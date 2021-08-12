Топовые гаджеты для дачи

Лето еще не закончилось, впереди еще август и сентябрь. Возможно, даже октябрь. Раз дачный сезон продолжается, то наша подборка будет очень кстати: нашли для вас классные товары, чтобы отдых не сводился не только к лежанию в гамаке, но и присутствовала какая-никакая активность по дому и хозяйству. В подборке найдете классные девайсы, которые защитят ваш дом от нежданных гостей, не помогут забить гвоздь, зато помогут вкрутить шуруп, и у вас наконец получится с комфортом помыть окна в доме, которые, возможно, уже пару лет ждут своей мойки. В общем, всё, что нужно для того, чтобы дача стала вторым домом!
Содержание
- 1 Умный электрический чайник Xiaomi
- 2 Недорогой робот для мойки окон
- 3 Крутой шуруповерт Xiaomi
- 4 Удобный Xiaomi Mi TV Stick
- 5 Хотспот на все случаи жизни
- 6 Тестер качества воды
- 7 Недорогой усилитель сотовой связи
- 8 Компактный мини-проектор для дома
- 9 Умная зубная щетка Xiaomi
- 10 Комплект наружних камер видеонаблюдения
- 11 Лампа от надоедливых комаров
- 12 Умный светильник для дачи
Умный электрический чайник Xiaomi
Вместительный чайник на 1.5 литра — вещь необходимая на даче и в офисе. Никогда не знаешь, когда захочется чаю или кофе. С помощью мобильного приложения можно будет выбрать температуру воды, до которой необходимо нагреть воду. У гаджета минималистичный внешний вид — все в лучших традициях Xiaomi. Есть небольшой LED-дисплей, отображающий температуру воды в данный момент.
Цена: 3733 рубля
Недорогой робот для мойки окон
Одна мысль о мойке окон вводит вас в уныние? Умельцы напряглись и изобрели прекрасное решение этой проблемы — робот, который вымоет окна за вас. В комплекте есть пульт управления и страховочная веревка, чтобы устройство случайно не упало на землю. Может работать на площади около 30 квадратных метров, а аккумуляторов хватит на 20 минут работы. Отличный повод наконец помыть окна!
Цена: 6080 рублей
Крутой шуруповерт Xiaomi
Многофункциональный шуруповерт от Xiaomi с отличной батареей — настоящий помощник по дому. В комплекте идет 12 TORX-бит на все случаи жизни и сумка для хранения, чтобы не кидать инструмент где попало, и кабель для зарядки Type-C (слишком много зарядок Type-C не бывает). Рукастые пользователи из разных стран уже оценили в отзывах этот инструмент, пора и вам, не так ли?
Цена: 3400 рублей
Удобный Xiaomi Mi TV Stick
У моего друга на даче стоит старенький телевизор, на котором есть только надоевшие ТВ-каналы. Как исправить ситуацию, если хочется просто полежать и посмотреть что-то интересное? Mi TV Stick — универсальный модуль, который всегда можно брать с собой! Настраивается очень легко, а с помощью комплектного пульта перемещаться по меню станет еще удобнее. То, что нужно, когда навели порядок в доме! Еще больше информации об умных гаджетах ищите в нашем Яндекс.Дзен!
Цена: 3500 рублей
Хотспот на все случаи жизни
Сложно представить нашу жизнь без интернета. Иногда хочется ненадолго выпасть из информационного потока, но если нет такой возможности, возьмите с собой удобный хотспот: достаточно вставить сим-карту с безлимитным интернетом, а дальше он все сделает сам. Высокая скорость, отличное время автономной работы и возможность раздать интернет на 10 устройств — скучать точно не придется!
Цена: 1680 рублей
Тестер качества воды
К сожалению, мы живем в такой экологической обстановке, что воду из крана пить уже не получится. Да, раньше трава была зеленее, но сейчас за здоровьем нужен глаз да глаз. Используйте тестер, чтобы проверить качество воды — не пейте то, что кажется безвредным. Ради интереса можете исследовать качество воды из супермаркета, а то мало ли. Мастхэв для любого дачника.
Цена: 200 рублей
Недорогой усилитель сотовой связи
Операторы ежемесячно рапортуют о том, что установили кучу новых базовых станций, но на вашем дачном участке по-прежнему работает только E вместо LTE или LTE Advanced? Отличное решение надоевшей проблемы — установка усилителя сотового сигнала. Разобраться получится даже без степени кандидата наук — устанавливается и собирается достаточно просто. Главное — не забудьте вооружиться шуруповертом Xiaomi, чтобы установить антенну на крыше дома!
Цена: от 1800 рублей
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Компактный мини-проектор для дома
Один мой друг все время планирует пойти в бар, чтобы посмотреть матч, но чудесным образом оказывается на даче. Одно дело — смотреть матч на большом экране и совсем другое — на старом телевизоре. Как это исправить? Например, попробовать использовать мини-проектор. Настраивается он очень просто, а управлять им можно со смартфона. Качество изображения — супер. Не забудьте добавить чипсы по вкусу!
Цена: 3700 рублей
Умная зубная щетка Xiaomi
Зубные щетки постоянно теряются, портятся, купить новую вечно забываешь. Так почему бы не приобрести умную щетку Xiaomi и просто оставить ее на даче? Выберите у продавца тот комплект насадок, который вам больше по душе, а он пришлет все точно в срок. Именно за этого хвалят в отзывах данный магазин. Не считая высокого качества самого гаджета, конечно же.
Цена: от 700 рублей
Комплект наружних камер видеонаблюдения
Одному Богу (и вашим соседям) известно, что происходит на участке, когда вас нет. Зачем рисковать, если можно установить комплект видеонаблюдения? Камеры Zosi имеют разрешение 5 МП и стоят приемлемых денег. Записывается видео с этих камер в 1080р. Огромный плюс — они подойдут для любой погоды благодаря своему корпусу, а инфракрасная подсветка «видит» аж на 20 метров. Выбирайте тот комплект, который больше подходит вам и помните, что на безопасности экономить точно не стоит.
Цена: от 7600 рублей
Лампа от надоедливых комаров
Тоже бесят комары, когда сидишь вечером на веранде, почитывая наш Telegram-чат? Лампа от комаров — прекрасное решение этой проблемы. Пользователи жалуются на тусклый свет, учитывая мощность в 9 Вт, но отмечают, что борется с надоедливыми насекомыми прибор весьма эффективно. Так что, если ищете удобное решение для прихожей или веранды, то эта лампа вам точно подойдет.
Цена: 422 рубля
Умный светильник для дачи
Однажды мой знакомый выходил из дома «задним ходом», выискивая в темноте выключатель. Закончилось это весьма печально — перелом ноги и запрет активностей на длительное время. Именно тогда я и понял, что в той ситуации не хватало светильника с датчиком движения: только вошел в комнату, а уже светло. Стоит смешных денег, зато пользы — хоть отбавляй.
Цена: 294 рубля
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