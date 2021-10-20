В России начались продажи Xiaomi Mi Band 6 с NFC. Как платить

  2. Темы
  3. Аксессуары
Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что фитнес-браслет Mi Band уже с первых поколений завоевал сердца миллионов пользователей по всему миру, став фактически полноценной альтернативой не в пример более дорогим смарт-часам, со временем к нему стали предъявлять всё больше и больше претензий. Ключевым требованием пользователей была бесконтактная оплата, которая почему-то была доступна только в Китае. Xiaomi исполнила требование, но лишь отчасти, привезя Mi Band 4 с NFC в Россию. Модель пользовалась невероятным успехом, но продолжения почему-то не было. Ни одна из последующих версий Mi Band с NFC до нас почему-то не доезжала. Но, к счастью, это наконец произошло.

Mi Band 6 NFC

Mi Band 6 с NFC официально доехал до России

ТОП-5 лучших ремешков для Xiaomi Mi Band с AliExpress

Xiaomi начала официальные продажи Xiaomi Mi Band 6 с NFC в России. Релиз состоялся только сегодня ночью, поэтому пока новинка доступна только непосредственно у производителя на сайте mi.com, где можно оформить заказ. А вот до ритейлеров из числа партнёров Xiaomi вроде М.Видео, Эльдорадо, Связного, Ситилинка и других торговых сетей фитнес-браслет ещё не доехал.

Сколько стоит Mi Band 6 в России

Китайский Mi Band

Mi Band 6 с NFC на Али стоит на 1200 рублей дешевле

Официальная цена Xiaomi Mi Band 6 с NFC в России составляет 4490 рублей. Это на 500 рублей дороже классической версии без поддержки бесконтактной оплаты. По большому счёту разница не очень существенная. Другое дело, что за обычный Mi Band 6 у нас просят почти 4 тысячи, тогда как на китайских площадках вроде AliExpress трекер оценивают в среднем на треть дешевле.

Xiaomi собрала вместе все версии браслета Mi Band. Вот что получилось

Российская версия Mi Band 6 с NFC, как и Mi Band 4, довольно ограничена в поддержке бесконтактных платежей. Мало того, что браслет поддерживает далеко не все банки, так ещё и в принципе не работает с другими системами оплаты, кроме MasterCard. Так что держателям карт Visa, «Золотая корона» и «Мир» придётся либо заводить себе новый «пластик», либо ждать, пока Xiaomi удастся договориться с другими платёжными системами.

Какие банки поддерживают Ми Бенд 6

Банки

Пока бесконтактную оплату на Mi Band 6 поддерживают менее 20 банков

По состоянию на октябрь 2021 года список банков, чьи карты поддерживают бесконтактную оплату через Mi Band 6 с NFC, выглядит так:

  • ВТБ
  • Альфа-банк
  • Райффайзен
  • Открытие
  • МКБ
  • Кредит Европа Банк
  • Газпромбанк
  • Почта Банк
  • Промсвязьбанк
  • Русский Стандарт
  • Россельхозбанк
  • Банк Союз
  • Тинькофф
  • ЮMoney
  • МТС Банк
  • Росбанк

Спорим, не знали? У Google есть свои фитнес-браслеты с измерением ЭКГ

Несмотря на обширность списка, ключевых для многих россиян банков, в нём нет. Прежде всего, это Сбербанк, Совкомбанк и Дом.РФ. Впрочем, Xiaomi обещает, что число банков-эмитентов, чьи карты поддерживают бесконтактную оплату через фирменный фитнес-браслет компании, будет планомерно увеличиваться. Правда, с момента выхода Mi Band 4 с NFC в России спектр совместимых банков вырос не так чтобы очень сильно.

