В России начались продажи Xiaomi Mi Band 6 с NFC. Как платить

Несмотря на то что фитнес-браслет Mi Band уже с первых поколений завоевал сердца миллионов пользователей по всему миру, став фактически полноценной альтернативой не в пример более дорогим смарт-часам, со временем к нему стали предъявлять всё больше и больше претензий. Ключевым требованием пользователей была бесконтактная оплата, которая почему-то была доступна только в Китае. Xiaomi исполнила требование, но лишь отчасти, привезя Mi Band 4 с NFC в Россию. Модель пользовалась невероятным успехом, но продолжения почему-то не было. Ни одна из последующих версий Mi Band с NFC до нас почему-то не доезжала. Но, к счастью, это наконец произошло.

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Xiaomi начала официальные продажи Xiaomi Mi Band 6 с NFC в России. Релиз состоялся только сегодня ночью, поэтому пока новинка доступна только непосредственно у производителя на сайте mi.com, где можно оформить заказ. А вот до ритейлеров из числа партнёров Xiaomi вроде М.Видео, Эльдорадо, Связного, Ситилинка и других торговых сетей фитнес-браслет ещё не доехал.

Сколько стоит Mi Band 6 в России

Официальная цена Xiaomi Mi Band 6 с NFC в России составляет 4490 рублей. Это на 500 рублей дороже классической версии без поддержки бесконтактной оплаты. По большому счёту разница не очень существенная. Другое дело, что за обычный Mi Band 6 у нас просят почти 4 тысячи, тогда как на китайских площадках вроде AliExpress трекер оценивают в среднем на треть дешевле.

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Российская версия Mi Band 6 с NFC, как и Mi Band 4, довольно ограничена в поддержке бесконтактных платежей. Мало того, что браслет поддерживает далеко не все банки, так ещё и в принципе не работает с другими системами оплаты, кроме MasterCard. Так что держателям карт Visa, «Золотая корона» и «Мир» придётся либо заводить себе новый «пластик», либо ждать, пока Xiaomi удастся договориться с другими платёжными системами.

Какие банки поддерживают Ми Бенд 6

По состоянию на октябрь 2021 года список банков, чьи карты поддерживают бесконтактную оплату через Mi Band 6 с NFC, выглядит так:

ВТБ

Альфа-банк

Райффайзен

Открытие

МКБ

Кредит Европа Банк

Газпромбанк

Почта Банк

Промсвязьбанк

Русский Стандарт

Россельхозбанк

Банк Союз

Тинькофф

ЮMoney

МТС Банк

Росбанк

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Несмотря на обширность списка, ключевых для многих россиян банков, в нём нет. Прежде всего, это Сбербанк, Совкомбанк и Дом.РФ. Впрочем, Xiaomi обещает, что число банков-эмитентов, чьи карты поддерживают бесконтактную оплату через фирменный фитнес-браслет компании, будет планомерно увеличиваться. Правда, с момента выхода Mi Band 4 с NFC в России спектр совместимых банков вырос не так чтобы очень сильно.

Работает ли NFC в Mi Band 6 в России

На вопрос, можно ли в платить китайским Mi Band 6 с NFC в России, пока нет однозначного ответа. Полутора годами ранее Mi Band 4, выпущенный специально для Китая, такую возможность предлагал. Это было связано с тем, что и в российской, и в китайской версиях фитнес-браслета, скорее всего, стоит один и тот же модуль NFC, а его активация производится программно в приложении Mi Fit.

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Таким образом, если вы раздобудете кастомную версию Mi Fit, где будет доступна функция добавления платёжных карт, то с высокой долей вероятности вы сможете включить бесконтактную оплату на китайском Mi Band. Это было бы очень удобно и выгодно, потому что версия для Поднебесной стоит на тысячу, а то и полторы тысячи дешевле, чем у нас.

Как платить браслетом Mi Band 6

Вне зависимости от того, какое происхождение имеет ваш браслет, привязка карт будет осуществляться одинаково:

Запустите у себя на смартфоне приложение Mi Fit;

Перейдите в «Настройки» — «Банковская карта»;

Введите платёжные данные и подтвердите регистрацию кодом из SMS;

Перед оплатой пробудите браслет, выберите банковскую карту, нажмите на неё и поднесите к терминалу.

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Функция бесконтактной оплаты на Mi Band после её активации действует в течение одной минуты. Всё это время браслет будет поддерживать активным токен для оплаты, в котором хранится зашифрованная информация о платёжной карте и плательщике. После этого, если вы не успеете, функцию придётся активировать заново. Xiaomi утверждает, что оплата посредством Mi Band защищена не хуже, чем посредством Google Pay или Apple Pay.