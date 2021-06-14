Xiaomi показала, как разгонять смартфоны

Производительность смартфона – это категория константная, то есть практически не подлежащая изменению. Несмотря на то что некоторые бренды хитрят и разгоняют свои аппараты в бенчмарках, на практике это не оказывает на их быстродействие никакого влияния. Казалось бы, почему так происходит? Ведь у всех компьютеров есть специальный режим Turbo Boost, который позволяет кратковременно повысить тактовую частоту процессора и заставить его работать быстрее. Xiaomi нашла, как исправить эту проблему.

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Ключевых причин, почему ни один смартфон не имеет режима Turbo Boost, как, скажем, компьютеры, на самом деле две. Во-первых, ощутимый скачок тактовой частоты привёл бы к резкому падению времени автономной работы смартфона, а, во-вторых, чрезмерно нагрел бы и процессор, и смежные компоненты.

Почему телефон стал тормозить

Но если падение автономности никакого ощутимого вреда смартфон не получит, то вот от нагрева – может, и ещё как. Чтобы этого не допустить, производители используют механизм троттлинга, который сбрасывает тактовую частоту процессора при повышении температуры до критических пределов. В результате он начинает работать медленнее, но зато быстрее остывает.

А что будет, подумали инженеры Xiaomi, если процессор не начнёт троттлить? Логично, что для того, чтобы не повредить ни его, ни компоненты, которые располагаются в непосредственности близости от него, нужно использовать кулер, чтобы он эффективно отводил тепло от задней крышки устройства и не позволял смартфону перегреваться.

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Поэтому Xiaomi взяла и начала выпускать кулеры для мобильных устройств под брендом Black Shark, под которым выходят её игровые смартфоны. Правда, почему-то было решено поставить этот эксперимент не на собственных аппаратах, а на iPhone. Ведь именно для него в кулер встроили магниты, чтобы он крепился к задней крышке iPhone 12.

По большому счёту ничего удивительного в идее активного охлаждения смартфона нет. Несмотря на то что воздушные потоки не будут овеивать сам процессор, потому что кулер располагается снаружи, а не внутри, он сможет охлаждать заднюю крышку, которая будет выступать в роли более эффективного радиатора. Так что с практической точки зрения смысл в использовании такой штуки, как кулер Black Shark, действительно должен быть.

Как разогнать телефон без рут-прав

Другой вопрос — почему Xiaomi решилась выпустить кулер именно для iPhone? Ведь было бы логичнее сначала дать средство разгона владельцам фирменных смартфонов. Скорее всего, тут сыграли два фактора. Первый – удобство крепления. У iPhone 12 есть магниты MagSafe, и благодаря им можно не использовать дополнительных креплений.

Второй – экспансия. Ведь, что бы вы там себе ни напридумывали, у Xiaomi уже есть кулеры для Android. Поэтому теперь она хочет опробовать эффективность своей разработки на iPhone, у которого есть вычислительный потенциал и которому явно может понадобиться разгон.

Купить кулер для Android

Несмотря на то что сам по себе кулер скорее всего действительно сможет эффективно отводить тепло от смартфона и способствовать тому, что он будет дольше работать на максимальной мощности, использовать его на постоянной основе буде неудобно. Всё-таки это больше приблуда для игр, нежели для ежедневных задач. Так что пользоваться популярностью такая штука явно не будет.

Но сам факт того, что она позволяет разогнать смартфон, — уже чего-то стоит. Ведь в перспективе это может лечь в основу и других разработок, которые будут уже более применимы в повседневном использовании. Чего только стоит патент Apple, в котором она описывает чехол со встроенным кулером, который куда компактнее того, что предлагает Xiaomi. Быть может, вскоре это будет нашей новой нормой.