Xiaomi делает дешевый аналог AirTag. Что купить вместо него сейчас

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Иван Кузнецов 0

Xiaomi – китайская Apple. Сегодня так уже почти не говорят, это считается моветоном. Ведь эта компания уже давно не занимается слепым копированием и не просто развивает чужие наработки, но и создаёт свои собственные технологии. Однако время от времени случается, что какие-то идеи приходят в голову инженерам Apple раньше, чем Xiaomi, и тогда китайцам не остаётся ничего другого, как подглядывать. Например, как в случае с AirTag, свой аналог которого Xiaomi уже готовится выпустить.

AirTag

Xiaomi делает свой аналог AirTag

AirTag оказался опасен для пользователей Android

Xiaomi действительно ведёт разработку своего поискового трекера, аналогичного AirTag. Об этом стало известно из содержания патента компании, который датируется аж 2017 годом. Нет, конечно, сам патент вовсе ничего не гарантирует, но, учитывая постоянно растущий спрос на такого рода приборы, сомневаться в том, что у Xiaomi есть готовый прототип, попросту не приходится.

Аналоги трекеров AirTag

В патенте Xiaomi не даёт как таковых изображений будущего гаджета, но довольно внятно описывает его функциональные возможности. Согласно описанию изобретения, трекер будет работать на базе беспроводных интерфейсов связи и использоваться для поиска потерянных предметов. Достаточно будет просто закрепить его на вещи, которую вы опасаетесь потерять.

Tile

Сегодня у Apple почти нет конкурентов на рынке поисковых трекеров

Пока сложно судить, будет ли AirTag от Xiaomi обладать способностями оригинала. Всё-таки пока такой же инфраструктуры и ПО, обеспечивающего её работу, пока нет ни у одной другой компании, в том числе у Google. То есть сейчас банально нет устройств, которые смогли бы принять сигнал бедствия от трекера, когда их пользователи проходят мимо, а потом перенаправить данные координат владельцу пропажи.

Как AirTag будет работать с Android

С другой стороны, у Xiaomi явно есть ресурсы и желание сделать что-нибудь подобное. В конце концов, можно будет воспользоваться системой трекинга, которую делает Google – подробнее о ней можно почитать по этой ссылке. В любом случае, Xiaomi должна успеть реализовать замысел как можно раньше, потому что в противном случае это сделает Apple и переманит пользователей Android на свою сторону.

Что купить вместо AirTag

Но, помимо высокой эффективности поиска, которой обладает AirTag, есть у него ещё и объективно негативная черта. Это, конечно, цена, которая для большинства пользователей оказывается непомерно высокой. Шутка ли – платить 3 тысячи рублей за Bluetooth-маячок, которым в одиночку к тому же не обойдёшься, и нужно будет брать не 1, не 2, а 3 или желательно 4 штуки. Поэтому Xiaomi должна сделать что-то более доступное, чем то, что предлагает Apple.

Galaxy Tag

Galaxy SmartTag — единственный достойный конкурент AirTag

На данный момент у AirTag есть только один прямой аналог, и это Galaxy SmartTag от Samsung, но и он повязан на смартфонах корейского бренда. А, если вы хотите купить что-то подешевле и без привязки к устройствам конкретного производителя, вам прямая дорога на AliExpress. Там довольно много альтернативных трекеров, которые хоть и работают только в радиусе действия Bluetooth, но стоят намного дешевле.

Xiaomi запретили делать слишком быструю беспроводную зарядку

Эти трекеры, как и AirTag, просто крепятся к вещи и сопрягаются со смартфоном по Bluetooth. Пока маячок находится в радиусе действия беспроводной сети, владелец может его отслеживать. А когда соединение теряется, то всё, что ему остаётся, — это информация о последнем местоположении. То есть отдать поиск пропажи на откуп случайным прохожим уже не выйдет. Этим придётся заниматься самостоятельно.

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