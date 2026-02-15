6 Android-смартфонов, которые не стоит покупать в феврале 2026 года

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин

В 2026 году действительно сложно найти откровенно плохой Android-смартфон. Рынок предлагает множество достойных вариантов — от флагманов до бюджетных моделей. Даже недорогие модели сейчас стали максимально близки к более дорогим, пожалуй, за исключением камеры. Однако рекомендации по покупке постоянно меняются, и телефон, который был хорошим выбором несколько месяцев назад, может перестать быть оптимальным решением сегодня. Вот и давайте рассмотрим то, что не стоит покупать сейчас, во втором месяце 2026 года.

6 Android-смартфонов, которые не стоит покупать в феврале 2026 года. Не будем покупать эти смартфоны! Фото.

Не будем покупать эти смартфоны!

Google Pixel 9a — не стоит покупать дешевый пиксель

Google Pixel 9a — отличный смартфон с качественной сборкой, превосходными камерами и конкурентной ценой. Проблема не в качестве устройства, а во времени покупки.

Google Pixel 9a — не стоит покупать дешевый пиксель. Google Pixel 9a. Проходим мимо! Фото.

Google Pixel 9a. Проходим мимо!

Google уже подтвердила запуск Pixel 10a на 18 февраля. С выходом новой модели неизбежно появятся скидки на старые устройства и конкуренция между продавцами. На старте продаж привезенные в Россию смартфоны будут дорогими, но через несколько. Недель цена упадет.

В итоге вы или получите более новый смартфон за чуть большие деньги, или купите тот же Pixel 9a, который существенно подешевеет из-за того, что надо освобождать склады от устаревшей модели.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Samsung Galaxy S25 — лучше подождать S26

Линейка Galaxy S25, включая базовую модель, Plus и Ultra, находится в аналогичной ситуации. Серия S26 будет представлена 25 февраля, а Samsung традиционно щедра на предзаказные бонусы. В России компания официально не представлена, но даже у нас можно найти те или иные акции у реселлеров и в торговых сетях за предзаказ.

Samsung Galaxy S25 — лучше подождать S26. Samsung Galaxy S25. Проходим мимо! Фото: trustedreviews.com. Фото.

Samsung Galaxy S25. Проходим мимо! Фото: trustedreviews.com

А если у вас есть сомнения по поводу того, что в новой модели будет что-то выдающееся, то просто подождите, чтобы получить ту же ситуацию, что и с Google Pixel 9a — предыдущее поколение, которое в один момент станет прошлогодни и устаревшим, сильно подешевеет. Опять же, реселлерам надо будет разморозить деньги, распродать склад и направить деньги на закупку новых устройств.

Как дефицит памяти сделает экраны в смартфонах хуже

Samsung Galaxy A56 5G — неудачная модель перед обновлением

Galaxy A56 5G — редкий случай, когда смартфон не рекомендуется не только из-за скорого выхода преемника, но и из-за собственных недостатков. Устройство критикуют за медленную работу, посредственный дизайн и разочаровывающие дополнительные камеры.

Samsung Galaxy A56 5G — неудачная модель перед обновлением. Samsung Galaxy A56 5G. Проходим мимо! Изображение: CNET. Фото.

Samsung Galaxy A56 5G. Проходим мимо! Изображение: CNET

Хорошая новость — Galaxy A57 5G выйдет в конце февраля или начале марта. Ожидаются серьезные улучшения: новый чипсет, удвоенный объем памяти, более тонкий и легкий корпус без ущерба для батареи и скорости зарядки. Если слухи подтвердятся, стоит дождаться этой модели.

OnePlus 15 — разочарование после успешного предшественника

OnePlus 15 вызывает разочарование после невероятно успешного OnePlus 13. Дизайн стал более скучным, камеры получили худшее оборудование, разрешение экрана снизилось, появились проблемы с нагревом. Да, автономность и зарядка хорошие, но общее впечатление значительно хуже.

OnePlus 15 — разочарование после успешного предшественника. OnePlus 15. Проходим мимо! Изображение: cnet.com. Фото.

OnePlus 15. Проходим мимо! Изображение: cnet.com

Если рассматриваете OnePlus 15, лучше купите OnePlus 13. Он объективно лучше, а благодаря частым скидкам, которые можно найти даже на российских онлайн-площадках, его можно найти за очень вменяемые деньги. А самое главное — дешевле новой модели.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

OnePlus 15R — провал после успешной серии

Серия «R» от OnePlus последние годы была хорошим источником производительных смартфонов по разумной цене. OnePlus 13R был одним из лучших предложений прошлого года.

