ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс, которые ты зря не купил в 2023 со скидками. Остался последний шанс

В 2023 году мы отыскали для вас на АлиЭкспресс сотни, если не тысячи крутых недорогих товаров. Многие читатели даже поблагодарили нас в Телеграм-чате, но кто-то все равно по разным причинам отказался от их покупки. Попали в их число и жалеете? Не стоит. Сейчас у вас есть уникальный шанс урвать гаджеты со скидками, ведь после праздников их цена вырастет! Отобрали для вас 10 лучших — некоторые из них прослужат вам не один год и сэкономят деньги в дальнейшем! Скорее порадуйте себя или близких, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности.

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ТРАДИЦИОННО ПОПАДАЮТ В "СУНДУК АЛИ-БАБЫ": ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ И УЗНАВАЙ О НИХ ПЕРВЫМ

Недорогой вертикальный пылесос

Гаджеты для уборки от Deerma хорошо зарекомендовали себя. В частности, на маркетплейсах хорошо отзываются о вертикальном пылесосе DX700 с мощным движком на 600 Вт и удобным форм-фактором. Он не только надежен и прост в использовании, но и весит всего 2 кг. Зря вы не купили его раньше, но немного времени еще есть!

Цена: 3490 рублей

Пылесос Deerma

Фен для волос Xiaomi

В холодное время года вам или вашей второй половинке наверняка пригодится хороший фен для волос. Не могу не порекомендовать один из лучших на AliExpress — Soocas H5 с мощностью 1800 Вт. Он сушит длинные волосы примерно за 5 минут и поддерживают ионизацию, чтобы сберечь их. Цена — просто сказка: он еще может успеть стать вашим.

Цена: 1860 рублей

Фен для волос

Зарядный кабель Type-C

Кабель для зарядки явно никогда не будет лишним, но качественных моделей всегда крайне мало. Рекомендуем этот от Essager с нейлоновой оплеткой, которая продлевает срок службы, а также усиленным штекером. Обычно таким аксессуарам нет сносу — они служат даже дольше, чем смартфоны. Так почему вы его еще не купили?

Цена: 340 рублей

Хороший кабель

Новая функция WhatsApp позволит делиться музыкой, которая сейчас играет

Крутые беспроводные наушники

Если долго искали большие беспроводные наушники для телефона, то обязательно обратите внимание на Ugreen HiTune Max 3. Эта полноразмерная гарнитура имеет поддержку ANC, а также отлично звучит и подходит для ушей любого размера! Вдобавок она качественно собрана и поставляется в комплекте с нестыдным фирменным чехлом.

Цена: 5650 рублей

Наушники Ugreen

Водонепроницаемый чехол на телефон

АлиЭкспресс полон не только крутых гаджетов, но и качественных аксессуаров. Например, безумно хорошо этот водонепроницаемый чехол для телефона, куда поместится даже устройство очень большого размера. Взять его можно не только в теплые края, но и при элементарном походе в бассейн. Рекомендую сделать это прямо сейчас, чтобы потом не переплачивать в офлайн-рознице.

Цена: 290 рублей

Водонепроницаемый чехол

Лучший фитнес-браслет 2023

Новый Mi Band 8 заслуженно оказался лучшим фитнес-браслетом 2023 года. Однако если взглянуть шире, то вы найдете усовершенствованную версию — Smart Band 8 Pro. Она отличается увеличенным экраном, новым креплением ремешков и повышенной автономностью. Главная фишка — экран с поддержкой 60 Гц, а также встроенный GPS, которого нет в базовых версиях. Забирайте по лучшей цене — что-то подсказывает, что скоро ее уже не будет.

Цена: 5120 рублей

Mi Band 8 Pro дешево

ТОП-5 самых полезных приложений для Андроид ТВ на 2024. Скачай сейчас, чтобы не потерять

Сумка для гаджетов

Еще не начали хранить все свои гаджеты в специально отведенном месте? Ну и зря! Тем более, для этого есть такая удобная сумка с отсеками: в нее можно спрятать все аксессуары для смартфона, начиная с самых мелких и заканчивая крупными. Товар с высоким отзывом ценят пользователи, а одним из них можете стать и вы.

Цена: 570 рублей

Сумка для гаджетов

Мощный повербанк с быстрой зарядкой

Кстати, один из гаджетов, которые обязательно должен оказаться в этом кейсе — мощный повербанк. Рекомендуем к покупке эту портативку для телефона от Romoss с лаконичным дизайном, емкостью в 10 000 мА*ч и несколькими разъёмами. Есть даже дисплей для просмотра оставшегося заряда — все это обойдется дешевле 2000 рублей!

Цена: 1900 рублей

Мощный повербанк

Блок питания с розеткой и Type-C

Упростит зарядку гаджетов дома этот удобный сетевой адаптер: в него встроена и сама розетка, и несколько USB-разъемов, включая Type-C. Каждый из них выдает от 18 до 30 Вт, а такая компоновка экономит время и деньги! С вас требуется только несколько кабелей, чтобы заряжать устройства одновременно!

Цена: 1830 рублей

Сетевой адаптер

5 недорогих и хороших смарт-приставок для телевизора на Андроид ТВ

Недорогой планшет на Андроид

Все еще думаете, что Андроид-планшеты годятся разве что для чтения? Сильно ошибаетесь: только взгляните на характеристики BlackView Tab 11. За свою цену в нем идеально вообще все! Он работает на производительном чипе MediaTek и имеет комплектацию 8/256 Гб, которой более чем достаточно для выполения любых задач. Берите его прямо сейчас — потом будет дороже!

Цена: 11 750 рублей

Планшет на Андроид