6 вещей, которые я хочу видеть в Google Pixel 6. Уверен, вы меня поддержите

Прошлогодний Google Pixel 5 стал, наверное, самым ярком смартфоном 2020 года. Пусть он и не показал чего-то выдающего в производительности или дизайне, но он смог соединить в себе достаточные характеристики и невысокую цену, чем заложил новый тренд развития флагманских устройств. Создатели этого смартфона не хотели перечеркивать наследие предыдущих моделей и аппарат все равно получился очень крутым, но за вменяемые деньги. Google Pixel 6, который выйдет в этом году, тоже может многим нас удивить. Несмотря на то, что до его появления остается еще примерно полгода, я решил уже сейчас сформулировать то, что я думаю в отношении этого устройства, и то, что заставит меня еще больше зауважать серию.

Лучшая камера в телефоне

Многие слышали о качестве камеры смартфонов Google. Некоторые даже знакомы с ними лично. Компания смогла в эру вычислительной фотографии сделать так, чтобы ее снимки были намного лучше, чем у конкурентов, даже несмотря на ее относительно скромные характеристики. Когда некоторые бренды делали по две, три и более камер в своих новинках, Google только-только переходила на второй модуль. Но хуже от этого Pixel не снимал.

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Google использует тот же 12,2-мегапиксельный сенсор IMX363 в качестве основной камеры со времен серии Pixel 3. Вышедший в прошлом году Pixel 5 показывает нам, что Google по сути выжала из этого сенсора все, что могла. А это говорит о том, что надо что-то менять.

Бывший руководитель подразделения камер Pixel Марк Левой никогда не был сторонником сильного увеличения разрешения. Да и нужно ли это, тоже вопрос. Например, я против гонки за мегапикселями только с точки зрения маркетинга. Но такие сенсоры, как 50-мегапиксельный Samsung Isocell GN2, имеет не только большее разрешение, но и больший размер сенсора, чем предшественник — Google Pixel 5. Думаю, вы понимаете, к чему я клоню.

Большой сенсор нужен и для того, чтобы снимать видео в 8K. С другой стороны, 4K 120fps интереснее, чем 8K 30fps. Но это не значит, что улучшать ничего не надо.

Производительность Google Pixel 6

Pixel 5 имел чипсет Snapdragon 765G. Пусть он оказался одним из открытий прошлого года, но до Snapdargon 865 все равно не дотягивался. Это был приемлемый компромисс, поскольку в целом он обеспечивал хорошую производительность без повышения цены. Тем не менее, продвинутые 3D-игры, эмуляторы и некоторые задачи, связанные с камерой, могут стать проблемой для этого чипсета. По этой причине было бы неплохо увеличить производительность Pixel 6. Хотя бы в рамках отдельной версии.

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Многие скажут, что и сейчас производительности Snapdragon 765G достаточно почти для всех игр. Так оно и есть, но запас очень небольшой, и через год новые игры могут уже не обеспечить должной частоты кадров. Хотя, это пожелание и актуально в основном для геймеров, но установка Snapdragon 870 в Google Pixel 6 все равно не будет лишней.

Смартфон с тройной камерой

Серия Pixel 4 впервые в линейке Pixel представила дополнительную заднюю камеру. Телеобъектив с 2-кратным увеличением дает хорошие результаты на больших расстояниях. Затем Google решила заменить телеобъектив на сверхширокоугольную камеру на Pixel 5, что в реальной жизни является более правильным решением.

Но почему это должно быть одно или другое? Почти все производители предлагают хотя бы один флагманский телефон с тройной камерой. Вопрос даже не в том, что так они лучше снимают. Просто так можно получить более функциональное устройство. Уверен, что Google думала в эту сторону. Теперь пришло время превратить эти ”раздумья” в готовый продукт

Смартфон с быстрой зарядкой

Google поставила в Pixel 5 аккумулятор емкостью 4080 мАч. Это значительно улучшило его по сравнению с обычным Pixel 4 (2800 мАч). Даже на фоне Pixel 4 XL (3700 мАч) показатель смотрится очень внушительно. Несмотря на гораздо большую батарею, Google сохранила прежнюю скорость зарядки — 18 Вт для Pixel 5. По современным меркам это уже совсем немного.

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Даже небольшое увеличение скорости зарядки до 25 Вт или 30 Вт будет значительным улучшением по сравнению с нынешним значением. Думаю, что компания отлично это понимает и небольшой шаг в сторону современности все же сделает.

Сканер отпечатков пальцев в смартфоне

Для многих одним из самых приятных сюрпризов в Pixel 5 стало то, что Google отказалась от датчиков разблокировки лица в пользу заднего сканера отпечатков пальцев. Это изменение позволяет пользователям легко разблокировать свои телефоны в маске во время пандемии COVID-19.

Хотя я и являются фанатом разблокировки по лицу, но пока нет перспектив, что пандемия закончится очень быстро, и использование масок будет нормой еще в течение некоторого времени. Поэтому применение сканера отпечатков пальцев будет очень полезным. В свою очередь сканер на корпусе пока намного более производительный, чем подэкранный, поэтому лучше пользоваться им.

Выйдет ли Google Pixel 6 XL или Ultra

А вот тут, что называется, прям интересно. Несколько лет назад до нас доходили очень сомнительные слухи о Pixel Ultra, но они до сих пор никуда не делись. Сейчас самое время для компании присоединиться к премиум сегменту. Но не одной основной моделью, как это было раньше, а в рамках отдельной серии. Примером может служить Samsung с ее относительно недорогим Galaxy S21, опытом использования которого я недавно делился, и максимально крутым S21 Ultra.

Но просто сделать дорогой смартфон с передовым процессором и камерой — это одно, а сделать его интересным — совсем другое. Надо сделать так, чтобы покупатель выбрал именно его, а не iPhone, Samsung или Xiaomi. Вот тут уже действительно надо поработать и подумать, как сделать такой смартфон.

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Пока можно сказать одно — фантазировать можно долго. Уверен, что умные люди в Google рассматривали даже такие варианты, которые мы с вами и предположить не можем, но что из них ”пойдет в серию”, зависит от многих факторов. В том числе и от того, готовы ли мы действительно платить за это. Согласитесь, что многие наши ”хотелки” ограничиваются простым желанием посмотреть на это, но в реальности мы не готовы за это платить.

У Google есть еще полгода на то, чтобы найти решение и реализовать задуманное. А мы пока подождем и понаблюдаем за тем, что нам предложат другие игроки рынка. Так же не забываем о Google Pixel 5a, выход которого запланирован на лето. Он тоже будет интересным. Жаль только, что он тоже не будет официально продаваться в России.