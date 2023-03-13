ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс, которые сделают вашу жизнь лучше

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Иван Герасимов

Прошла уже почти половина марта, но далеко не до всех дошло осознание того, что наступила весна. все из-за того, что во многих городах по-прежнему серая, холодная, зимняя погода, а значит, что ни о каком теплом времени года не может быть и речи. Казалось бы, зима будет продолжаться бесконечно, а вместе с нею — хандра и тоска. Исправить это легко: достаточно побаловать себя приятными покупками! Выбрали для вас 10 гаджетов, которые поднимут вам настроение и сделают жизнь лучше, даже если за окном серость, а на душе — тоска.

ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс, которые сделают вашу жизнь лучше. Забирайте шикарные товары, которые точно поднимут вам настроение. Фото.

Забирайте шикарные товары, которые точно поднимут вам настроение

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Хороший кабель для зарядки

Хороший кабель для зарядки. Кабель для зарядки — всегда нужная в хозяйстве вещь. Фото.

Кабель для зарядки — всегда нужная в хозяйстве вещь

Нет ничего проще, чем порадовать себя новеньким кабелем Type-C для зарядки гаджетов. Тем более, что этот вариант от Baseus продают по очень привлекательной цене. Здесь приятная на ощупь нейлоновая оплетка, которая прослужит долго, а при заказе можно выбрать длину от 0,5 м до 2 м.

Цена: от 160 рублей

Кабель Baseus

Недорогая сумка-холодильник

Недорогая сумка-холодильник. Эта сумка-холодильник не даст испортиться вашим продуктам по дороге на дачу. Фото.

Эта сумка-холодильник не даст испортиться вашим продуктам по дороге на дачу

Дачный сезон уже близко, а значит о перевозке продуктов нужно задуматься заранее. Вот отличная сумка-холодильник, которая вам пригодится при вылазке на природу: у продавца есть модели с несколькими объёмами, поэтому один из них вам точно подойдет. Продукты будут в целости и сохранности!

Цена: от 890 рублей

Сумка-холодильник

Хорошие блютуз-наушники до 2000

Хорошие блютуз-наушники до 2000. У наушников удачный форм-фактор и простое управление воспроизведением. Фото.

У наушников удачный форм-фактор и простое управление воспроизведением

Считается, что купить недорогие наушники — почти нереальная задача. Но такие есть: это QERE E20 в удобном форм-факторе и с приятным корпусом. Наушники управляются касанием, выдают качественное звучание и могут проработать до 6 часов без подзарядки. Кроме того, они защищены по стандарту IP54 и имеют Bluetooth 5.3 с низким энергопотреблением и незаметной задержкой звука.

Цена: 1800 рублей

Недорогие наушники

Какой повербанк купить в 2023

Какой повербанк купить в 2023. Хороший повербанк от известного производителя. Что еще нужно для счастья? Фото.

Хороший повербанк от известного производителя. Что еще нужно для счастья?

Повербанк — всегда нужная в повседневной жизни вещь. Не знаете, какой выбрать? Присмотритесь к этой модели от Hoco: в ней есть все необходимые разъёмы для зарядки и емкость — целых 10 000 мА*ч. Бонус: отличная текстура корпуса, который приятно держать в руках.

Цена: 1110 рублей

Хороший повербанк на 10000

Недорогие смарт-часы

Недорогие смарт-часы. У часов знакомый форм-фактор и масса полезных функций. Фото.

У часов знакомый форм-фактор и масса полезных функций

Вовсе не обязательно тратить огромную сумму на покупку смарт-часов. Есть отличный вариант, которым вы будете пользоваться каждый день и точно не пожалеете о своем выборе! Все функции по наблюдению за самочувствием здесь есть, а вдобавок — узнаваемый дизайн от Apple Watch!

Цена: 1440 рублей

Смарт-часы до 2000

Недорогая блютуз колонка

Недорогая блютуз колонка. У колонки удачный внешний вид — на Али такие сложно найти. Фото.

У колонки удачный внешний вид — на Али такие сложно найти

Музыка всегда поднимает настроение. Тогда вам понадобится эта отличная блютуз-колонка с хорошим звуком и клавишами управления воспроизведением. Здесь есть разъем для карт памяти и миниджек.

Цена: 1450 рублей

Блютуз-колонка дешево

Умная розетка для Алисы

Умная розетка для Алисы. Розетка не только работает под управлением Алисы, но еще и подсчитывает израсходованную энергию. Фото.

Розетка не только работает под управлением Алисы, но еще и подсчитывает израсходованную энергию

Обзавелись умным домом Яндекса? Тогда вам точно не хватает удобной розетки. Она легко коннектится с Алисой и даже умеет подсчитывать расход энергии. Управлять можно голосом, а для дополнительной настройки есть фирменное приложение.

Цена: от 800 рублей

Розетка для умного дома

Хороший планшет на Андроиде недорого

Хороший планшет на Андроиде недорого. Искали недорогой планшет на каждый день? Так вот же он! Фото.

Искали недорогой планшет на каждый день? Так вот же он!

Даже до 10 000 рублей продаются неплохие планшеты на Андроид для повседневных задач: 10-дюймовый Adreamer VirgoPad10S работает на Android 12 и имеет четырехъядерный процессор. В устройство уже встроен модуль для связи, поэтому вам не нужно зависеть от Wi-Fi. Что приятно — выглядит гаджет явно дороже, чем есть на самом деле.

Цена: 9000 рублей

Недорогой планшет

ТВ-приставка на Андроиде для телевизора

ТВ-приставка на Андроиде для телевизора. Приставка не только воспроизводит видео со стриминговых сервисов, но и подходит для игр. Фото.

Приставка не только воспроизводит видео со стриминговых сервисов, но и подходит для игр

Сделайте свой старый телевизор умным! В этом вам поможет хорошая приставка на Андроид ТВ — H96 MAX. В ней 4 Гб оперативки, 64 Гб встроенной памяти, а также мощный процессор, который подойдет для игр. В комплекте уже есть хороший пульт с аэромышью, поэтому приставку остается только подключить к ТВ и начать пользоваться.

Цена: 1990 рублей

Приставка со Смарт ТВ

Недорогой вертикальный пылесос

Недорогой вертикальный пылесос. С таким пылесосом и убираться в квартире приятнее. Фото.

С таким пылесосом и убираться в квартире приятнее

Уборка в доме точно поднимет вам настроение, особенно, если у вас есть вертикальный пылесос Deerma DX700. У него высокая сила всасывания, что позволит собрать любой мусор с пола, а также НЕРА-фильтр с удобным пылесборником. Пылесос очень легкий — подойдет людям в возрасте!

Цена: 3400 рублей

Вертикальный пылесос Deerma

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