Топ с Алиэкспресс для дома и не только

Много полезных вещей не бывает, тем более с AliExpress! Мы собрались с мыслями и нашли для вас всё то, что так необходимо в быту. Выбор настолько огромен, что сложно сосредоточиться и отобрать самое лучшее. В этой подборке, по традиции, все самое интересное и оригинальное, что не стыдно не только купить себе, но и подарить. Это не просто дешевые безделушки, а практичные штуки на каждый день, которые сделают нашу жизнь чуточку лучше!

Ночник в виде взлетающей ракеты

Потрясающий по красоте и исполнению ночник для любителей космоса! Включенный свет будет слегка приглушен благодаря текстуре светильника. Продавец предлагает выбрать вариант из нескольких светильников разного размера. Кроме того, в комплект можно добавить лампу на выбор с разными свойствами, например удобную с подсветкой для умного дома. Такой светильник нужно приобрести хотя бы из-за уважения к космическим открытиям Илона Маска!

Цена: 1300 рублей

Ночник в виде ракеты

Лампа для вечеринок

Классный светильник, который удобно установить не только дома, но и в машину. Возможно, в машине это будет не совсем к месту, но это лучшее решение для дома — светильник имеет несколько настроек мерцающих огней и работает от USB, а еще в комплекте есть пульт дистанционного управления. С такой штуковиной вы — король любой вечеринки!

Цена: 1840 рублей

Компактный светильник

Гибкая настольная лампа с USB

Карманная настольная лампа, которая не тратит много энергии, но очень хорошо светит — читайте книги, занимайтесь своими делами. Ее достаточно подключить к портативному аккумулятору или к USB на компьютере — с таким светильником не пропадешь! Удобно, что света достаточно для личного пользования, но ваших домочадцев, находящихся с вами в одной комнате, он не потревожит. На выбор есть вариант поменьше и побольше, если уж вы всерьез взялись за экономию электричества.

Цена: 167 рублей

Гибкая настольная лампа

Светодиодная настольная лампа

Лампа, которую одобрят ваши родители — с ней можно читать книги и не переживать за свое зрение. У нее есть несколько настроек яркости, которые подойдут каждому пользователю. Основная фишка — ее можно загнуть в ту сторону, в какую необходимо, а также прицепить к любой подходящей поверхности. Продавец предлагает два цвета на выбор, а покупатели отмечают отличное качество. Подойдет тем, кто фанатеет от чтения перед сном!

Цена: 1150 рублей

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Powerbank с солнечной батареей на 80000 мА*Ч

Потрясающий powerbank, который, возможно, в опасной ситуации превратится в трансформера и спасет вас в экстренной ситуации (или нет). В любом случае, с таким не страшно отправиться даже в самое рискованное приключение, ведь у него компас и мощный фонарь. Но самое главное — его можно зарядить от солнца, а потрясающей мощности хватит для того, чтобы как минимум неделю не терять с внешним миром. Не стоит забывать про то, что он устойчив к попаданию влаги. В общем, топ за свои деньги, который ни за что нельзя упустить!

Цена: 770 рублей

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Портативный карманный powerbank на 30000 мА*ч

Никогда бы не поверил в то, что портативные аккумуляторы станут настолько компактными. Эта кроха способна заряжать несколько устройств одновременно, у нее есть и USB Type-C, и microUSB и 2 привычных входа USB. Еще есть фонарик и небольшой LED-дисплей, который отображает уровень заряда. Покупатели уверенно ставят 5 звезд за качество.

Цена: 940 рублей

Мощный карманный powerbank

Карманный powerbank на 10000 мА*ч

Если вам не по каким-то причинам не подошел предыдущий вариант, то присмотритесь к этому — он дико похож на французское печенье. Можете быть уверены в качестве — снаружи приятная поверхность, текстуры которой вам понравятся. Можно подключить сразу два устройства благодаря двум привычным USB и одному Type-C. Кстати, у продавца на выбор есть несколько цветов, так что подобрать можно на любой вкус.

Цена: 660 рублей

Купить карманный powerbank

Оригинальный USB-кабель

Удобный кабель от OLAF, который всегда будет с собой, например, можно использовать вместо брелока для ключей. Удобный замок сбережет коннектор от повреждений, а с самим проводом ничего не случится благодаря устойчивому материалу. На выбор у продавца есть Lightning или microUSB.

Цена: 110 рублей

Оригинальный USB-кабель

Магнитный USB на все типы устройств

Тот провод, о котором мечтает каждый — благодаря магнитному коннектору, можно подсоединить любой тип разъёма, будь то microUSB или Type-C, или даже Lightning. На нем есть специальный световой индикатор, который позволит убедиться в том, что вы не забыли поставить на зарядку смартфон перед сном. На выбор есть несколько цветов. Покупатели отмечают отличное качество и долговечность.

Цена: 100 рублей

Купить магнитный USB

Выдвижной кабель Baseus

Baseus снова радует отличным решением: на этот раз компания собрала все необходимые разъёмы в одной рулетке. Максимальная длина проводов — 120 см, что гораздо больше, чем у обычного провода. Удобно, что всем можно пользоваться одновременно. На выбор есть несколько цветов, а покупатели в комментариях ставят 5 звезд за отличное качество.

Цена: 1380 рублей

Выдвижной кабель

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Держатель смартфона для велосипеда

Практичная вещь для любого велосипедиста, которому надоело возить свой телефон в кармане или рюкзаке — с этой удобной сумкой-креплением вам больше не нужно каждый раз останавливаться, чтобы посмотреть карты в смартфоне, а в самом кармане этой сумочки можно хранить необходимые вещи и не переживать за их сохранность. Этот держатель водонепроницаемый и подойдет для любых типов устройств.

Цена: 770 рублей

Держатель смартфона на велосипед

Светодиодный кабель для любого устройства

Кабель, о котором мечтают абсолютно все — пока он подключен к источнику питания, его сложно потерять. Продавец предлагает выбрать любой цвет и длину: есть 1 и 2 метра. На выбор есть кабель для любого типа устройства: USB Type-C, microUSB или Lightning. За такую цену сложно ожидать хорошего качества, но именно за это покупатели ставят высшую оценку!

Цена: 165 рублей

Светящийся USB-кабель

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