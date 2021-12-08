5 доказательств того, что смартфоны перестали развиваться

Мы каждый с нетерпением ждем новостей от производителей, чтобы наконец узнать характеристики нового смартфона. Несмотря на то, что чувство новизны слегка притупилось по сравнению с серединой нулевых, нас до сих пор пытаются удивлять чем-то новым. К сожалению, это получается с трудом: большая часть новинок оценивается пользователями как «ничего нового, но пойдёт». Проблема в том, что смартфоны потихоньку изживают себя, а из-за определенных требований и объемов производства не остается простора для экспериментов. Это и натолкнуло меня на мысль собрать несколько весомых доказательств в пользу того, что смартфоны перестали развиваться. Не верите? Тогда смотрите сами.

Форм-фактор смартфона

В 2021 году почти не найти смартфона, который можно было бы разобрать, хотя бы сняв заднюю крышку. То, что они стали цельными — неоспоримое преимущество. Только производители топчутся вокруг да около, у них не получается придумать чего-то сверхнового и привлекательного, в результате чего приходится возвращаться в прошлое, создавая раскладные смартфоны. Они и вправду выглядят неплохо, но только где-то это мы уже видели.

Да и раскладной механизм всё такой же ненадежный: нас уверяют в том, что его хватит надолго, но верится в этом с трудом. Сама суть Samsung Galaxy Fold в том, что вы одновременно получаете смартфон и планшет в одном устройстве. Жаль, что это не сработало: идея, что всё гениальное — просто, уже не впечатляет, а такие устройства по-прежнему остаются нишевыми.

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Характеристики смартфонов

Откройте любую статью, посвященную выходу нового смартфона и обнаружите, насколько улучшились характеристики смартфона по сравнению с предыдущим поколением. Не так давно я изучал новый чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, утонул в характеристиках, но понял, что всех этих изменений в производительности всё равно не обнаружишь невооруженным глазом.

Важно отметить и то, что главная фишка любого смартфона — это камера, над которой и работают производители. Со мной солидарен Главный редактор AndroidInsider.ru Ренат Гришин: камера — это единственное, что заметно меняется в смартфонах из года в год. В остальном индустрия попала в застой и потихоньку упирается в потолок возможностей.

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Мобильный гейминг умер

Разработчики обложили нас со всех сторон: смотришь рекламу очередной стрелялки на YouTube, впечатляет, но кое-что настораживает. Есть ощущение, что все они похожи друг на друга, схожая механика и управление. Перспектив и инструментов у разработчиков — масса, но они копируют друг друга и не предлагают ничего кардинально нового, удивляясь, почему их детища раз за разом проваливаются.

А управление? Это настоящее безумие: оно приносит больше дискомфорта, пальцы заплетаются даже на смартфоне с большим экраном. Выхода из этой ситуации не предвидится: была небольшая надежда на AR-технологии, но они до сих пор не ушли в массы. В итоге, времена по-настоящему мобильных игр, в которые хотелось залипнуть, бесследно ушли, а чего-то кардинально нового не предвидится.

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Что будет после смартфонов

Сами производители уже больше времени уделяют другим своим гаджетам: прокачивают наушники, фитнес-браслеты и смарт-часы. Понятное дело, что такие устройства не принесут весомой славы и большой прибыли, но с такими устройствами можно и нужно экспериментировать. Дошло до того, что те же смарт-часы стали автономными и спокойно работают без синхронизации со смартфоном. Если вы жаждете экспериментов, то их точно стоит ждать от аксессуаров, а не от смартфонов.

А еще компании сами осознали свою беспомощность и отсутствие фантазии. Пять лет назад ни у кого и мысли не было о том, что придет на смену смартфонам: думать о таком, конечно же, было позволительно, не считалось инакомыслием. Сейчас этот вопрос встал особняком, в результате чего крупные компании переключились на разработку умных очков с дополненной реальностью. Xiaomi уже представила их. Ходят слухи, что и Apple задалась вопросом, чем заменить iPhone. Ждём ответа уже в 2022 году.

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Android или iOS

Извечный вопрос, ответа на который нет. Тем не менее, Android мало-мальски двигает тушу мобильной индустрии вперед: система меняется каждый год, предлагая пользователю больше функций, хоть они и не всегда оказываются практичными. На мой взгляд, это лучше, чем дозировать нововведения, как это делает Apple из года в год в iOS.

Кстати, операционная система в iPhone вовсе перестала меняться: новая iOS 15 ничем не отличается от iOS 14, что заставило пользователей впасть в незапланированное отчаяние. А Google же отдельно создала Android 12L для раскладных смартфонов. Ну, хоть что-то интересное.

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Смартфоны остановились в развитии — это факт. Зато мир мобильных технологий развивается благодаря другим устройствам: обязательно прочтите нашу статью про новую Яндекс.Станцию, которая стала еще круче, чем когда-либо.