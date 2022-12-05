ТОП-10 ужасных товаров с АлиЭкспресс, которые я зря купил и не советую вам

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Иван Герасимов 0

Как ни крути, но большую часть товаров с АлиЭкспресс можно назвать качественной: они приходят аккуратно упакованными и служат не один год, несмотря на свою цену. Но так происходит не всегда: попадаются и низкокачественные товары, которые через пару месяцев можно выбрасывать или они не соответствуют заявленным характеристикам. В этом году и мне попались такие: выбрал для вас 10 провальных покупок 2022 года. Возможно, это исключения из правил, но лучше держать ухо востро и подходить к покупке со всей внимательностью.

ТОП-10 ужасных товаров с АлиЭкспресс, которые я зря купил и не советую вам. Эти товары ужасны. Лучше не покупайте их! Фото.

Эти товары ужасны. Лучше не покупайте их!

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Недорогой картхолдер

Недорогой картхолдер. Картхолдер не особо долговечный. При активном использовании хватит максимум на полгода. Фото.

Картхолдер не особо долговечный. При активном использовании хватит максимум на полгода

В начале года все вспомнили про существование пластиковых карт, в том числе, и я: нашел самый недорогой картхолдер, но с высокой оценкой. Поначалу он был довольно неплох, но со временем краска стала отваливаться, а во внутреннем кармашке не помещаются купюры. В конце лета он пришел в ужасное состояние, за что и был справедливо отправлен на помойку.

Цена: 137 рублей

Картхолдер дешево

Защитное стекло для Honor

Защитное стекло для Honor. Приклеить это стекло без пузырей невозможно. Фото.

Приклеить это стекло без пузырей невозможно

Купил защитное стекло на смартфон Honor моей бабушки в двух экземплярах. Стоит очень дешево, но потраченных денег все равно жаль: ни комплекта, ни спиртовых салфеток как у Baseus или Nillkin да и приклеить толком не удалось. Чуть ли не через неделю появились пузыри под стеклом — в общем, не советую.

Цена: 70 рублей

Дешевое стекло для Honor

Бамбуковая зубная щетка

Бамбуковая зубная щетка. Лучше купить дешевую щетку в ближайшем супермаркете — прослужит дольше. Фото.

Лучше купить дешевую щетку в ближайшем супермаркете — прослужит дольше

Ради интереса заказал несколько одноразовых зубных щеток. И буквально через пару дней понял, почему условные щетки Splat стоят по 200-300 рублей: они долговечные! У этих же щетина начинает выпадать очень быстро, изнашивается за неделю. Так что, сомневаюсь, что через месяц от нее вообще что-то бы осталось.

Цена: 40 рублей

Зубная щетка

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Пресс для пельменей

Пресс для пельменей. Странный гаджет. Пробовал пользоваться — не понравилось. Фото.

Странный гаджет. Пробовал пользоваться — не понравилось

Иногда ради интереса заказываешь реальную дичь с Али: вот, например, пресс для пельменей. Максимально бесполезная вещь, так как нет ничего проще, чем лепить их вручную. Теоретически эта штука позволяет делать куски теста одинаковых размеров, но так ли это нужно? Лично мне пресс показался бесполезным, но некоторым это устройство нравится.

Цена: 570 рублей

Купить пресс для пельменей

Спортивные проводные наушники

Спортивные проводные наушники. Провод у наушников низкого качества, а звук хороший. Впрочем, стоят-то они копейки. Фото.

Провод у наушников низкого качества, а звук хороший. Впрочем, стоят-то они копейки

Искал недорогие наушники для своего Айпода, чтобы во время бега они не выпадали. Нашел: конструкция и звук — супер, а вот качество отвратительное. Провод очень тонкий, возле штекера быстро изнашивается, а еще возле самих наушников кабель не защищен. Придется дорабатывать скотчем или изолентой, но это уже откровенный колхоз.

Цена: 120 рублей

Проводные наушники

Кабель для зарядки телефона

Кабель для зарядки телефона. Неприятно удивлен, что у бренда попадаются некачественные аксессуары. Фото.

Неприятно удивлен, что у бренда попадаются некачественные аксессуары

Честно говоря, бренду Uslion я всегда доверял. Адаптеры, кабели — все у них хорошего качества. Но этот провод просто отвратителен: несмотря на высокую оценку, в комментариях много отрицательных отзывов. К материалам есть вопросы да и к качеству сборки — тоже. Возможно, высокий процент брака в партии, поэтому стоит быть осторожнее при покупке.

Цена: 110 рублей

Дешевый кабель для зарядки

Недорогой адаптер для зарядки

Недорогой адаптер для зарядки. Медленный адаптер для зарядки можно купить и в обычном магазине. Фото.

Медленный адаптер для зарядки можно купить и в обычном магазине

Адаптер достался мне бесплатно с Joom, но на всякий случай предупрежу вас: заряжает устройства медленно, собран будто бы на коленке и очень сильно греется. Опять же, возможно, брак, а может и нет. Имейте в виду.

Цена: 220 рублей

Адаптер для зарядки купить

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Светящиеся шнурки

Светящиеся шнурки. Шнурки как шнурки. Светятся лишь месяц, после чего «гаснут». Фото.

Шнурки как шнурки. Светятся лишь месяц, после чего «гаснут»

Ради интереса купил неоновые шнурки, чтобы немного кастомизировать свои старенькие кроссовки. Поначалу они реально светились, но потом перестали. Их не хватило даже до конца лета! Пытался стирать, держать на солнце, чтобы они немного «зарядились», но все бесполезно. Итог: превратились в обычные шнурки.

Цена: 60 рублей

Неоновые шнурки

Смешные тапочки с котами

Смешные тапочки с котами. Тапочки годятся в виде сувенира на полке: носить их не очень удобно. Фото.

Тапочки годятся в виде сувенира на полке: носить их не очень удобно

Купил маме в подарок прикольные тапочки с котами. Пожалуй, кроме необычного дизайна, ничего хорошего в них больше нет: собирают много пыли, шерсть начала выпадать да и ходить в них не особо удобно — постоянно наступаешь на «хвосты», которые торчат спереди. Милый, но бесполезный подарок.

Цена: 730 рублей

Смешные тапочки

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Крем для автомобильной кожи

Крем для автомобильной кожи. Толку от крема маловато — царапины на коже по-прежнему видны, блеска нет. Фото.

Толку от крема маловато — царапины на коже по-прежнему видны, блеска нет

Раз в жизни решил купить настоящие кожаные ботинки. Естественно, к ним нужен специальный крем для затирки царапин. Взял такой в розничном магазине (обошелся в два раза дороже), но эффекта никакого нет. Попробовал на других предметах из кожи — эффекта нет. Потратил деньги впустую — не повторяйте моих ошибок.

Цена: 320 рублей

Крем для вещей из кожи

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