4 функции моего старого телефона, доступные не всем новым флагманам

Я всегда выступал за то, что смартфон должен быть хорошим в рамках того бюджета, который каждый человек может себе позволить. То есть не обязательно всем выстраиваться в очередь за флагманом, но и говорить, что ”мне только позвонить” тоже неправильно. Так как мы проводим с этим устройством много времени, оно должно быть комфортным, качественным и хорошо выполнять свои задачи. При этом в последнее время я придерживаюсь принципа необязательности обновления смартфона каждый год. Сам я часто меняю средства связи, так как это моя работа, но у меня есть телефон, которым я пользовался три года назад, до сих пор иногда его беру и понимаю, что до него не дотягиваются многие флагманы. Это относится и к другим сегментам, но расскажу на своем примере.

Стоит ли менять телефон

Трудно спорить, что современные флагманские смартфоны уже не так впечатляют, как 5-6 лет назад. Процессоры почти не прибавляют в производительности, камеры соревнуются в основном в ненужных функциях, а экраны и так уже много лет очень хороши. В итоге производителям приходится соревноваться только в дизайне и увеличении диагонали экрана.

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При этом некоторые флагманские телефоны по-прежнему отстают от гораздо более старых устройств в различных областях. Еще с самого начала его существования я пользуюсь Huawei P20 Pro 2018 года выпуска, про который написал немало статей. Уже и компании толком не существует, поэтому меня точно никто не обвинит в рекламе, и я смогу объективно рассказать, что мне нравится в этом телефоне. А заодно ответить на вопрос, почему старые смартфоны во многом лучше новых

Как быстро можно зарядить телефон

Mate 20 Pro был первым телефоном Huawei, который предлагал проводную зарядку мощностью 40 Вт, но и мощность зарядки Huawei P20 Pro была больше 20 Вт. И это только если говорить о комплектном адаптере. Такие показатели не выглядят фантастикой на фоне OnePlus 9, Oppo Find X3 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra, но все равно это очень достойная цифра. Особенно, если сравнивать с современными устройствами Samsung и Apple. Хотя сюда можно отнести и другие флагманские модели, появившиеся за последний год — Google Pixel 5, Asus Zenfone 8, Sony Xperia 1 III и некоторые другие.

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Более низкая скорость зарядки обычно позволяет батарее прослужить дольше, но мы видели, что многие производители предлагают быструю зарядку, а также функции интеллектуальной зарядки, чтобы замедлить деградацию элемента питания. Но мы все равно можем смело заявить, что с точки зрения батарей мы увидели мало массовых изменений за последние годы.

Телефон с хорошей камерой

LG и Huawei были первыми двумя компаниями, которые предложили действительно гибкую систему с тройной основной камерой. Их смартфоны позволяли делать стандартные снимки, сверхширокоугольные снимки и изображения с увеличением, что делает платформу очень универсальной.

Несмотря на то, что прошло уже три года с того времени, некоторые производители до сих пор предлагают только две камеры в своих моделях. Для примера достаточно вспомнить Pixel 5 и iPhone 12. У них только две камеры и нет телеобъектива.

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Есть и другие примеры. Xiaomi Mi 11 и OnePlus 9 имеют больше камер, но не дают возможности делать нормальные снимки с увеличением. Зачем тогда вообще надо городить этот огород, если камер много, а толку от них мало? Это можно отнести к тому, о чем я говорил в начале. Производители стараются удивить нас своими камерами, но получается это так себе. Так может быть лучше просто пользоваться проверенными решениями?

Телефон с защитой от воды

Двумя отличительными чертами флагманов премиум-класса как правило являются водонепроницаемость и беспроводная зарядка, и мы уже много лет видим, что эти функции доступны на устройствах от LG, Oppo, Samsung, Sony, Google и Apple. Пускай в Huawei P20 Pro и нет беспроводной зарядки, но защита от воды есть. Это при том, что многие даже дорогие телефоны до сих пор ее не имеют. Далеко за примером ходить не надо — Xiaomi, некоторые OnePlus и другие.

Отказ от влагозащиты вызван желанием сэкономить. Даже если она есть, смартфон может не получить рейтинг IP, так как это деньги за сертификацию, которые надо платить с каждой конкретной модели. Да и если пообещаешь, что защита есть, а смартфон утонет, можно подмочить свою репутацию. Такая тонкая шутка получилась.

А еще всегда можно легко найти чехлы на старые телефоны. Например, в канале "Сундук Али-Бабы"

Самый красивый телефон

Понятие самого красивого чего-либо сильно размыто. Это полнейшая вкусовщина и спорить тут бесполезно. Я не буду рассказывать, что мой Huawei P20 Pro самый красивый смартфон, но он точно выглядит лучше многих современных моделей флагманского уровня. Огромные камеры, подчеркнутые формы и экраны, к которым не знаешь, с какой стороны подойти.

Можете спорить со мной, но мне кажется, что 2-4 года назад была золотая пора современных смартфонов. Они выглядели уже лучше того, что было до них, но все еще не так плохо, как то, что появилось после. Смартфоны и так являются устройствами, которые не сильно отличаются внешним видом друг от друга (в отличии от кнопочных моделей прошлого). Тем не менее, их умудрились сделать хуже, чем несколько лет назад. Да еще и не всегда это идет в угоду функциональности. Толстый корпус, большой размер, огромный вес и страшные камеры… Ну, вы поняли, о чем я.

Чем плохи старые телефоны

Говоря так, есть несколько ключевых областей, в которых мой Huawei P20 Pro уступает современным высокопроизводительным устройствам. Конечно, первым делом речь о процессоре. Пусть Kirin 980 по-прежнему хорош, но он отстает в некоторых тестах. Вопрос в том, так ли это заметно? Конечно, если играть только в топовые игры, то на таких чипсетах, как Snapdragon 888 и Exynos 2100 частота кадров будет выше. Но многие ли так требовательно относятся к играм? В отличии, например, от камеры, которая в Huawei P20 Pro работает лучше, чем в Samsung Galaxy S20 FE? Это каждый должен решить для себя сам.

Еще одна область, в которой телефон немного ”не тянет” — это сотовая связь. Хотя для нас это пока не актуально. Несмотря на попытки тестировать 5G, до его массового появления еще относительно далеко. Да и 4G LTE по-прежнему работает отлично. Например, в крупном городе получить 50-70 Мбит/c, а иногда и больше, проще простого.

А вот вопрос обновления ПО стоит куда более остро. Huawei P20 Pro, раз уж мы говорим именно про него, остановился на Android 10, несмотря на обновление оболочки до EMUI 11. Это может стать серьезной проблемой, если пользоваться этим устройством еще несколько лет. В первую очередь из-за того, что приложения будут писаться и оптимизироваться вод новые версии Android.

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Есть и другие мелочи, которые уступают современным устройствам. Но это логично для трехлетнего телефона. В этой статье я больше хотел сказать о другом. Если вы не из тех, кто теряет телефон еще в момент его оплаты на кассе магазина, или разбивает, когда открывает коробку, вам стоит задуматься. Я не призываю покупать смартфон, который будет для вас слишком дорогим. Просто представьте, сколько времени вы им пользуетесь, и подумайте, может лучше купить что-то чуть получше и пользоваться им в течение 3-4 лет, вместо того, чтобы покупать совсем простое с мыслью ”поменяю через год”?

Смартфоны дешевеют сразу, а потом падение стоимости сильно замедляется. В итоге, через год и через три его остаточная стоимость будет отличаться не так сильно. Зато все это время вы будете пользоваться удобным устройством по несколько часов в день.