К сожалению, OnePlus 15R полностью провалился. Убрали знаменитый Alert Slider, использовали худшие камеры по сравнению с 13R, не добавили беспроводную зарядку, а цену подняли на 100 долларов. Вместо покупки 15R рекомендую поискать OnePlus 13R — это по-прежнему отличный выбор в 2026 году.

OnePlus 15R — провал после успешной серии. OnePlus 15R. Проходим мимо! Фото.

OnePlus 15R. Проходим мимо!

Motorola Moto G (2026) — повторение прошлых ошибок

Motorola Moto G (2026), запущенный в декабре, на бумаге выглядит достойно: дисплей 6.7 дюйма 120Гц, батарея 5,200мАч, зарядка 30Вт, разъем 3.5мм для наушников и не самая высокая цена, хотя его и непросто найти в России. Тем не менее, если у вас получится это сделать, лучше избегать данного смартфона. Тем более, цена все же часто бывает завышена относительно домашнего для него американского рынка.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Однако прошлогодняя Moto G (2025) получила всего 5 из 10 баллов из-за слабой производительности, посредственных камер и минимальной поддержки обновлений. Moto G (2026) использует тот же чипсет, практически идентичные камеры и ту же политику обновлений. Motorola не исправила основные проблемы и в том числе по этой причине поэтому данную модель лучше пропустить.

Motorola Moto G (2026) — повторение прошлых ошибок. Motorola Moto G (2025). Проходим мимо! Изображение: iXBT.com. Фото.

Motorola Moto G (2025). Проходим мимо! Изображение: iXBT.com

Рынок Android-смартфонов постоянно развивается, и правильный выбор момента покупки так же важен, как и выбор самой модели. Следите за анонсами новых устройств и предзаказными акциями — часто можно получить более свежую модель за те же деньги или даже дешевле.

Теги
Новости по теме
Samsung отменила One UI 8.5 для нескольких десятков смартфонов. Какие Galaxy не получат обновление?
Смартфоны каких производителей самые популярные в России и мире
Вышел самый мощный флагман iQOO 15 Ultra. У него крутая камера и охлаждение, встроенное в корпус
Лонгриды для вас
Первые обзоры vivo X300: за что хвалят и критикуют самый раскрученный камерофон

Вчера в Шанхая состоялась презентация vivo X300 — линейки смартфонов, на которую в год своего 30-летия бренд из Поднебесной делает большую ставку. На мероприятие, прошедшее в чаше огромного стадиона, свезли журналистов и блогеров со всего света, дабы по китайской традиции перед всем миром унизить Apple и похвастаться своим новым продуктом, чей релиз в том числе ожидается на территории России. Несмотря на то, что большинство отзывов на vivo X300 носят хвалебный характер, в обзорах нового смартфона нам удалось отыскать кое-что, о чем vivo предпочла умолчать.

Читать далее
Чем смартфоны HUAWEI отличаются от всех остальных

На рынке Android-смартфонов нет ни одной другой марки, чьи устройства бы так сильно отличались от всех остальных, как HUAWEI. Обычно знания покупателей об этой компании ограничиваются базовой информацией об отсутствии Google-сервисов, но на самом деле разница с остальными представителями индустрии намного глубже. Смартфоны HUAWEI необычны во всех отношениях, и сейчас вы в этом убедитесь.

Читать далее
Как iPhone 17 повлияет на новые смартфоны от Samsung и Google

Пару недель назад Apple представила iPhone 17. Многие уже успели его раскритиковать, хотя они еще не успели толком поступить в продажу. Зато уже на уровне характеристик можно заметить одну особенность, которая точно повлияет на мир Android-смартфонов. Давайте разберемся почему так происходит и что именно является самым недооцененным нововведением свежего смартфона от Apple.

Читать далее
Новости партнеров
Почему Ватсап* не работает в России: что случилось на этот раз и при чем тут DNS
Почему Ватсап* не работает в России: что случилось на этот раз и при чем тут DNS
Страдают ли животные психическими расстройствами: что скрывается за плохим поведением
Страдают ли животные психическими расстройствами: что скрывается за плохим поведением
КРИПТОЖМЫХ / Дальнейшее падение Биткоина, раздача BTC биржей Bithumb и отсутствие дна криптовалют
КРИПТОЖМЫХ / Дальнейшее падение Биткоина, раздача BTC биржей Bithumb и отсутствие дна криптовалют