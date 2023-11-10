ТОП-3 аксессуара для смартфона, которые должны быть у каждого в 2023 году

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Иван Герасимов

Летом Карл Пей, основатель Nothing, объявил, что его компания займется выпуском различных аксессуаров, но под именем CMF. Сделано это для того, чтобы разграничить два бренда, чья продукция сильно отличается. Посудите сами: ну зачем производителю смартфонов еще и продавать другие устройства и сбивать людей с толку? Более того, гаджеты от CMF получили совершенно иной дизайн, лишь косвенно напоминающий о материнской компании фирменным шрифтом, зато выглядят они нереально свежо на фоне своих конкурентов. Мы удостоились чести опробовать сразу все новинки суббренда Nothing — наушники CMF Buds Pro, смарт-часы CMF Watch Pro и адаптер CMF Power 65 GaN. Смотрите, что из этого вышло.

ТОП-3 аксессуара для смартфона, которые должны быть у каждого в 2023 году. Рассказываем, какими получились аксессуары для смартфона от CMF. Фото.

Рассказываем, какими получились аксессуары для смартфона от CMF

Все три устройства поставляются в очень крутой «плоской» упаковке: коробки с гаджетами CMF занимают минимум места, но отличаются своей плотностью. При заказе вообще можно не переживать за то, что их повредят — это просто нереально сделать!

Недорогие блютуз-наушники с хорошим звуком

Первыми я опробовал наушники CMF Buds Pro, так как больше всего было интересно узнать, есть ли у них отличия от Nothing Ear (2), которыми я пользуюсь каждый день. Ну, конечно же, да: первое, что бросается в глаза — оригинальный дизайн. Зарядный кейс со стороны напоминает невероятно компактную Bluetooth-колонку. Сделан он из приятного матового пластика, которому, скорее всего, не страшны потертости.

Недорогие блютуз-наушники с хорошим звуком. Кейс получился в необычном круглом форм-факторе. Вкупе с ярким оранжевым выглядит реально сочно и интересно! Фото.

Кейс получился в необычном круглом форм-факторе. Вкупе с ярким оранжевым выглядит реально сочно и интересно!

Ножка наушника — точно из такого же материала, и это прекрасное решение в отличие от глянцевого покрытия, собирающего отпечатки. На мой взгляд, дизайн CMF Buds Pro получился очень скромным, но это нивелируется качеством сборки, функциональностью и посадкой, за счет которой гарнитура не выпадает из ушей во время бега.

Недорогие блютуз-наушники с хорошим звуком. Nothing на всякий случай напомнила о себе надписью под крышкой. Фото.

Nothing на всякий случай напомнила о себе надписью под крышкой

Управление производится касанием, но к этому нужно привыкнуть, так как сенсорная панель не такая большая. В отличие от аналогов, она расположена снизу, а не посередине так что, промахнуться все же реально, но быстро привыкаешь к такой особенности. Изнутри — оптический датчик определения уха, снизу — микрофон. Последний, кстати, записывает звук на троечку, но для TWS-наушников это норма — мало какой гаджет справится лучше.

Недорогие блютуз-наушники с хорошим звуком. Наушники сделаны из приятного материала и не выскальзывают из рук. Фото.

Наушники сделаны из приятного материала и не выскальзывают из рук

Настройка производится через фирменное приложение Nothing X: оно — выше всяких похвал, так как именно здесь собраны все настройки, начиная с управления и заканчивая обновлением ПО. Разобраться в нем очень просто, а заходить при каждом подключении — вовсе не обязательно. Владельцам Андроид-смартфонов еще и повезло, так как здесь утилита Nothing X переведена на русский язык.

Недорогие блютуз-наушники с хорошим звуком. Приложение для наушников CMF Buds Pro — одно из лучших и самых удобных на моей памяти. Фото.

Приложение для наушников CMF Buds Pro — одно из лучших и самых удобных на моей памяти

Некоторые обзорщики скептически отнеслись к качеству звучания CMF Buds Pro, но я не заметил вообще никаких недостатков. Устанавливаешь нужный пресет эквалайзера в Nothing X, подкручиваешь системный (по желанию) и наслаждаешься. Лично мне понравилось, как звучит танцевальная музыка: низкие частоты передаются хорошо, не перебивают вокал, а он, в свою очередь, остается умеренным — все же, «минус» важнее. Слушаешь и наслаждаешься, особенно, если любишь четко выраженный бейслайн в треке и предпочитаешь, чтобы как следует «качало».

