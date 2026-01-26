Xiaomi наконец-то подружила AirPods и Android: в HyperOS 3.1 наушники Apple могут работать как родные

Юрий Кудлович

Музыка — дело вкуса. Наушники тоже. И если владелец смартфона Xiaomi купил себе AirPods, в этом нет ничего странного: многим нравится звук, посадка или просто привычка к экосистеме Apple. Похоже, Xiaomi это тоже понимает, так что в HyperOS 3.1 тестирует системную интеграцию AirPods, из-за которой они будут вести себя на Android гораздо лучше, чем раньше.

Xiaomi наконец-то подружила AirPods и Android: в HyperOS 3.1 наушники Apple могут работать как родные.

AirPods на Android скоро будут работать нативно. Изображение: xiaomitime.com

AirPods на Android всегда были компромиссом: звук-то отличный, но вся магия Apple обычно отсутствует. Ни нормального баннера с зарядом, ни удобных переключателей, ни внятной интеграции в интерфейс. Вот Xiaomi и пытается закрыть эту боль: в бете HyperOS 3.1 появилась нативная поддержка AirPods — почти как у фирменных Xiaomi Buds.

Как работают AirPods в HyperOS

Судя по описанию, речь идет не про очередную улучшенную совместимость, а про настояющую системную поддержку с набором встроенных функций:

  • Баннер при открытии кейса (как на iPhone): открыли кейс рядом со смартфоном — появляется карточка подключения и уровни заряда кейса и наушников.
Как работают AirPods в HyperOS.

Прямо как в iOS. Изображение: xiaomitime.com

  • Spatial Audio для AirPods Pro и AirPods Max: заявляют нативную поддержку без рута.
Как работают AirPods в HyperOS.

Все настройки будут доступны без сторонних программ. Изображение: xiaomitime.com

  • Интеграция в «Центр управления»: управление режимами шумоподавления и другими функциями будет прямо в шторке.
Как работают AirPods в HyperOS.

Все настройки в одном месте. Изображение: xiaomitime.com

  • Иконка AirPods в статус-баре и корректное название модели: вместо обычного значка Bluetooth устройство будет отображаться как AirPods.
Как работают AirPods в HyperOS.

Вот такие значки будут в статус-баре. Изображение: xiaomitime.com

  • Поиск наушников: вероятно, через фирменные инструменты Xiaomi для поиска устройств (детали пока не раскрыты).
Как работают AirPods в HyperOS.

С ходу и не отличить от iOS. Изображение: xiaomitime.com

Да, часть этого и раньше можно было дотянуть сторонними приложениями. Но такие решения часто висят в фоне, тратят заряд и работают нестабильно. Здесь же фишка именно в том, что интеграция становится системной, как будто AirPods были выпущены для экосистемы Xiaomi, а не iOS.

Как подключить AirPods к Android

Пока функция находится в тестировании, но в целом сценарий подключения будет привычным:

  • Включите Bluetooth на смартфоне.
  • Откройте кейс с наушниками и удерживайте кнопку сопряжения.
  • Выберите AirPods в списке Bluetooth-устройств на телефоне.

После сопряжения проверьте, появляется ли баннер при открытии кейса рядом со смартфоном и отображаются ли AirPods в шторке. Если интеграция активна, обычно меняется иконка в статус-баре и (в зависимости от модели) появляются переключатели, связанные со Spatial Audio.

