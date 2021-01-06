Я купил защитную маску Xiaomi и хочу рассказать о ней

Время сейчас такое, что без маски выходить из дома нельзя. Она должна быть как минимум в кармане, чтобы надеть ее в магазине, транспорте и других общественных местах. Можно пользоваться одноразовыми, но не всем они нравятся и не всем подходят. Есть и другие модели, среди которых особняком стоят маски с клапаном. С одной стороны, он должен помогать легче дышать, но обеспечит ли он должный уровень защиты от вирусов и других загрязнений? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, но я провел небольшой эксперимент, который вселил в меня веру в его надежность. Сделал я это на примере маски Smartmi (читай Xiaomi) и готов рассказать, что я думаю об этой маске.

Как выбрать защитную маску

Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Есть маски для разных видов деятельности, в том числе и медицинской с маркировкой N95. Покупая такую, вы можете быть уверены, что лучше будут только военные средства химзащиты (и то не всегда). Такими масками пользуются даже врачи в больницах. Вот только стоят они дорого и многим не нравится, что в них сложнее дышать, чем в обычных медицинских.

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Именно поэтому многие люди выбирают обычные тряпичные маски или и вовсе одноразовые. Они тоже сильно снижают риск заражения, если сравнивать с полным отсутствием маски, но иногда нужно больше защиты.

Чтобы было проще дышать, но не жертвовать для этого безопасностью, придумали маски с клапаном. Вдыхать через них приходится через мембрану, но на выдохе открывается клапан, который имеет чуть более низкую защиту, но не мешает отведению воздуха.

Обзор маски Xiaomi

Такую маску и выпустила Xiaomi под брендом Smartmi. Я заказал ее совершенно случайно, когда она попала в подборку рекомендуемых, и сейчас хочу рассказать о ней. Я уже писал, что жду ее и некоторые другие гаджеты для зимы в этой статье.

Как выглядит маска Xiaomi

Маска продается в герметичном пакете с возможностью оторвать верхний край. Вот только оторвать его ровно так и не получилось, как это обычно бывает. Не знаю, как у вас, а мой внутренний перфекционист очень недоволен.

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В комплект входит сама маска в собранном состоянии и крючок, который поможет застегнуть маску сзади. Это будет актуально, чтобы не нагружать уши. Если долго крепить маску за них, то ощущения будут не самыми приятными.

Материал маски немного странный на ощупь. Он кажется чем-то знакомым, но при этом нельзя сказать, что это. Для меня это стало чем-то средним между поролоном, каким-то нескользящим покрытием для спортивного инвентаря и велюровым салоном хэтчбека Chevrolet Lacetti, который был у меня лет десять назад. Цвет маски не похож на тот, что указан на Aliexpress. Он светлее и ближе к классическому серому, а не к черному. Иногда поролон такого цвета используют в упаковке мебели.

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Размер защитной маски

Я взял маску самого большого размера, так как всегда испытывал трудности с подбором кепок, шляп и масок. Для меня в размере все хорошо, но закрывая нос, маска не опускается на нижнюю часть подбородка, а упирается в ту его часть, которая находится под губой или чуть ниже, если немного ее опустить. Думаю, что больший размер подошел бы мне лучше, но его не было. Если у вас большая голова, имейте это в виду.

Из-за особенностей материала и того, что маска упирается в подбородок, у мужчин с щетиной могут возникнуть небольшие проблемы. При разговоре она будет съезжать.

Безопасно ли и удобно ли пользоваться маской с клапаном

Дышать в маске можно. Сравнивая с одноразовыми, можно сказать, что делать это немного сложнее, но хочется верить, что от этого она становится более защищенной. Класс защиты маски Xiaomi соответствует маркировке KN95 или FFP2. При таком уровне достигается фильтрация до 94% при 12-кратном превышении предельной допустимой нормы вредных веществ. Больше только на уровне N95 или FFP3 (99% при 50x ПДК).

Клапан действительно работает только на выход. Как я не пробовал продуть его снаружи, сделать этого не получалось. Значит воздух, пойдя по пути наименьшего сопротивления, сам по себе пройдет через основную часть маски. Такой способ фильтрации действительно дает больше комфорта при сохранении уровня защиты.

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Удобно ли пользоваться маской Xiaomi

Выше я уже сказал, что при наличии щетины маска может съезжать вверх или вниз. В остальном в ней довольно комфортно. Я пользовался ей в течение 30-40 минут и не испытал большого дискомфорта. Ощущения были примерно те же, что и в случае использования одноразовой маски.

Стоит ли покупать защитную маску Xiaomi

Я не могу сказать, что я советую маску Xiaomi всем, но она действительно неплоха. Но хоть 300 рублей и не такая большая цена, маска все равно по сути является одноразовой. Сам производитель говорит, что ее нужно менять каждые десять часов.

Зато выглядит она интереснее, чем обычная одноразовая, да и защиты от нее больше. В остальном это обычная защитная маска.

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Решение купить модель именно от Xiaomi вызвано тем, что кто, как не азиаты, могут сделать хорошую маску. Они и в обычное время часто ими пользуются в общественных местах, поэтому должны знать толк в таких средствах защиты.

Раз вы дочитали до того места, вас не надо убеждать в том, что маски нужны. Я лично знаю несколько человек, которые в одном помещении контактировали долгое время с зараженными и не заболели только те, кто был в масках, пусть и обычных одноразовых. Даже так риск заболеть все равно есть, но он существенно ниже. А о болезни я вообще не говорю. Из тех моих знакомых, кто переболел, все говорят, что лучше бы этого не было. Это даже если забыть о последствиях, вроде очень сильной отдышки и отсутствия запахов даже после выздоровления.

Не болейте! А чем защищаться, решайте сами. Если что, вот ссылка на маску, о которой я только что рассказал.

Купить защитную маску Xiaomi на Aliexpress