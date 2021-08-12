Топовые гаджеты для дачи

Лето еще не закончилось, впереди еще август и сентябрь. Возможно, даже октябрь. Раз дачный сезон продолжается, то наша подборка будет очень кстати: нашли для вас классные товары, чтобы отдых не сводился не только к лежанию в гамаке, но и присутствовала какая-никакая активность по дому и хозяйству. В подборке найдете классные девайсы, которые защитят ваш дом от нежданных гостей, не помогут забить гвоздь, зато помогут вкрутить шуруп, и у вас наконец получится с комфортом помыть окна в доме, которые, возможно, уже пару лет ждут своей мойки. В общем, всё, что нужно для того, чтобы дача стала вторым домом!

Умный электрический чайник Xiaomi

Вместительный чайник на 1.5 литра — вещь необходимая на даче и в офисе. Никогда не знаешь, когда захочется чаю или кофе. С помощью мобильного приложения можно будет выбрать температуру воды, до которой необходимо нагреть воду. У гаджета минималистичный внешний вид — все в лучших традициях Xiaomi. Есть небольшой LED-дисплей, отображающий температуру воды в данный момент.

Цена: 3733 рубля

Чайник Xiaomi

Недорогой робот для мойки окон

Одна мысль о мойке окон вводит вас в уныние? Умельцы напряглись и изобрели прекрасное решение этой проблемы — робот, который вымоет окна за вас. В комплекте есть пульт управления и страховочная веревка, чтобы устройство случайно не упало на землю. Может работать на площади около 30 квадратных метров, а аккумуляторов хватит на 20 минут работы. Отличный повод наконец помыть окна!

Цена: 6080 рублей

Робот-мойщик ваших окон

Крутой шуруповерт Xiaomi

Многофункциональный шуруповерт от Xiaomi с отличной батареей — настоящий помощник по дому. В комплекте идет 12 TORX-бит на все случаи жизни и сумка для хранения, чтобы не кидать инструмент где попало, и кабель для зарядки Type-C (слишком много зарядок Type-C не бывает). Рукастые пользователи из разных стран уже оценили в отзывах этот инструмент, пора и вам, не так ли?

Цена: 3400 рублей

Шуруповерт Xiaomi

Удобный Xiaomi Mi TV Stick

У моего друга на даче стоит старенький телевизор, на котором есть только надоевшие ТВ-каналы. Как исправить ситуацию, если хочется просто полежать и посмотреть что-то интересное? Mi TV Stick — универсальный модуль, который всегда можно брать с собой! Настраивается очень легко, а с помощью комплектного пульта перемещаться по меню станет еще удобнее. То, что нужно, когда навели порядок в доме! Еще больше информации об умных гаджетах ищите в нашем Яндекс.Дзен!

Цена: 3500 рублей

Приставка Mi TV Stick

Хотспот на все случаи жизни

Сложно представить нашу жизнь без интернета. Иногда хочется ненадолго выпасть из информационного потока, но если нет такой возможности, возьмите с собой удобный хотспот: достаточно вставить сим-карту с безлимитным интернетом, а дальше он все сделает сам. Высокая скорость, отличное время автономной работы и возможность раздать интернет на 10 устройств — скучать точно не придется!

Цена: 1680 рублей

Карманный Хотспот

Тестер качества воды

К сожалению, мы живем в такой экологической обстановке, что воду из крана пить уже не получится. Да, раньше трава была зеленее, но сейчас за здоровьем нужен глаз да глаз. Используйте тестер, чтобы проверить качество воды — не пейте то, что кажется безвредным. Ради интереса можете исследовать качество воды из супермаркета, а то мало ли. Мастхэв для любого дачника.

Цена: 200 рублей

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Недорогой усилитель сотовой связи

Операторы ежемесячно рапортуют о том, что установили кучу новых базовых станций, но на вашем дачном участке по-прежнему работает только E вместо LTE или LTE Advanced? Отличное решение надоевшей проблемы — установка усилителя сотового сигнала. Разобраться получится даже без степени кандидата наук — устанавливается и собирается достаточно просто. Главное — не забудьте вооружиться шуруповертом Xiaomi, чтобы установить антенну на крыше дома!

Цена: от 1800 рублей

Усилитель сотового сигнала

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Компактный мини-проектор для дома

Один мой друг все время планирует пойти в бар, чтобы посмотреть матч, но чудесным образом оказывается на даче. Одно дело — смотреть матч на большом экране и совсем другое — на старом телевизоре. Как это исправить? Например, попробовать использовать мини-проектор. Настраивается он очень просто, а управлять им можно со смартфона. Качество изображения — супер. Не забудьте добавить чипсы по вкусу!

Цена: 3700 рублей

Купить мини-проектор

Умная зубная щетка Xiaomi

Зубные щетки постоянно теряются, портятся, купить новую вечно забываешь. Так почему бы не приобрести умную щетку Xiaomi и просто оставить ее на даче? Выберите у продавца тот комплект насадок, который вам больше по душе, а он пришлет все точно в срок. Именно за этого хвалят в отзывах данный магазин. Не считая высокого качества самого гаджета, конечно же.

Цена: от 700 рублей

Зубная щетка Xiaomi

Комплект наружних камер видеонаблюдения

Одному Богу (и вашим соседям) известно, что происходит на участке, когда вас нет. Зачем рисковать, если можно установить комплект видеонаблюдения? Камеры Zosi имеют разрешение 5 МП и стоят приемлемых денег. Записывается видео с этих камер в 1080р. Огромный плюс — они подойдут для любой погоды благодаря своему корпусу, а инфракрасная подсветка «видит» аж на 20 метров. Выбирайте тот комплект, который больше подходит вам и помните, что на безопасности экономить точно не стоит.

Цена: от 7600 рублей

Комплект камер наблюдения

Лампа от надоедливых комаров

Тоже бесят комары, когда сидишь вечером на веранде, почитывая наш Telegram-чат? Лампа от комаров — прекрасное решение этой проблемы. Пользователи жалуются на тусклый свет, учитывая мощность в 9 Вт, но отмечают, что борется с надоедливыми насекомыми прибор весьма эффективно. Так что, если ищете удобное решение для прихожей или веранды, то эта лампа вам точно подойдет.

Цена: 422 рубля

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Умный светильник для дачи

Однажды мой знакомый выходил из дома «задним ходом», выискивая в темноте выключатель. Закончилось это весьма печально — перелом ноги и запрет активностей на длительное время. Именно тогда я и понял, что в той ситуации не хватало светильника с датчиком движения: только вошел в комнату, а уже светло. Стоит смешных денег, зато пользы — хоть отбавляй.

Цена: 294 рубля

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