ТОП-5 смарт-часов, к которым точно стоит присмотреться

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Артем Рахматуллин 0

В последнее время носимые устройства набирают большую популярность среди пользователей. В принципе, оно и не удивительно. Когда к нам в редакцию прибывали первые подобные гаджеты, мы с командой сразу предрекли им большое будущее. В итоге спустя каких-то пару лет подобных устройств стало настолько много, что среди их многообразия стало очень легко потеряться. Хотите себе стильный аксессуар на запястье — вот десять таких. Интересуют крутые фишки контроля здоровья, вроде датчика ЭКГ или измерителя уровня кислорода в крови — среди них тоже есть из чего выбрать. Сегодня мы постарались подобрать для вас только лучшие смарт-часы на Android, которые подойдут на все случаи жизни.

Эти смарт-часы точно стоят вашего внимания.

Выбрать хорошие смарт-часы на Android — задача не из простых. Знали бы вы, сколько я слышал историй, как мои знакомые покупали себе крутой аксессуар, который увидели на витрине одного из магазинов мобильной техники, а потом кусали локти, ибо пользоваться таким устройством было просто невозможно.

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Какие умные часы выбрать

Лучшими умными часами на Android, безусловно, являются Samsung Galaxy Watch 4. Не поймите неправильно, просто все остальные бренды далеки от той функциональности, которую предлагает корейский бренд.

Датчик измерения жира в организме на Galaxy Watch 4.

Эти смарт-часы измеряют давление, уровень кислорода в крови и при этом хорошо держат зарядку. Galaxy Watch 4 поставляются в компактном, но безумно стильном корпусе, который отлично подойдет как для мужчин, так и для представительниц прекрасного пола. Не знаете, что брать? Смело покупайте Galaxy Watch.

Ранее о них писал автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин. Коллега подробно разобрал все фишки здоровья, коснулся тонкостей работы новой оболочки и поделился личными впечатлениями.

Подробнее о Galaxy Watch 4

Какие смарт-часы купить ребенку

На данный момент среди детских смарт-часов лучше выбрать модель THE NOVELTY OF THE NEW GENERATION. Они сочетают в себе компактный корпус и крутые фишки умных детских часов: полноценный телефон с возможностью выхода на связь в любой момент времени, встроенный GPS, с помощью которого можно контролировать перемещение ребенка, и экстренный вызов SOS.

Лучшие детские смарт-часы на Android.

Сразу скажу, я строго против того, чтобы экономить на гаджетах для детей. Все-таки через них ребенок познает технологический мир и осваивает азы технической грамотности. Это устройство убивает сразу двух зайцев: и стоят дешево (очень), и имеют всю необходимую функциональность.

Плюс, круто, что производитель не стал пичкать часы кучей разных цветных наклеек. Сами подумайте, если нам смартфон нейтрального черного цвета надоедает через пол года, то чем ребенок провинился?

Подробнее о детских смарт-часах

Какие смарт-часы купить девушке

Выбрать умные часы для девушки — одна из самых сложных задач, что можно представить в принципе. С одной стороны нужно найти смарт-часы с элегантным дизайном, который подойдет под большинство нарядов, с другой — не прогадать с функциональностью.

Про поводу функциональности носимого устройства разворачивается еще одна проблема. Понимаете, это мужчина готов копаться в настройках каждые 15 минут, чтобы оценить свои параметры здоровья. Девушка подобным заниматься просто не будет. Поэтому решение следующее — покупать надо часы с уникальным дизайном и высокой плавностью интерфейса.

Глядя на эти умные часы получаешь эстетическое удовольствие.

Такими мне показались Amazfit GTS 2. Внешний вид можете оценить сами, а я подробно остановлюсь на технических характеристиках:

  • Крутой AMOLED-дисплей с диагональю 1.65
  • Совместимость с Android от 5.0 и iOS 10.
  • Влагозащита по стандарту WR50 (5 атм).
  • Мониторинг сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови.
  • Собственное приложение с большим выбором циферблатов.

Подробнее о Amazfit GTS 2

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Какие умные часы купить мужчине

Смарт-часы GTR 3 Pro — мой выбор в 2021 году.

Опять же, с одной стороны можно без проблем купить Galaxy Watch 4 Classic. Большинству мужчин они подойдут по всем параметрам. Однако если вы хотите выделиться из серой массы дяденек в белых рубашках, придется попыхтеть. Выбирай я часы для себя — сейчас взял бы Amazfit GTR 3 Pro. Они и выглядят стильно, и имеют все необходимые функции:

  • AMOLED-дисплей 1,45”.
  • Почти две недели автономной работы (30 дней в режиме энергосбережения).
  • Защита от воды и пыли по стандарту WR50 (5 атм).
  • Датчик пульса и кислорода в крови.
  • Два крутых цвета: черный и коричневый.
  • 2 ГБ встроенной памяти для сохранения музыки.

Подробнее о Amazfit GTR 3 Pro

Купить Amazfit GTR 3 Pro

Вообще, Amazfit зарекомендовал себя, как один из лучших брендов смарт-часов. Я часто обращаю внимание на то, какие часы носят мои знакомые и с уверенностью могу сказать, что 8 из 10 устройств, которые я видел на запястье — именно от этого бренда.

Лучшие бюджетные смарт-часы

Знаете какие лучшие бюджетные умные часы на Android? Вот и я не знаю. Дело в том, что большинство производителей просто маскирует под них простые фитнес-трекеры и продает их под новым именем.

Преобретайте Mi Band 6 вместо дешевых умных часов. Обещаю, не пожалеете.

Мне кажется, что не стоит покупать дешевые аналоги, ибо Xiaomi Mi Band 6 подарит вам гораздо больше впечатлений от использования. Тем более, что характеристики здесь ну очень вкусные:

  • AMOLED экран c диагональю 1.56″ и яркостью 450 нит.
  • Стандартная для большинства часов водонепроницаемость WR50 (5 атм).
  • Мониторинг пульса, сна, женского здоровья, шагов.
  • Датчик уровня кислорода в крови.
  • 30 спортивных режимов для разных тренировок.
  • Цена в 4 раза меньше смарт-часов с подобной функциональностью.

Надо сказать, по сравнению с Mi Band 5 скачок вышел очень большой. Увеличился дисплей, разрешение экрана, добавился датчик кислорода крови и многое другое. Поверьте, купить Ми Бэнд будет гораздо лучше, чем какие-нибудь китайские часы за три тысячи.

Подробнее о Mi Band 6

Купить Mi Band 6

А вы бы приобрели себе подобные устройства? Согласны с нашим мнением? Обязательно расскажите об этом в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.

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