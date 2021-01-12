5 вещей, которые я жду от Xiaomi в 2021 году

2020 год был отличным годом для Xiaomi. Компания не только вырвалась на третье место в мире по поставкам смартфонов, но и пришла к ситуации, когда за рубежом она зарабатывает больше половины общей чистой прибыли. То есть компания постепенно перестает быть только китайской. Пусть это и связано с подножкой, поставленной одному из самых серьезных конкурентов в лице Huawei, но надо понимать, что именно Xiaomi, а никто другой смогла воспользоваться этим лучше всего. Такое умение подстроиться тоже дорогого стоит. Все это является очень хорошим поводом для обсуждения глобальной стратегии бренда на начало 2021 года. Я не могу отнести себя к фанатам марки, хотя и уважаю ее, но в новом году мне хотелось бы, чтобы она кое-что изменила в своей политике и отношении к гаджетам.

Уникальные устройства Xiaomi

В 2020 году Xiaomi дистанцировалась от имиджа бюджетного производителя, который она культивировала на протяжении многих лет и который помог ей набрать популярность, но он тянул ее вниз на нынешнем этапе развития. В то время, как серия Redmi остается серьезным источником доходов бренда, Xiaomi выпустила серию хитов линейки Mi 10. Однако до вершины еще далеко. Производителю приходится работать в первую очередь в Китае и Индии, где огромным спросом пользуются недорогие смартфоны.

В отличии от европейских рынков, бюджетные телефоны Xiaomi в Индии, Китае и некоторых других странах поставляются с постоянно растущим набором сторонних приложений и рекламы. Так компания может компенсировать часть стоимости смартфона, отдавая его намного дешевле.

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Это действительно выгодно и позволяет многим пользователям купить более дорогое устройства в обмен на некоторые незначительные неудобства. Вот только это создает плохой прецедент для телефонов Xiaomi более высокого класса, на которых нет рекламы. Пусть Xiaomi постепенно меняет мировоззрение, но она могла бы намного лучше работать в отношении дорогих смартфонов. Это необходимо, если компания хочет действительно выделяться на фоне таких брендов, как OnePlus.

В итоге компания еще больше запуталась, не имея четкого разделения моделей на сегменты. Например, выпущенная недавно серия Poco хороша многим, но иногда не обеспечивает растущих требований пользователей и не подкреплена уникальным дизайном MIUI без рекламы, чтобы произвести впечатление.

А еще есть серия Redmi K, которая в некоторых странах не обновилась до K30 Pro. Зато вместо нее на эти рынки пришли модели Poco F2 Pro. По сути это тот же смартфон, но о какой дифференцированной идентичности бренда можно говорить в этом случае. Хотелось бы, чтобы компания больше понимала, к чему она стремится, и выпускала действительно уникальные устройства под уникальными наименованиями.

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Сокращение модельного ряда Xiaomi

Во многом охваченная выше проблема связана с тем, что компания постоянно выпускает модели с незначительными отклонениями друг от друга. Так в 2020 году было выпущено восемь вариантов серии Redmi 9 и еще одна появилась в этом году. Конечно, некоторые из них были более похожи друг на друга, чем остальные, но зачем надо так раздувать портфель продуктов. Это явно не способствует расположению к себе покупателей. Так и хочется добавить: ”Будь проще и люди к тебе потянутся”.

Уменьшение количества вирусов

Возвращаясь к линейке Xiaomi Redmi, еще раз отмечу, что она становится чрезвычайно выгодным предложением. Правда, во многом ”благодаря” стороннему софту, количество предустановок которого постоянно растет. Пусть это и не вирусы в привычном понимании этого слова, но они часто выполняют те же функции — реклама и сбор данных (в основном для подбора рекламы).

Партнерское сотрудничество в области программного обеспечения и соответствующая реклама имеют важное значение для достижения минимальных цен, которые Xiaomi устанавливает на линейку Redmi. Однако, когда всплывающие окна доходят до того, что они наносят ущерб пользовательскому опыту, возможно, пора пересмотреть стратегию.

Компания предприняла шаги к тому, чтобы разрешить удаление большинства этих приложений. Тем не менее было бы здорово получить единый переключатель, который отключал бы предварительно загруженный софт. Возможно, стоит сделать устройства чуть дороже при покупке или найти другие способы дополнительного заработка. Я не против схемы, при которой продукт продается дешевле, но потом окупается за счет рекламы, но надо это делать как-то более открыто для пользователя, чтобы он понимал, что покупая этот смартфон с хорошими спеками, ему все равно придется ”доплатить” за него своим временем/вниманием/данными.

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Экосистема Xiaomi

Xiaomi имеет внушительный портфель продуктов экосистемы в Китае. От мгновенных переводчиков до клавиатур и даже рисоварок — компания вложила средства в сотни портфельных брендов. Это позволило ей создать одну из лучших, если не лучшую экосистему умного дома в мире. Кроме этого, еще и очень простую.

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Вот только не все продукты доступны во всех регионах. Если открыть Mi Home и изменить регион на ”Китай”, то палец неслабо устанет листать список возможных для подключения устройств. В России и Европе список в разы меньше. Все из-за работы с разными серверами. Хотелось бы получить большую унификацию.

Если бы я мог купить любой гаджет из экосистемы Xiaomi и пользоваться им в своем регионе без плясок с бубном и выбора другого региона, это было бы замечательно. В конце концов, часто недостаточно просто поменять регион. Если вы купили что-то для российского рынка, у вас связаны руки и надо или отказываться от продуктов, покупая их для китайского региона, или ограничивать себя в выборе и продолжать пользоваться европейскими продуктами.

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Какие-то из них, правда, работают в обоих регионах, но далеко не все. Хотелось бы, чтобы все стало проще, и тогда компания станет настоящим законодателем мод в мире умного дома. Тем более, что устройства у нее довольно высокого качества, очень недорогие и многие из них работают с Google Assistant и даже Home Kit.

Складной телефон Xiaomi

По слухам, Xiaomi работает не над одним, а над тремя разными складными устройствами. Среди них — отмененная версия Mi Mix Alpha, у которой был уникальный взгляд на складные устройства с ее охватывающим экраном. Еще в 2019 году был продемонстрирован ранний прототип и множество патентов, но пока ничего подобного мы так и не увидели.

Samsung, Motorola и Huawei уже выпустили минимум по две модели складных устройств, а Xiaomi все отсиживается. Но всем понятно, что это только вопрос времени. Тем более, недавние слухи предполагают, что Xiaomi наконец-то готовится выйти на рынок не с одним, а сразу со тремя разновидностями складных телефонов.

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Если это произойдет, то выход новых моделей станет закономерным следствием развития бренда и ее выхода в премиальный сегмент. Так разброс моделей станет чуть ли не самым большим в индустрии и получится, что каждый пользователь сможет найти то, что ему нужно. Классно же?

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