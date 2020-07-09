Жадина-говядина: Samsung, как и Apple, может отказаться от комплектной зарядки

Я не просто так начал заголовок этой статьи со слов ”жадина-говядина”. В конце мы еще вернемся к этой присказке, а вообще хочется поговорить про Samsung. Возможно, вы уже слышали, что она, как и Apple, может отказаться от зарядного устройства в комплекте со смартфоном. Но какой в этом смысл? Неужели это может что-то дать компании? Она будет от этого меньше тратить или, наоборот, больше зарабатывать? Или в этом есть какой-то другой скрытый смысл, вроде того, чтобы люди, откормившись во время пандемии, лишний раз сбегали в магазин? Вопросов больше, чем ответов, но раз информация появилась, давайте разбираться в ней.

Телефон без зарядки в комплекте

В последнее время все чаще говорят о том, что Apple перестанет класть в комплект со своими смартфонами адаптеры питания. Слухи уже стали настолько активными, что к ним просто невозможно не прислушаться. Если верить им, то в комплекте с iPhone 12 будет только кабель и… все. Не будет ни наушников, ни адаптера питания, ни переходника.

Теперь появилась информация, что Samsung может пойти тем же путем и отменить могучий комплект, который у нее был. Помню, как снимали обзор Samsung Galaxy S8 и мне уже надоело доставать из коробки содержимое, а оно все не кончалось. Там было даже два переходника. Теперь этого не будет.

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Правда, пока это не точно, но инсайдеры говорят о том, что компания с большой долей вероятности может пойти на этот шаг. Случиться это может уже в начале следующего года, когда выйдет новое поколение линейки Galaxy S.

Судя по всему, данная мера будет направлена на снижение расходов компании и на увеличение прибыли. Согласно последнему отчету, компания и так сильно прибавила в этом компоненте и на фоне снижения выручки показала увеличение прибыли. Дальнейшие шаги в этом направлении логичны, но надо как-то более мягко действовать что ли.

Samsung решила отказаться от богатого комплекта смартфонов

По сообщениям инсайдеров, Samsung якобы приняла такое решение, учитывая, как долго технология зарядки смартфонов остается прежней. По ее расчетам ничего не меняется уже 10 лет. Компания также приняла во внимание значительное увеличение стоимости, связанное с установкой оборудования 5G внутрь смартфонов.

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Возможно, такая участь коснется не только смартфонов корейской компании, но также и других устройств, в которых пока есть более-менее богатый комплект поставки. Куда страшнее то, что такой подход могут перенять другие производители по принципу ”им можно — значит и нам можно”.

Если попробовать оправдать действия компании, можно сказать, что в этом есть определенный смысл, если считать, что из-за унификации почти у всех пользователей дома теперь есть и адаптеры, и кабели. То есть они найдут, чем зарядить. Правда, никого не волнует, что я не хочу отказываться от зарядки чего-то другого, чтобы освободить зарядник для нового смартфона за 1 000 долларов.

Конечно, справимся и ничего смертельного не будет в таком отказе. Вот только зачем нужны такие меры, если можно обойтись без них, и просто продолжать класть минимальный набор самого необходимого в комплект.

Неприятно будет, когда компании разработают новые типы зарядки и достигнут более высоких скоростей, а мы будем пользоваться смартфонами, которые могут заряжаться быстро, но старыми адаптерами. Qualcomm, например, готовит 100-ватную зарядку. Ее поддержка появится и нам все равно нужен будет адаптер. Получается, что старый слабый адаптер может просто нивелировать то, чем действительно отличаются смартфоны между собой — скорость зарядки. Получается, что когда выйдет что-то новое, мы пойдем покупать новый адаптер. Что еще-то делать?

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Почему производители уменьшают комплект телефонов

А теперь давайте попробуем разобраться в выгоде такого решения. По деньгам все понятно, но есть ли другие причины.

Я не смог найти точной стоимости производства каждого адаптера питания, но могу предположить, что стоит он не меньше 3-5 долларов (я про оригинальные аксессуары). В год компания продает примерно четверть миллиарда смартфонов. Уже только на отказе от адаптера можно сэкономить около миллиарда долларов в год. А сколько людей еще пойдет покупать адаптер отдельно и принесет компании деньги за это? Сумма получается внушительной.

Экономия будет в стоимости транспортировки, ведь если достать из коробки адаптер, ее можно сделать в два раза тоньше, а значит в контейнер или грузовик их влезет в два раза больше. Склад тоже можно будет уменьшить в два раза, а это большая экономия.

С экологической точки зрения снижение потребности в отгрузке зарядных адаптеров означало бы уменьшение загрязнения и материальных ресурсов. Каким бы незначительным ни было это уменьшение, любое сокращение может оказать существенное влияние, когда отгрузка исчисляется сотнями миллионов штук.

Почему я недоволен отказом от комплектной зарядки

После выхода некоторых наших статей, в комментариях или в Telegram-чате можно было прочитать критику в отношении того, что мы излишне хейтим Android и то, что с ним связано. Ну, а как после такого не хейтить? Когда придумывают новую функцию или красивый дизайн, то тут честь и хвала, а когда начинается ”экономия на спичках”, то тут хвалить не за что.

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Пусть у многих уже есть дома розетки с USB, беспроводные зарядки и Power Bank, но есть вещи, от которых отказываться нельзя. К Apple это тоже относится, хотя она уже давно приучили мир к тому, что у них даже ”снег зимой надо покупать” за 19,90 долларов.

А теперь в конце давайте немного снизим градус негатива и вспомним, как в вашем регионе или городе говорили продолжение присказки про ”жадину говядину”. У нас в редакции работают авторы и специалисты из разных городов России и зарубежья, и мы долго обсуждали, у кого как продолжали эту присказку. Интересно ваше мнение. Если правильного ответа нет — пишите в комментариях.