелка сделана из приятного материала, поэтому ее приятно держать в руках

Бывает, что в лютый мороз даже нагретый повербанк согревает руки. Но зачем издеваться над устройством, если есть грелка со встроенной портативной зарядкой? Можете держать ее в кармане, согревая руки, а заодно подзаряжать телефон.

Цена: 1330 рублей

Грелка с повербанком

Комплект мужского термобелья

Комплект мужского термобелья. У продавца есть несколько расцветок — выберите понравившуюся! Фото.

У продавца есть несколько расцветок — выберите понравившуюся!

Лютые морозы — не то время, когда нужно легко одеваться даже мужчинам. Нашли для вас классное термобелье: под одеждой совершенно не чувствуется и не позволяет замерзнуть. Несмотря на то, что оно тянется, лучше аккуратно выбрать нужный размер с помощью таблицы внизу страницы.

Цена: от 1360 рублей

Комплект термобелья

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Очки для зимних видов спорта

Очки для зимних видов спорта. Носите очки даже во время прогулок — это полезно! Фото.

Носите очки даже во время прогулок — это полезно!

Низкие температуры — явно не та причина, чтобы оставаться дома. Но даже в -30 возможна солнечная погода или метель. Защитите свои глаза с помощью очков: вопреки мнению, что их носят только горнолыжники, вы можете спокойно надеть их, даже если собираетесь просто погулять.

Цена: от 140 рублей

Очки для зимнего спорта

Теплые новогодние носки

Теплые новогодние носки. Носки не только теплые, но и выглядят необычно. Поднимут настроение даже после праздников! Фото.

Носки не только теплые, но и выглядят необычно. Поднимут настроение даже после праздников!

Зима продлится как минимум до марта, поэтому в одних носках на улице будет явно холодновато. Чтобы не морозить ноги ни сейчас, ни потом, закажите классные теплые носки. Они разрисованы по-новогоднему — будут поднимать вам настроение!

Цена: 120 рублей

Теплые носки

Электрическая грелка для ног

Электрическая грелка для ног. Грелка не даст вам заболеть, даже если вы каким-то образом умудрились намочить ноги! Фото.

Грелка не даст вам заболеть, даже если вы каким-то образом умудрились намочить ноги!

Впрочем, даже если предыдущим предложением вы не воспользовались, заболеть у вас все равно не получится — электрическая грелка этого не допустит! Учитывая то, что она работает от USB, можно использовать обычный повербанк, чтобы не сидеть у розетки! Не забудьте выбрать понравившийся дизайн перед оформлением заказа.

Цена: 1090 рублей

Грелка для ног

Большой теплый плед

Большой теплый плед. Просто крутой и теплый плед. Такого у вас точно нет. Фото.

Просто крутой и теплый плед. Такого у вас точно нет

Искали красивый аксессуар для дома или задолжали подарок на праздники? Так вот же он: это огромный теплый плед! Выглядит стильно, согревает морозными зимними вечерами и стоит недорого. Проверено — в обычных магазинах он стоит дороже.

Цена: от 1670 рублей

Теплый плед

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Зимняя маска для лица

Зимняя маска для лица. Маска не даст лицу замерзнуть, но при этом позволит дышать. Фото.

Маска не даст лицу замерзнуть, но при этом позволит дышать

Лицо — самая уязвимая часть тела в мороз, не считая рук. Чтобы немного согреться, запаситесь удобной маской для зимы. Она не просто закрывает часть лица, но еще и вентилируется через встроенный клапан, так что, конденсатом дышать не придется.

Цена: 80 рублей

Зимняя маска для лица

Теплый женский шарф

Теплый женский шарф. Даже если у вас уже есть шарф, то пусть будет еще один. Фото.

Даже если у вас уже есть шарф, то пусть будет еще один.

Многие девушки предпочитают даже в -20 не носить головной убор. Что ж, не будем их осуждать за это, но решение проблемы предложим: вот отличный широкий шарф, в который можно хорошенько укутаться. Согревает и шею, и голову да еще и выглядит стильно.

Цена: 700 рублей

Теплый шарф

Подогрев сидений от прикуривателя

Подогрев сидений от прикуривателя. Накидка разогревается за считанные минуты, после чего ее можно отключить. Фото.

Накидка разогревается за считанные минуты, после чего ее можно отключить

А вот еще один гаджет, о котором мечтают автовладельцы: подогрев сидений! Даже в 2023 году эта опция есть не во всех машинах, но ее легко организовать самому. Просто закрепите его, подключите к прикуривателю и управляйте нагревом с пульта.

Цена: 910 рублей

Подогрев сидений

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