650 миллионов смартфонов за полгода. Как пандемия повлияла на продажи

Уже несколько лет в мире ежегодно продается больше миллиарда смартфонов. Учитывая, что на Земле живет чуть больше 7 миллиардов людей, из которых больше трети вообще не пользуются телефонами, цифра кажется удивительной. Но иногда внешние факторы влияют на количество продаж. Так, например, в прошлом году была пандемия, которая заперла людей по домам, кого-то лишила денег и у многих отбила желание покупать новый телефон. Мы даже не говорим о том, как упали продажи флагманов. Нам больше интересно общее количество и то, как это скажется на продажах в будущем. Тем более, что это не просто статистика, а то, от чего зависит все, включая цены на новые модели.

Покупает ли кто-то смартфоны

Ожидается, что мировые поставки смартфонов достигнут 650 миллионов единиц в первой половине этого года, а в первом и втором квартале, вероятно, будет зарегистрирован двузначный рост по сравнению с прошлым годом. Все из-за той самой пандемии, которая сначала зарубила на корню продажи электроники в Китае, а потом и во всем мире.

Кроме продаж, пострадало еще и производство. Те заводы, которые раньше выпускали смартфоны миллионными партиями, практически полностью закрылись. Цепочки поставки тоже нарушились из-за того, что работники доставки и производства сидели на карантине. Все это привело к падению продаж для некоторых компаний на десятки процентов.

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Вырастет ли рынок смартфонов

Согласно довольно оптимистичному отчету DigiTimes, общие поставки мобильных телефонов в 2021 году вырастут на 6,4 процента по сравнению с предыдущим годом и достигнут 1,32 миллиарда единиц.

Самые популярные телефоны в мире

Названы так же компании, которые должны стать лидерами рынка в первой половине 2021 года. Сюрпризов тут ждать не стоит, а первая пятерка будет включать в себя Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo и Vivo. Последние две во многом обязаны своему росту проблемам у Huawei. Конечно, они выиграли не так, как Realme, но их рост тоже значительный. Все просто — к ним перешли те, кто всегда покупал Huawei, а в 2020/2021 годах не стал этого делать из-за проблем у компании.

Ожидается, что в первом полугодии 2021 года приведенные выше технологические гиганты продемонстрируют устойчивый рост, а Xiaomi и вовсе удвоит свои поставки в годовом исчислении. Тоже во многом благодаря Huawei.

А что если проблемы у Huawei — это хорошо?

Телефоны с 5G

Отдельно в отчете отмечается количество смартфонов с поддержкой 5G, которые должны быть проданы в 2021 году. По прогнозам, поставки таких устройств достигнут примерно 500-520 миллионов единиц. Это будет значительный рост примерно на 70-80 процентов по сравнению с прошлым годом. Не удивительно, так как подобные смартфоны становятся все более массовыми не только среди флагманов, но и в среднем ценовом сегменте. Иногда они встречаются даже в бюджетной нише.

Если называть конкретных производителей, то по прогнозам аналитиков, Apple возглавит этот сегмент рынка. И именно она будет продавать больше всех смартфонов с 5G. Это не удивительно, ведь iPhone 12 занимает верхние строчки рейтинга продаж по моделям. А еще в этом году выйдут и другие iPhone.

Как продаются складные телефоны

Упомянули в отчете и о складных устройствах. Сумасшедших продаж ждать не стоит, но ожидается, что будет отгружено примерно 18-20 миллионов таких устройств. В целом это очень хорошо, учитывая стоимость подобных гаджетов, их нишевость и пока еще некоторое недоверие к ним со стороны покупателей.

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Предполагается, что южнокорейская компания Samsung займет первое место по продажам ”раскладушек”. Тут сомнений не было, ведь после наложения на Huawei санкций, она осталась чуть ли не единственной компанией с такими технологиями. Конечно, есть еще и Xiaomi, но пока о ней говорить рановато.

Одно понятно точно — флагманы уже не так нужны людям, как раньше. Отчасти из-за того, что у людей нет денег, отчасти из-за того, что средние категории сделали большой шаг вперед с точки зрения качества. В любом случае пока это только прогноз и относиться к нему надо с некоторым недоверием. Но тенденция все равно понятна, и приведенные цифры если и изменятся, то не очень сильно. Скоро мы узнаем, как именно.