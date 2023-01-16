Ультразвуковая щётка Nandme не разряжается год и следит за чисткой зубов. Такой не найти в обычных магазинах

Если всю жизнь вы чистили зубы обычной щеткой, то перейти на электрическую будет не так-то просто: нужно найти универсальную модель с богатым комплектом, удобным и приятным на ощупь корпусом, мощной батареей и другими фишками. На мой взгляд, гаджет для чистки зубов должен быть идеальным — только так он сможет переучить вас пользоваться обычными вариантами. И такой есть: Nandme NX7000 — новая электрическая щетка с мощной батареей и разными режимами чистки, которая устроит даже самых требовательных. Что приятно — обойдется она тоже недорого. Рассказываем, почему вы точно должны купить щетку от Nandme.

Электрическая зубная щетка с ультразвуком

Забудьте про все те зубные щетки от известных брендов, которые вы видели в магазине. Ну, хотя бы по той причине, что они — механические. Это популярный, но недолговечный вариант: ими пользуются многие, но служат они не так долго из-за особенностей конструкции моторчика. Так что, в 2023 году лучше купить ультразвуковую щетку Nandme NX7000: движок Maglev, на котором она работает, выдает до 41 000 оборотов в минуту, тогда как обычные механические щетки — всего в районе 5000.

При этом щетина в ней двигается по определенной амплитуде, создавая звуковую волну почти в 700 Гц. Так щетка удаляет загрязнения, в том числе, в труднодоступных участках. Может показаться, что такая мощность может навредить полости рта при длительном использовании, но Nandme NX7000 позволяет этого избежать. Как такое возможно?

Купить Nandme NX7000

Умная электрическая зубная щетка

Nandme NX7000 следит за тем, чтобы вы не навредили своим зубам и вовремя меняли зону чистки. Дело в том, что ротовая полость состоит из 6 областей и нужно проработать все одинаковое количество времени. Для этого в процессе чистки зубная щетка вибрирует, напоминая о необходимости перейти к другой зоне, чтобы не повредить десны.

Кроме того, Nandme NX7000 имеет несколько режимов работы, которые еще и можно отрегулировать по тремя уровням интенсивности. Вот они:

Уход за деснами (Gum care).

Полировка зубов (Polish).

Для чувствительный зубов (Sensitive).

Стандартная чистка (Clean).

Отбеливание (White).

Nandme NX700 со скидкой

Вы сможете выбрать подходящий режим, чтобы не навредить зубам, но при этом избавиться от неприятного запаха изо рта и кусочков пищи. Не каждый популярный аналог из магазина так умеет! Правда, это еще не всё.

Электрическая зубная щетка со сменными насадками

С Nandme NX7000 вам не придется мучаться со сменными насадками — здесь они поставляются в комплекте. 12 штук, которые полагаются вместе с зубной щеткой, вам хватит надолго: каждая из них рассчитана на 3 месяца использования, а это значит, что их можно использовать в течение трех лет! При этом используется высококачественная долговечная щетина с волнистой структурой от DuPont — срок ее службы составляет три года.

Кстати, на зубную щетку действует гарантия — три года. В случае, если за это время произойдет поломка, вам нужно будет зафиксировать ее на видео и отправить производителю. Вам вышлют новую щетку. А теперь представьте, есть ли похожий сервис где-нибудь еще? Думаю, нет.

Зубная щетка Nandme со сменными насадками

Какую электрическую зубную щетку выбрать

Самое главное преимущество Nandme NX7000 мы оставили напоследок — это мощный аккумулятор. Он настолько долгоиграющий, что вы можете смело забыть про комплектный кабель Type-C для зарядки как минимум на год. Дело в том, что зубная щетка имеет мощный аккумулятор на 2600 мА*ч, а расходует она немного энергии, ведь один сеанс чистки длится две минуты.

Так что, можно смело брать Nandme NX7000 с собой в поездку, не боясь оставить зарядку дома. В случае, если зубная щетка разрядится, вы сможете ее зарядить полностью всего за одну ночь. Разъем для Type-C, кстати, надежно спрятан под кожухом на нижней части щетки.

Nandme NX7000 — надежная зубная щетка, защищенная от воды по стандарту IPX7. Вкупе с трехлетней гарантией производителя вы получаете отличный гаджет, который не грех купить себе или близким на следующие праздники.

Купить Nandme NX7000 дешево

Это еще не так дорого как кажется: за комплект с 12 насадками просят около трех тысяч рублей, а за базовый (с двумя) — еще меньше. Вдобавок вы можете воспользоваться промокодом LDEVENT020 — он даст дополнительную скидку при оформлении заказа. Точной информации о сроках акции нет — рекомендуем поторопиться, чтобы не упустить это шикарное предложение!