Xiaomi делает одежду? Правда или нет

Большинству компания Xiaomi известна только как производитель Android-смартфонов, но на самом деле… чем она только не занимается. От разработки видеокамер и электрического транспорта до бумажных полотенец (ага) и сидений для унитаза. Если захотеть, можно полностью обложить себя дома товарами Xiaomi: спать на постельном белье Xiaomi, чистить зубы зубной щеткой Xiaomi, заваривать чай в чайнике Xiaomi, мыть руки с помощью диспансера мыла Xiaomi… мысль, думаю, вы поняли. Но на самом деле все эти штуки Xiaomi выпускает не самостоятельно, а с помощью отдельных суббрендов. И одна из таких компаний заслуживает особенного внимания, поскольку с ее помощью Xiaomi вкладывается в молодые перспективные стартапы — в том числе по производству одежды.

Что такое Xiaomi Youpin

Это не просто еще один суббренд китайского гиганта вроде Yeelight, под которым Xiaomi делает освещение, или Mijja — суббренд умного дома Xiaomi. Это краудфандинговая площадка, которую компания создала для того, чтобы выявлять перспективные бренды и товары из сотен и тысяч других китайских вещей. В то же время Youpin это площадка для реализации различных товаров — начиная от самокатов, гироскутеров, телевизоров и заканчивая бумажными полотенцами, салфетками, посудой и домами для кошек. С ее помощью небольшие стартапы получают возможность заявить о себе, запустить краудфандинговую компанию и собрать деньги на производство.

Самых перспективных замечает Xiaomi, помогает с продвижением и дает право использовать свой товарный знак — как бы сообщая миру, что компания «одобряет» эту продукцию.

Футболка Xiaomi — подделка или нет?

К чему я это все? Просто недавно решил прикупить себе парочку новых футболок, а поскольку по понятным причинам в магазин сейчас не походишь, и примерить вещи нельзя, полез смотреть, что нам интересного на Али. Какая разница, где заказывать, если я все равно не могу примерить вещь перед покупкой? Тем более там вещи в 2, в 3, а то и в 5 раз дешевле.

В итоге наткнулся на такую футболку — логотип Xiaomi, все дела. Меня это сразу насторожило, никогда не слышал, чтобы Xiaomi делала одежду. Потом почитал про Youpin — оказывается, это как раз тот случай, когда Xiaomi просто вложилась в бренд и позволила ему использовать свое имя. Просто так Xiaomi таким явно не бросается, решил заказать и посмотреть, что вообще это такое.

Сделано на удивление достойно, для футболки за 600 рублей качество реально топ. 60% хлопка и 40% полиэстер, можно не бояться, что футболка «сядет» после первой же стирки, и ее уже не наденешь.

Но! Логотипа Xiaomi нигде нет, есть только бренд COTTON SMITH, это как раз один из стартапов с Youpin. Поэтому если закажете себе, не удивляйтесь, если знакомых букв «Mi» там не будет. Впрочем, оно и к лучшему, я люблю однотонные футболки без всяких надписей. Их можно надеть куда угодно, даже под пиджак. Такие вещи еще называют универсальными и «основой гардероба».

В общем, я покупкой доволен, в недорогих магазинах типа H&M сейчас такие же цены на распродажах, без скидок дешевле 1000 рублей нормальную футболку не найти. А раз нормально пошопиться нескоро удастся, можно заказывать на Али. У этой футболки, кстати, очень удобная шкала, где можно подобрать вещь по своему размеру. Я вот обычно ношу M, но футболку по этой шкале заказал L — и не прогадал.

Xiaomi делает одежду!

Можно ли называть эту футболку одеждой Xiaomi? Вполне. Если компания поверила в этот бренд, протестировала его товары и помогла с продвижением, это о чем-то да говорит. Главное, покупать лучше в крупном проверенном магазине с отзывами, на Али полно «якобы Xiaomi», по факту это ширпотреб. Xiaomi пытается с ними бороться, но за всеми не уследишь.

Ссылку на свою футболку оставлю ниже, там в магазине можно и другую одежду Xiaomi заказать — джемперы, поло, шорты и многое другое. Не факт, что это будет один и тот же бренд, скорее всего, еще один стартап с Youpin. Но качество мы проверили, и к нему претензий нет. А к цене тем более.

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