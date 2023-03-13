ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс, которые сделают вашу жизнь лучше

Прошла уже почти половина марта, но далеко не до всех дошло осознание того, что наступила весна. все из-за того, что во многих городах по-прежнему серая, холодная, зимняя погода, а значит, что ни о каком теплом времени года не может быть и речи. Казалось бы, зима будет продолжаться бесконечно, а вместе с нею — хандра и тоска. Исправить это легко: достаточно побаловать себя приятными покупками! Выбрали для вас 10 гаджетов, которые поднимут вам настроение и сделают жизнь лучше, даже если за окном серость, а на душе — тоска.

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Хороший кабель для зарядки

Нет ничего проще, чем порадовать себя новеньким кабелем Type-C для зарядки гаджетов. Тем более, что этот вариант от Baseus продают по очень привлекательной цене. Здесь приятная на ощупь нейлоновая оплетка, которая прослужит долго, а при заказе можно выбрать длину от 0,5 м до 2 м.

Цена: от 160 рублей

Кабель Baseus

Недорогая сумка-холодильник

Дачный сезон уже близко, а значит о перевозке продуктов нужно задуматься заранее. Вот отличная сумка-холодильник, которая вам пригодится при вылазке на природу: у продавца есть модели с несколькими объёмами, поэтому один из них вам точно подойдет. Продукты будут в целости и сохранности!

Цена: от 890 рублей

Сумка-холодильник

Хорошие блютуз-наушники до 2000

Считается, что купить недорогие наушники — почти нереальная задача. Но такие есть: это QERE E20 в удобном форм-факторе и с приятным корпусом. Наушники управляются касанием, выдают качественное звучание и могут проработать до 6 часов без подзарядки. Кроме того, они защищены по стандарту IP54 и имеют Bluetooth 5.3 с низким энергопотреблением и незаметной задержкой звука.

Цена: 1800 рублей

Недорогие наушники

Какой повербанк купить в 2023

Повербанк — всегда нужная в повседневной жизни вещь. Не знаете, какой выбрать? Присмотритесь к этой модели от Hoco: в ней есть все необходимые разъёмы для зарядки и емкость — целых 10 000 мА*ч. Бонус: отличная текстура корпуса, который приятно держать в руках.

Цена: 1110 рублей

Хороший повербанк на 10000

Недорогие смарт-часы

Вовсе не обязательно тратить огромную сумму на покупку смарт-часов. Есть отличный вариант, которым вы будете пользоваться каждый день и точно не пожалеете о своем выборе! Все функции по наблюдению за самочувствием здесь есть, а вдобавок — узнаваемый дизайн от Apple Watch!

Цена: 1440 рублей

Смарт-часы до 2000

Недорогая блютуз колонка

Музыка всегда поднимает настроение. Тогда вам понадобится эта отличная блютуз-колонка с хорошим звуком и клавишами управления воспроизведением. Здесь есть разъем для карт памяти и миниджек.

Цена: 1450 рублей

Блютуз-колонка дешево

Умная розетка для Алисы

Обзавелись умным домом Яндекса? Тогда вам точно не хватает удобной розетки. Она легко коннектится с Алисой и даже умеет подсчитывать расход энергии. Управлять можно голосом, а для дополнительной настройки есть фирменное приложение.

Цена: от 800 рублей

Розетка для умного дома

Хороший планшет на Андроиде недорого

Даже до 10 000 рублей продаются неплохие планшеты на Андроид для повседневных задач: 10-дюймовый Adreamer VirgoPad10S работает на Android 12 и имеет четырехъядерный процессор. В устройство уже встроен модуль для связи, поэтому вам не нужно зависеть от Wi-Fi. Что приятно — выглядит гаджет явно дороже, чем есть на самом деле.

Цена: 9000 рублей

Недорогой планшет

ТВ-приставка на Андроиде для телевизора

Сделайте свой старый телевизор умным! В этом вам поможет хорошая приставка на Андроид ТВ — H96 MAX. В ней 4 Гб оперативки, 64 Гб встроенной памяти, а также мощный процессор, который подойдет для игр. В комплекте уже есть хороший пульт с аэромышью, поэтому приставку остается только подключить к ТВ и начать пользоваться.

Цена: 1990 рублей

Приставка со Смарт ТВ

Недорогой вертикальный пылесос

Уборка в доме точно поднимет вам настроение, особенно, если у вас есть вертикальный пылесос Deerma DX700. У него высокая сила всасывания, что позволит собрать любой мусор с пола, а также НЕРА-фильтр с удобным пылесборником. Пылесос очень легкий — подойдет людям в возрасте!

Цена: 3400 рублей

Вертикальный пылесос Deerma