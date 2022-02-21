Топовые товары с AliExpress до 1000 рублей

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Иван Герасимов 0

Одна тысяча рублей — это много или мало? Возможно, раньше это и была приемлемая сумма, но на сегодняшний день на нее уже ни шиканешь. Можно ли порадовать себя, купив прикольный гаджет? Безусловно! Выбрали сразу 10 классных приспособлений, которые вам пригодятся: найдете устройства для дома, для своего ПК и даже кое-что для своего смартфона. Не скупитесь: по традиции, выбрали для вас товары исключительно высокого качества! Что ж, ставки приняты — ставок больше нет! Мы начинаем тратить!

Крутые гаджеты до тысячи рублей. Какие они?

Подставка для ноутбука

Подставка для ноутбука — полезная вещь, которая пригодится каждому

Производители ноутбуков сделали их тоньше, но до сих пор не придумали достойную систему охлаждения. Ноутбуки все так же греются (особенно, когда скачивается обновление в фоне) и забиваются пылью. Как этого избежать? Лучший способ — компактная подставка от Baseus, которая не даст вашему устройству соприкасаться с поверхностью. Выглядит стильно и удобно. Берите, пока со скидкой!

Цена: 795 рублей

Подставка для ноутбука

Электрический штопор для вина

Знаю по себе: с таким гаджетом простой процесс открывания вина превращается в шоу!

За два года с таким устройством я понял, что оно — действительно удобное решение. Все открывается просто, без брызг, а еще не нужно прикладывать усилий. Огромный плюс — гости всегда удивляются, когда в вашем домашнем арсенале есть электрическая открывашка. Заряжать ее нужно крайне редко — свою за два года я так ни разу и не подключал к розетке.

Цена: 974 рубля

Электрический штопор

Какой Samsung Galaxy купить в 2022 году и не пожалеть

Что купить для телефона

Теперь все необходимые аксессуары всегда будут под рукой и не потеряются

Вы тоже теряете все скрепки, переходники и провода? Производители соорудили специальный комплект на все случаи жизни, упаковав все необходимое в один чехольчик. В него можно поместить и переходники для сим-карт, и адаптеры для карт памяти, и USB. Берите, чтобы необходимое всегда было под рукой.

Цена: 790 рублей

Набор для телефона

Машинка для удаления катышков

Машинка для удаления катышков и волос будет особенно актуальна для владельцев домашних животных

Классный гаджет для тех, у кого есть плеяда домашних питомцев и парочка пальто — теперь вы можете запросто удалять шерсть, волосы и катышки с одежды. Вещь действительно удобная, работает без проводов и хорошо собирает мусор с одежды. Взял себе такую и больше не переживаю по этому поводу, рекомендую и вам! Есть два варианта: с аккумулятором и на батарейках. Выберите тот, что больше нравится.

Цена: от 553 рублей

Машинка для удаления катышков

Умный термометр Xiaomi

Контролируйте влажность воздуха и температуру в доме, чтобы реже болеть

Рубеж зимы и весны — тот момент, когда проще всего заболеть. Все происходит на фоне повышения температуры днем и понижения ночью, а также различных инфекций. Чтобы не рисковать здоровьем, купите себе удобный Bluetooth-термометр, с помощью которого можно отслеживать не только температуру, но и влажность воздуха.

Цена: 398 рублей

Термометр Xiaomi

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Удобная беспроводная мышь

Удобная мышь от Xiaomi подойдет и для игр, и для работы

Свой ПК нужно постоянно улучшать — это мы знаем с самого детства. Важно это делать не только изнутри, но и с помощью дополнительной периферии. Возьмите себе мышку от Xiaomi, с которой будет удобнее справляться с любыми задачами: работа, игры — ей подвластно вообще все.

Цена: 654 рубля

Беспроводная мышь Xiaomi

Игровой коврик для стола

Коврик не только позволяет удобно управлять мышкой, но и защищает стол от царапин

С детства мы приучены к тому, чтобы беречь мебель. К счастью, сейчас это сделать намного проще, застелив стол удобным ковриком. Размер вы можете выбрать на странице продавца: для самых требовательных есть аксессуар, который способен занять львиную часть стола. Сможете есть, попивать чаёк и не переживать за покрытие мебели.

Цена: от 793 рублей

Большой игровой коврик

Адаптер для зарядки телефона

Не забудьте добавить в корзину мощный адаптер Hoco на два устройства!

Хороший зарядник для телефона — та вещь, которая всегда пригодится в хозяйстве. Возьмите себе адаптер Hoco — сможете брать в поездки и одновременно подзаряжать сразу два девайса. Можно выбрать комплект с кабелем Type-C.

Цена: от 398 рублей

Адаптер HOCO

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Лучший телефон до 1000 рублей

Кнопочный телефон — важная вещь в 2022 году. Как ни крути, но он всегда пригодится

Мы уже не раз рассказывали о кнопочных телефонах. Казалось бы, кому они нужны в эпоху смартфонов? Нужны! Пригодится в качестве запасного телефона, рабочего или второго. Кстати, о том, зачем нужен второй телефон, подробно рассказали в нашем материале.

Цена: 883 рубля

Дешевый кнопочный телефон

Колонка для велосипеда

Классная колонка пригодится тем, кто собирается летом почаще передвигаться на своем железном коне!

Близится теплое время года, а значит, что многие пересядут на более экологичный вид транспорта — велосипеды. Железный конь станет намного безопаснее, если его оборудовать специальным гудком. Он громкий, имеет емкий аккумулятор и громкий динамик — вас услышат издалека. Возможно, это даже убережет вас от ДТП.

Цена: 969 рублей

Сигнал для велосипеда

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