Недорогие блютуз-наушники с хорошим звуком. Качество звучания CMF Buds Pro — просто блеск! Фото.

Качество звучания CMF Buds Pro — просто блеск!

ANC в CMF Buds Pro — просто хорошее: оно не режет слух, не создает дискомфорта, поэтому придраться не к чему. Хорош и пассивный шумодав: за счет качественных амбушюр звуки снаружи неплохо заглушаются. Активное шумоподавление в наушниках CMF расходует не так много энергии: по моим подсчетам без него гаджет работает свыше 9 часов, а если активировать — около 6. С автономностью — полный порядок: бюджетные наушники CMF держат заряд заметно дольше, чем Nothing Ear (2).

Недорогие блютуз-наушники с хорошим звуком. Наушники получили удобную конструкцию и качественные материалы, поэтому их приятно носить в ушах. Фото.

Наушники получили удобную конструкцию и качественные материалы, поэтому их приятно носить в ушах

Что в итоге? У Nothing апиори не могло получиться плохо, так как производить крутые TWS-наушники компания умеет. Выглядят — классно, звучат — шикарно, разрядить их у вас вряд ли получится. Уже сейчас можно купить CMF Buds Pro на AliExpress, но не забудьте промокод 10CMFEAR, чтобы получить дополнительную скидку! Кроме того, они уже доступны на OZON сразу в трех цветах!

CMF Buds Pro на AliExpress

CMF Buds Pro на OZON

Какие смарт-часы для Айфона и Андроида купить в 2023

Какие смарт-часы для Айфона и Андроида купить в 2023. Смарт-часы CMF — пушка. Красивые, функциональные и мощной батареей. Фото.

Смарт-часы CMF — пушка. Красивые, функциональные и мощной батареей

CMF Watch Pro — новые смарт-часы от суббренда Nothing, которые также не оставят никого равнодушным. Ну вы только взгляните хотя бы на этот запоминающийся внешний вид!

  • Блестящие алюминиевые рамки, которые можно встретить, разве что, в смартфонах.
  • Большая глянцевая лицевая панель, которой хочется касаться просто так.
  • Стильный оранжевый ремешок в базовой комплектации с удобной классической застежкой!

Дизайнеры CMF поработали на славу — им определенно удалось сделать смарт-часы CMF Watch Pro такими, чтобы они сколь-нибудь выделились из толпы! Производитель постарался и с начинкой и установил сюда огромный 1,96-дюймовый AMOLED-дисплей. Правда, немного напрягают крупные рамки вокруг экрана, но на них спустя пару часов не обращаешь внимания. А еще здесь мощная батарея, которая должна продержаться в районе двух недель. Мне за неделю использования удалось израсходовать лишь около 30% в умеренном режиме.

Какие смарт-часы для Айфона и Андроида купить в 2023. Смарт-часы CMF Watch Pro — отличный спутник во время тренировок! Фото.

Смарт-часы CMF Watch Pro — отличный спутник во время тренировок!

Внутри CMF Watch Pro имеют минималистичное меню как в Nothing Phone — без сумасшедших анимаций, прозрачности и прочих эффектов, в которые часто заигрываются производители (и зря делают). Здесь же все просто и понятно, но еще и красиво. В плане функциональности особых сюрпризов нет: часы отслеживают сон, активность, уровень кислорода в крови, калории. К сожалению, нет автоматического определения тренировок, но это не могу назвать проблемой — проще включить функцию самому.

Какие смарт-часы для Айфона и Андроида купить в 2023. AoD в смарт-часах CMF получился лаконичным и не режущим глаз. Фото.

AoD в смарт-часах CMF получился лаконичным и не режущим глаз

Неожиданно для себя я узнал, что в CMF Watch Pro есть Always On Display: он работает либо по графику, либо интуитивно, отключаясь, когда часы сняты с запястья или не используются вообще. Порадовал и набор циферблатов: к сожалению, их нужно подгружать из приложения, так как в самих часах хранится лишь несколько вариантов. Выглядят очень стильно — в духе материнской компании Nothing.

Понравилось и наличие Bluetooth-звонков: совершить вызов или ответить можно прямо с запястья при помощи встроенного динамика с микрофоном. Это реально экономит время! Слышимость — хорошая, почти как на телефоне, поэтому переспрашивать вас точно не будут. Громко кричать тоже не придется — микрофон улавливает все звуки очень хорошо.