Работает ли NFC в Mi Band 6 в России

Ми бенд

По логике вещей, китайский Mi Band 6 с NFC тоже должен работать в России

На вопрос, можно ли в платить китайским Mi Band 6 с NFC в России, пока нет однозначного ответа. Полутора годами ранее Mi Band 4, выпущенный специально для Китая, такую возможность предлагал. Это было связано с тем, что и в российской, и в китайской версиях фитнес-браслета, скорее всего, стоит один и тот же модуль NFC, а его активация производится программно в приложении Mi Fit.

Какие Xiaomi Mi Band бывают, чем они отличаются и стоит ли покупать китайские версии

Таким образом, если вы раздобудете кастомную версию Mi Fit, где будет доступна функция добавления платёжных карт, то с высокой долей вероятности вы сможете включить бесконтактную оплату на китайском Mi Band. Это было бы очень удобно и выгодно, потому что версия для Поднебесной стоит на тысячу, а то и полторы тысячи дешевле, чем у нас.

Как платить браслетом Mi Band 6

оплата

Для бесконтактной оплаты через Mi Band нужно привязать карту в Mi Fit

Вне зависимости от того, какое происхождение имеет ваш браслет, привязка карт будет осуществляться одинаково:

  • Запустите у себя на смартфоне приложение Mi Fit;
  • Перейдите в «Настройки» — «Банковская карта»;
  • Введите платёжные данные и подтвердите регистрацию кодом из SMS;
  • Перед оплатой пробудите браслет, выберите банковскую карту, нажмите на неё и поднесите к терминалу.

Mi Band на максималках: У Xiaomi появился новый фитнес-браслет с изогнутым экраном

Функция бесконтактной оплаты на Mi Band после её активации действует в течение одной минуты. Всё это время браслет будет поддерживать активным токен для оплаты, в котором хранится зашифрованная информация о платёжной карте и плательщике. После этого, если вы не успеете, функцию придётся активировать заново. Xiaomi утверждает, что оплата посредством Mi Band защищена не хуже, чем посредством Google Pay или Apple Pay.

Теги
Лонгриды для вас
Samsung
Samsung знает, как сделать так, чтобы смарт-часы работали дольше

Мы все пользуемся гаджетами и прекрасно знаем о своей зависимости от розетки. Наиболее остро вопрос автономности стоит среди смартфонов и особенно смарт-часов. То, что они работают 1-2 дня, является для многих большой проблемой. Получается, что уезжая куда-то даже на один день, вам все равно придется брать с собой зарядное устройство. Кажется, Samsung придумала, как это справить. Пусть пока такие часы еще и не готовы, но уже есть патент и доказательство того, что компания действительно давно работает над подобной технологией. Возможно, уже даже в следующем поколении Galaxy Watch она сможет изменить нашу жизнь и сделать ее чуть менее зависимой от розетки.

Читать далее
сон
Лучшие гаджеты для отслеживания сна

Хороший ночной сон - один из важнейших факторов здоровья и счастья. Если вы чувствуете усталость или просто понимаете, что не высыпаетесь, трекер сна может быть именно тем, что вам нужно. Принцип его работы относительно прост, но далеко не все производители могут (или хотят) делать действительно качественный трекер сна. То, что встроено почти в любые часы, не является трекером сна в прямом понимании, и даже такие идеальные с точки зрения смарт-часов гаджеты, как семейство Apple Watch, все равно не могут позволить вам точно и качественно отслеживать ваш сон. Пусть они и близки к этому, но некоторые приборы все равно справятся лучше. И вот подборка таких гаджетов.

Читать далее
Гаджеты для дома, с которыми не будет скучно

Если долго находиться дома, то можно потихоньку начать сходить с ума - события прошлого года это уже доказали. Все вещи становятся привычными, а заняться, порой, бывает совершенно нечем. Не телевизор ведь смотреть, правда? Отобрали для вас прикольные гаджеты, которые не дадут вам соскучиться в четырех стенах. Некоторые позволят сделать собственную жизнь чуть лучше, а другие, возможно, помогут найти новое хобби. Все эти вещи не стоят бешеных денег - почему бы не присмотреться и не задуматься об их покупке?

Читать далее
Новый комментарий