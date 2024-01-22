ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс по выгодной цене, которых ты не встретишь в обычных магазинах

Несмотря на обилие товаров на полках магазинов, АлиЭкспресс предоставляет намного больший ассортимент всякой всячины. Естественно, что и цены на китайском маркетплейсе намного приятнее, не говоря уже о том, что за покупками не нужно выходить из дома. Так что, вне сомнений — некоторых товаров попросту нет в офлайн-рознице. А это значит, что вы зря ходите по магазинам в попытке их раздобыть! Мы понаблюдали и отобрали сразу 10 полезных находок, которые есть только на Али: скорее заглядывайте в нашу подборку и закупайтесь впрок!

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Недорогой геймпад

Консоли вроде PS5 не всем по карману, но сделать управление в играх на ПК немного проще позволит этот недорогой геймпад. Он подходит даже к смартфонам и планшетам, но самое главное — повторяет контуры знаменитого DualSense. Цена — огонь, отзывы — тоже. Возьмите себе и не тратьтесь на оригинал!

Цена: 3830 рублей

Геймпад для ПК и смартфона

Очень мощный повербанк для всего

Хотите зарядить разом все свои гаджеты, даже если поблизости нет? Этот мощнейший повербанк всегда вас выручит! Емкость рассчитана на 60 000 мА*ч, то есть, этого более чем достаточно для зарядки всех устройств и даже ноутбука! В нем предусмотрен дисплей с отображением оставшегося заряда и петелька для «удобной» переноски.

Цена: 3900 рублей

Мощный повербанк

Долговечный кабель для зарядки

Несмотря на обилие аксессуаров, найти реально долговечный надежный кабель для смартфона все-таки сложно. Но есть исключения: взгляните на этот. У него не только качественная силиконовая оплетка, но и специальный металлический штекер, препятствующий износу. Выглядит реально стильно, а в ассортименте есть модели на до 2 метров!

Цена: от 270 рублей

Кабель для зарядки

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Крутой ремешок для Mi Band

Фитнес-браслет Mi Band отличается не только своей функциональностью, но и огромным ассортиментом аксессуаров. Вот отличный ремешок на липучке, идеально подходящий не только для спорта, но и на каждый день. Он очень надежен, так как не слетит с руки в отличие от силиконового.

Цена: 130 рублей

Ремешок для Mi Band

Недорогие хорошие смарт-часы

Бренд Hoco традиционно выпускает очень качественные аксессуары для смартфонов, которые не так-то просто найти в обычных магазинах. Например, у него крутые смарт-часы в двух вариантах — круглые и прямоугольные. Они схожи по функциональности и поддерживают все популярные фишки по наблюдению за здоровьем, а также имеют впечатляющее время работы. Вам лишь нужно выбрать понравившийся форм-фактор и добавить в корзину.

Цена: 3000 рублей

Часы Hoco

Крутые беспроводные наушники для смартфона

Справиться с хандрой после праздников и порадовать себя чему-то новеньким помогут эти блютуз-наушники с шумоподавлением от Baseus. Удачный форм-фактор, высокая автономность, совместимость с любым смартфоном — в гарнитуре идеально практически все! Эти наушники определенно стоят своих денег. Не верите? Прочтите отзывы счастливых покупателей!

Цена: 3200 рублей

Наушники Baseus

Необычная бутылка для воды

Вы только взгляните, какая крутая бутылка для воды! Снаружи она похожа на флягу, но сделана из прозрачного пластика, хотя вы можете выбрать сразу из нескольких цветов. Для удобства использования есть специальная защелка, которая не даст просочиться жидкости наружу, а носить ее удобно на комплектной лямке. Такого не встретишь в обычных магазинах!

Цена: 480 рублей

Бутылка для воды

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Мощная приставка на Андроид ТВ

Согласитесь, ведь дешевле купить хорошую Смарт-приставку, чем новый телевизор? Это ведь не так дорого, особенно, если выбрать модель HK1 с 2 Гб оперативки и 16 Гб хранилища по умолчанию! Мощный ТВ-бокс занимает мало места и хорошо охлаждается, а в комплекте есть удобный пульт управления.

Цена: от 2200 рублей

Смарт-приставка

Стильный мужской кошелек

Говорят, кошельки сейчас не в моде, но как быть с обилием банковских и скидочных карт, не помещающихся в картхолдер? Смотрите, какое крутое портмоне: много места для кредиток, налички и сразу несколько отделений на молниях, чтобы ничего не потерять. При этом снаружи он выглядит лаконично и намного дороже своей цены!

Цена: 500 рублей

Стильный кошелек

Велосипедные солнцезащитные очки

Готовьтесь к велосезону заранее — зима закончится уже скоро! Рекомендую эти солнцезащитные очки от RockBros — легкие и идеально сидят во время езды, а в комплекте есть жесткий чехол. Да что греха таить — они идеально подойдут для любого вида спорта, даже зимнего. Заказывайте уже сейчас, пока их отдают по сниженной цене.

Цена: 1500 рублей

Солнцезащитные очки