Какие смарт-часы для Айфона и Андроида купить в 2023. CMF сделала удобное приложение для своих смарт-часов. Фото.

CMF сделала удобное приложение для своих смарт-часов

Для управления часами есть отдельное приложение CMF Watch и для iOS, и для Android. В отличие от Nothing X, русского языка здесь нет ни на одной платформе, как и в самих часах. Но если с англоязычным интерфейсом еще можно смириться и разобраться, то с уведомлениями — все грустно: приходят вот такие квадратики. Думается, кодировку со временем добавят, так как она есть даже в дешевых смарт-часах. Судя по всему, работа ведется, так как через пару дней после активации я установил несколько обновлений ПО для CMF Watch Pro с различными улучшениями.

Какие смарт-часы для Айфона и Андроида купить в 2023. В приложении есть удобная карта навигации и таймер режима тренировок. Фото.

В приложении есть удобная карта навигации и таймер режима тренировок

Внутри утилиты — все необходимые настройки, а также инструменты для просмотра активности. За счет встроенного GPS-модуля в часах можно отправляться на пробежку без телефона, чтобы собирать данные о местоположении. В целом, в CMF Watch Pro ничто не выдает спортивный гаджет, но он таким является и даст фору даже какому-нибудь Mi Band!

Какие смарт-часы для Айфона и Андроида купить в 2023. CMF сделала шикарные часы, которых ни у кого нет. Вы точно не пожалеете об их покупке! Фото.

CMF сделала шикарные часы, которых ни у кого нет. Вы точно не пожалеете об их покупке!

Стоит ли покупать CMF Watch Pro? Думаю, рискнуть определенно стоит: из недостатков здесь только отсутствие русского языка, но, думаю, это временно. У производителя получился стильный аксессуар совместимый с iOS и Android. Более того, он легкий несмотря на внушительные размеры — всего 47 г вместе с ремешком! В остальном, вы получаете эксклюзивный гаджет, которого ни у кого нет.

CMF Watch Pro на AliExpress

CMF Watch Pro на OZON

Часы уже появились в продаже на AliExpress, а с промокодом OCTCMFWAT их цена будет немного приятнее. Если не терпится, можете купить смарт-часы на OZON — там они доступны в комплектациях с разными цветами ремешков!

Мощная зарядка для телефона на несколько устройств

И завершает наш сегодняшний обзор мощная зарядка для гаджетов CMF Power 65W GaN. Пожалуй, это единственное устройство из трех представленных, в котором не сразу читается почерк производителя. Но только до тех пор, пока внимательно не присмотришься к деталям: сбоку нанесена надпись фирменным шрифтом Nothing, а с другой стороны — логотип CMF.

Мощная зарядка для телефона на несколько устройств. GaN-зарядка CMF очень легкая и нереально маленькая. Фото.

GaN-зарядка CMF очень легкая и нереально маленькая

Зарядка для смартфона 3-в-1 получилась очень легкой (146 г) и компактной (56,5 х 55 х 30 мм): по сравнению с обычным адаптером от ноутбука, она вообще невесомая и занимает заметно меньше места. За это нужно поблагодарить технологию GaN, которая уменьшает вес и размер зарядного устройства, а также делает его долговечнее. Вдобавок он греется не так сильно, как обычный адаптер для смартфона или ноутбука.

Мощная зарядка для телефона на несколько устройств. Гаджет оказался очень компактным и легким — такой точно пригодится в поездках! Фото.

Гаджет оказался очень компактным и легким — такой точно пригодится в поездках!

Адаптер выдает до 65 Вт суммарно: два порта Type-C выдают 45 Вт + 20 Вт, а USB-A — до 18 Вт, а при необходимости их можно комбинировать по-разному. Гаджет поддерживает разные протоколы быстрой зарядки, включая последние версии Quick Charge, Power Delivery и многие другие, поэтому подойдет для любых устройств. Я уже неделю заряжаю им свой Windows-ноутбук и смартфон одновременно — никогда не думал, что это так удобно!

Мощная зарядка на 65 Вт

Учитывая то, что адаптер CMF Power 65W GaN заменяет сразу три зарядных устройства, он идеально подойдет тем, кто часто путешествует. Скорее забирайте его одним из первых — этот гаджет точно должен быть в вашем арсенале!

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