Товары до 300 рублей с Алиэкспресс, которые я рекомендую всем

На АлиЭкспресс всегда находятся качественные товары по неприлично низкой цене. Я обожаю приятные мелочи, которые упрощают жизнь и стараюсь рекомендовать их всем друзьям. Выбрать что-то одно трудно, поэтому сегодня я расскажу вам про 10 крутых товаров до 300 рублей, которые точно пригодятся в повседневной жизни. Все опробовал на себе, так что, смело приобретайте, если понравились! Найдете аксессуары для смартфона, для машины и даже кое-что для дома!

Защитное стекло для Mi Band

Отличный аксессуар для тех, кто любит и дорожит своим Mi Band: защитное стекло защитит дисплей от ударов и загрязнений. Клеится очень легко, а снять, если захотите заменить, будет очень просто. Пользуюсь таким уже год и вам рекомендую.

Цена: от 105 рублей

Защитное стекло для Mi Band

Недорогие проводные наушники

Всегда ношу с собой обычные наушники на случай, если беспроводные разрядятся. Так чувствуешь себя намного спокойнее! В них очень нравится хороший звук и качественный материал, за счет чего наушники живут долго. Моим уже год, а потертостей до сих пор нет. Обязательно прикупите себе!

Цена: от 117 рублей

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Набор салфеток из микрофибры

Вы же знаете, что дисплей телефона лучше не протирать об футболку и другие ткани? Лучше выбрать салфетку из микрофибры, чтобы избавляться от загрязнений. Пользуюсь таким набором уже давно: тряпочки долговечные, не рвутся и царапают экран. Купите, чтобы протирать монитор или другие поверхности.

Цена: 185 рублей

ОКупить салфетки из микрофибры

Все, что мы знаем о Mi Band 7. Когда он выйдет и каким будет

Переходник с Type-C на USB

Некоторые повербанки и другие портативные системы не поддерживают Type-C. Что делать? Не выбрасывать же? Ни в коем случае: просто покупаете переходник и больше не вспоминаете об этой проблеме! В наборе их сразу два, а уж куда пристроить их — вы точно решите!

Цена: 155 рублей

Переходник с Type-C

Кабель для зарядки

У моей мамы постоянно рвутся кабели или попросту перестают работать. Год назад купил ей такой провод от Essager — до сих пор никаких жалоб. Понравилось, что у продавца есть кабель с любым коннектором: хоть Type-C, хоть MicroUSB.

Цена: 241 рубль

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Подставка для телефона

Видео на YouTube стало заметно меньше, но аналоги сервису всегда найдутся. Тем более, нужно расположить смартфон наиболее удобно. Вот вам недорогая подставка: у нее крепкая конструкция, а еще она стоит ровно и не шатается на столе. Помещается даже самый огромный смартфон или небольшой планшет.

Цена: 160 рублей

Подставка для телефона

Сумка через плечо мужская

Мода изменчива: не так давно подобные аксессуары вышли из моды, а теперь ими пользуются все. Возьмите себе, чтобы не носить смартфон в кармане: есть два размера, а стоят они одинаково. Очень качественная вещь, которой приятно пользоваться.

Цена: 293 рубля

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Средство для чистки клавиатуры

Эта «клякса» позволяет отчистить не только клавиатуру, но и другие труднодоступные места. Например, воздуховоды в машине и место под креслом. Короче, обязательно возьмите: она всегда пригодится в хозяйстве!

Цена: 258 рублей

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Светильник с датчиком движения

Классный светильник, который я установил у себя в коридоре, чтобы лишний раз по ночам не включать лампочку. Срабатывает, когда вы находитесь примерно в трех метрах от него, а потом отключается. Внутри хороший аккумулятор, который нужно крайне редко заряжать.

Цена: 258 рублей

Светильник настенный с датчиком движения

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Блютуз адаптер для авто

Отличный способ прокачать свою аудиосистему в машине! Работает очень хорошо, не сбоит, а сама конструкция достаточно легкая и прочная, за счет чего адаптер становится незаметным в интерьере машины.

Цена: 296 рублей

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