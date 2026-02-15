6 Android-смартфонов, которые не стоит покупать в феврале 2026 года

В 2026 году действительно сложно найти откровенно плохой Android-смартфон. Рынок предлагает множество достойных вариантов — от флагманов до бюджетных моделей. Даже недорогие модели сейчас стали максимально близки к более дорогим, пожалуй, за исключением камеры. Однако рекомендации по покупке постоянно меняются, и телефон, который был хорошим выбором несколько месяцев назад, может перестать быть оптимальным решением сегодня. Вот и давайте рассмотрим то, что не стоит покупать сейчас, во втором месяце 2026 года.

Google Pixel 9a — не стоит покупать дешевый пиксель

Google Pixel 9a — отличный смартфон с качественной сборкой, превосходными камерами и конкурентной ценой. Проблема не в качестве устройства, а во времени покупки.

Google уже подтвердила запуск Pixel 10a на 18 февраля. С выходом новой модели неизбежно появятся скидки на старые устройства и конкуренция между продавцами. На старте продаж привезенные в Россию смартфоны будут дорогими, но через несколько. Недель цена упадет.

В итоге вы или получите более новый смартфон за чуть большие деньги, или купите тот же Pixel 9a, который существенно подешевеет из-за того, что надо освобождать склады от устаревшей модели.

Samsung Galaxy S25 — лучше подождать S26

Линейка Galaxy S25, включая базовую модель, Plus и Ultra, находится в аналогичной ситуации. Серия S26 будет представлена 25 февраля, а Samsung традиционно щедра на предзаказные бонусы. В России компания официально не представлена, но даже у нас можно найти те или иные акции у реселлеров и в торговых сетях за предзаказ.

А если у вас есть сомнения по поводу того, что в новой модели будет что-то выдающееся, то просто подождите, чтобы получить ту же ситуацию, что и с Google Pixel 9a — предыдущее поколение, которое в один момент станет прошлогодни и устаревшим, сильно подешевеет. Опять же, реселлерам надо будет разморозить деньги, распродать склад и направить деньги на закупку новых устройств.

Samsung Galaxy A56 5G — неудачная модель перед обновлением

Galaxy A56 5G — редкий случай, когда смартфон не рекомендуется не только из-за скорого выхода преемника, но и из-за собственных недостатков. Устройство критикуют за медленную работу, посредственный дизайн и разочаровывающие дополнительные камеры.

Хорошая новость — Galaxy A57 5G выйдет в конце февраля или начале марта. Ожидаются серьезные улучшения: новый чипсет, удвоенный объем памяти, более тонкий и легкий корпус без ущерба для батареи и скорости зарядки. Если слухи подтвердятся, стоит дождаться этой модели.

OnePlus 15 — разочарование после успешного предшественника

OnePlus 15 вызывает разочарование после невероятно успешного OnePlus 13. Дизайн стал более скучным, камеры получили худшее оборудование, разрешение экрана снизилось, появились проблемы с нагревом. Да, автономность и зарядка хорошие, но общее впечатление значительно хуже.

Если рассматриваете OnePlus 15, лучше купите OnePlus 13. Он объективно лучше, а благодаря частым скидкам, которые можно найти даже на российских онлайн-площадках, его можно найти за очень вменяемые деньги. А самое главное — дешевле новой модели.

OnePlus 15R — провал после успешной серии

Серия «R» от OnePlus последние годы была хорошим источником производительных смартфонов по разумной цене. OnePlus 13R был одним из лучших предложений прошлого года.

К сожалению, OnePlus 15R полностью провалился. Убрали знаменитый Alert Slider, использовали худшие камеры по сравнению с 13R, не добавили беспроводную зарядку, а цену подняли на 100 долларов. Вместо покупки 15R рекомендую поискать OnePlus 13R — это по-прежнему отличный выбор в 2026 году.

Motorola Moto G (2026) — повторение прошлых ошибок

Motorola Moto G (2026), запущенный в декабре, на бумаге выглядит достойно: дисплей 6.7 дюйма 120Гц, батарея 5,200мАч, зарядка 30Вт, разъем 3.5мм для наушников и не самая высокая цена, хотя его и непросто найти в России. Тем не менее, если у вас получится это сделать, лучше избегать данного смартфона. Тем более, цена все же часто бывает завышена относительно домашнего для него американского рынка.

Однако прошлогодняя Moto G (2025) получила всего 5 из 10 баллов из-за слабой производительности, посредственных камер и минимальной поддержки обновлений. Moto G (2026) использует тот же чипсет, практически идентичные камеры и ту же политику обновлений. Motorola не исправила основные проблемы и в том числе по этой причине поэтому данную модель лучше пропустить.

Рынок Android-смартфонов постоянно развивается, и правильный выбор момента покупки так же важен, как и выбор самой модели. Следите за анонсами новых устройств и предзаказными акциями — часто можно получить более свежую модель за те же деньги или даже дешевле.