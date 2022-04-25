ТОП-10 товаров с AliExpress, которые сложно найти в магазинах

Времена нынче не самые простые, но это отнюдь не повод отказывать себе в покупках. Тем более, когда на носу дачный сезон. В преддверии майских праздников всегда есть, что прикупить: садовые инструменты, товары для дома и животных, кое-что для спорта. Решили не мелочиться и собрали 10 классных товаров, которые не всегда просто найти в магазинах — тут как раз есть все, что перечислено выше. Прямо сейчас проверяйте, что мы приготовили для вас, добавляйте в «Избранное», а лучше — заказывайте сразу, пока не разобрали. Хороших покупок!

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Светящийся песок

Очень необычная вещица! Куда приспособить светящийся песок зависит исключительно от вас: можно попробовать украсить дом или какую-нибудь вещь. А еще это классный подарок для творческих людей. Можете не переживать: он сделан из нетоксичного материала, за счет чего со здоровьем проблем не будет.

Цена: 77 рублей

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Хороший недорогой повербанк

Смартфон продолжает разряжаться? Просто закиньте в рюкзак недорогой повербанк на 10000 мА*ч. В нем есть несколько разъёмов, поэтому можно будет зарядить сразу несколько устройств. Гаджет изготовлен из приятного пластика, который еще и не царапается. Доставка будет из России, поэтому получите заказ очень быстро.

Цена по акции: 756 рублей

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Фильтр для очистки воды

Часто ходите в походы и вынуждены таскать с собой запасы питьевой воды? Больше этого делать не нужно: просто возьмите с собой удобный фильтр, изготовленный из специальных материалов, позволяющих очищать даже речную воду. Его можно использовать и на даче, благо в комплекте есть специальный шланг. Продавец утверждает, что срок годности составляет целых 5 лет!

Цена: 1612 рублей

Портативный фильтр для воды

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Крутая когтеточка для кошек

Согласитесь, бесит, когда питомцы царапают диван, обои и другие поверхности? Избежать этого поможет когтеточка, установленная в раме. Так питомец будет знать, где она находится и почаще ее крутить. Можете купить только сам шарик — так выйдет дешевле.

Цена: от 629 рублей

Когтеточка для кошек

Устройство для съёма яблок

Грядет лето, а это значит, что до сбор урожая рукой подать. Собирать яблоки и другие фрукты с овощами намного удобнее специальным инструментом: просто подсекаете урожай, а он падает в специальный отсек.

Цена: 194 рубля

Инструмент для сбора урожая

Генератор холодного копчения

С помощью генератора дыма сможете готовить вкуснейшие блюда. Температура приготовления варьируется от 19 до 40 градусов, а время — от 5 до 15 часов. Устройство работает от двух пальчиковых батареек, а в комплект входят фильтр, насадка, специальные опилки и щетка.

Цена: 1510 рублей

Устройство для копчения

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Ловушка для комаров

Дачный сезон ждут все, но праздник жизни постоянно портит мошкара и комары. Избавиться от них можно современным методом: просто установите ловушку, включите ее, ультрафиолет притянет москитов к себе и засосет их внутрь. Работает гаджет бесшумно и не содержит вредных веществ.

Цена: 669 рублей

Купить гаджет от комаров

Картхолдер с защитой RFID

Google Pay ушел от нас и пока не обещал вернуться. Что ж, самое время достать банковские карточки. Носить их удобнее всего в картхолдере — в нем же они будут в полной безопасности благодаря RFID-защите от списываний.

Цена: 352 рубля

Удобный безопасный картхолдер

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Датчик давления в шинах

Не хотите случайно отправиться в путешествие со спущенным колесом? Обезопасить себя можно вот такими удобными колпачками, которые будут сигнализировать о давлении в шинах. Все очень просто: зеленый — все хорошо, желтый — обратите внимание на давление, а красный — давление крайне низкое.

Цена: 130 рублей

Колпачки с датчиком давления

Противоскользящие носки для футбола

Играете в футбол или бегаете? Вероятно, вы не знали, но ноги в обуви должны быть в максимально устойчивом положении, чтобы не получить травму. Просто используйте противоскользящие носки со специальным покрытием: в них не подскользнуться даже на мокром полу!

Цена: 258 рублей

Противоскользящие носки