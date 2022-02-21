Топовые товары с AliExpress до 1000 рублей

Одна тысяча рублей — это много или мало? Возможно, раньше это и была приемлемая сумма, но на сегодняшний день на нее уже ни шиканешь. Можно ли порадовать себя, купив прикольный гаджет? Безусловно! Выбрали сразу 10 классных приспособлений, которые вам пригодятся: найдете устройства для дома, для своего ПК и даже кое-что для своего смартфона. Не скупитесь: по традиции, выбрали для вас товары исключительно высокого качества! Что ж, ставки приняты — ставок больше нет! Мы начинаем тратить!
Содержание
Подставка для ноутбука
Производители ноутбуков сделали их тоньше, но до сих пор не придумали достойную систему охлаждения. Ноутбуки все так же греются (особенно, когда скачивается обновление в фоне) и забиваются пылью. Как этого избежать? Лучший способ — компактная подставка от Baseus, которая не даст вашему устройству соприкасаться с поверхностью. Выглядит стильно и удобно. Берите, пока со скидкой!
Цена: 795 рублей
Электрический штопор для вина
За два года с таким устройством я понял, что оно — действительно удобное решение. Все открывается просто, без брызг, а еще не нужно прикладывать усилий. Огромный плюс — гости всегда удивляются, когда в вашем домашнем арсенале есть электрическая открывашка. Заряжать ее нужно крайне редко — свою за два года я так ни разу и не подключал к розетке.
Цена: 974 рубля
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Что купить для телефона
Вы тоже теряете все скрепки, переходники и провода? Производители соорудили специальный комплект на все случаи жизни, упаковав все необходимое в один чехольчик. В него можно поместить и переходники для сим-карт, и адаптеры для карт памяти, и USB. Берите, чтобы необходимое всегда было под рукой.
Цена: 790 рублей
Машинка для удаления катышков
Классный гаджет для тех, у кого есть плеяда домашних питомцев и парочка пальто — теперь вы можете запросто удалять шерсть, волосы и катышки с одежды. Вещь действительно удобная, работает без проводов и хорошо собирает мусор с одежды. Взял себе такую и больше не переживаю по этому поводу, рекомендую и вам! Есть два варианта: с аккумулятором и на батарейках. Выберите тот, что больше нравится.
Цена: от 553 рублей
Умный термометр Xiaomi
Рубеж зимы и весны — тот момент, когда проще всего заболеть. Все происходит на фоне повышения температуры днем и понижения ночью, а также различных инфекций. Чтобы не рисковать здоровьем, купите себе удобный Bluetooth-термометр, с помощью которого можно отслеживать не только температуру, но и влажность воздуха.
Цена: 398 рублей
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Удобная беспроводная мышь
Свой ПК нужно постоянно улучшать — это мы знаем с самого детства. Важно это делать не только изнутри, но и с помощью дополнительной периферии. Возьмите себе мышку от Xiaomi, с которой будет удобнее справляться с любыми задачами: работа, игры — ей подвластно вообще все.
Цена: 654 рубля
Игровой коврик для стола
С детства мы приучены к тому, чтобы беречь мебель. К счастью, сейчас это сделать намного проще, застелив стол удобным ковриком. Размер вы можете выбрать на странице продавца: для самых требовательных есть аксессуар, который способен занять львиную часть стола. Сможете есть, попивать чаёк и не переживать за покрытие мебели.
Цена: от 793 рублей
Адаптер для зарядки телефона
Хороший зарядник для телефона — та вещь, которая всегда пригодится в хозяйстве. Возьмите себе адаптер Hoco — сможете брать в поездки и одновременно подзаряжать сразу два девайса. Можно выбрать комплект с кабелем Type-C.
Цена: от 398 рублей
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Лучший телефон до 1000 рублей
Мы уже не раз рассказывали о кнопочных телефонах. Казалось бы, кому они нужны в эпоху смартфонов? Нужны! Пригодится в качестве запасного телефона, рабочего или второго. Кстати, о том, зачем нужен второй телефон, подробно рассказали в нашем материале.
Цена: 883 рубля
Колонка для велосипеда
Близится теплое время года, а значит, что многие пересядут на более экологичный вид транспорта — велосипеды. Железный конь станет намного безопаснее, если его оборудовать специальным гудком. Он громкий, имеет емкий аккумулятор и громкий динамик — вас услышат издалека. Возможно, это даже убережет вас от ДТП.
Цена: 969 рублей
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