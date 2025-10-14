7 функций Android-смартфонов, которые мы ждем в 2026 году

Текущий год стал переломным для флагманских Android устройств благодаря множеству инноваций. Snapdragon 8 Elite продемонстрировал впечатляющий прирост производительности процессора, кремниево-углеродные батареи продолжают набирать популярность, а производители совершенствуют камеры и прочность корпусов. Однако технологии не стоят на месте, и процессоры следующего поколения уже анонсированы. Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 обещают принести ряд значительных улучшений, которые определят облик флагманов 2026 года.

Станут ли смартфоны лучше снимать видео

Новые чипы Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500 существенно расширяют возможности видеозаписи. Процессор Qualcomm первым среди мобильных чипов получил поддержку кодека Advanced Professional Video (APV), обеспечивающего «визуально безупречное» качество с возможностью постобработки, включая цветокоррекцию и настройку теней.

Google подтвердила, что Android 16 поддерживает APV, а утечки указывают на внедрение этой технологии в серию Galaxy S26. Dimensity 9500 от MediaTek идет дальше, став первым Android чипом с поддержкой 4K/120fps в Dolby Vision и 4K/60fps для портретного видео, превосходя по этим характеристикам iPhone.

Увеличение емкости батарей смартфонов

Кремниево-углеродные батареи стали главным трендом 2025 года после дебюта в 2023-м. OnePlus 13 и vivo X200 Pro оснащены батареями на 6000 мАч, realme GT7 Pro предлагает 6500 мАч, а эксклюзивный для Китая HONOR Power может похвастаться невероятными 8000 мАч.

В 2026 году планка поднимется еще выше. Серия Xiaomi 17 получила батареи от 6300 до 7500 мАч, причем базовая модель Xiaomi 17 с 6,3-дюймовым экраном имеет аккумулятор на 7000 мАч. OnePlus 15 может получить батарею на 7800 мАч, а OPPO Find X9 Pro — на 7550 мАч. Xiaomi увеличила содержание кремния в батареях для достижения таких показателей, хотя это вызывает опасения относительно долговечности.

Локальный искусственный интеллект на смартфоне

AI-модели традиционно требуют значительных ресурсов, поэтому производители вынуждены использовать сжатие или урезанные версии. Dimensity 9500 поддерживает сверхкомпактные 1,58-битные AI модели через фреймворк BitNet-1, что обещает снижение энергопотребления на 50% и меньшие требования к хранилищу.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 получил поддержку точности INT2 для более высокого сжатия AI моделей, что стало важной вехой спустя несколько лет после появления INT4 в Snapdragon 8 Gen 2. Благодаря этим технологиям смартфоны смогут запускать более крупные AI модели с расширенными возможностями.

Сторонние AI приложения

Фирменные AI функции Samsung и Google работают оптимально, используя специализированное AI оборудование, однако многие сторонние приложения вынуждены полагаться на CPU или GPU, что менее эффективно. Процессор Dimensity 9500 поддерживает SME2 — набор инструкций для новейших процессоров Arm, обеспечивающий на 50% лучшую производительность при распознавании объектов и на 50% меньшее энергопотребление при работе с определенными моделями. Arm также заявляла, что SME2 позволяет получать ответы от Gemma 3 в шесть раз быстрее и суммировать 800 слов всего за секунду. Snapdragon 8 Elite Gen 5 поддерживает SME вместо новейшего SME2, что предполагает более скромные, но все равно улучшения.

Улучшение качества фототрафий

Большинство смартфонов с 200-мегапиксельными камерами делают разочаровывающие снимки в полном разрешении, поскольку это фактически однокадровые снимки без дополнительной обработки. OPPO подтвердила, что 200-мегапиксельная телефото камера Find X9 Pro использует технологию «многокадрового слияния» для получения более качественных снимков в полном разрешении.

Эта технология может быть доступна не только OPPO, поскольку MediaTek подтвердила, что Dimensity 9500 сам по себе поддерживает захват 200-мегапиксельных изображений с дополнительной обработкой.

Низкая яркость дисплея смартфона

Производители любят рекламировать пиковую яркость дисплеев, однако некоторые компании движутся в противоположном направлении. MediaTek заявила, что Dimensity 9500 поддерживает яркость дисплея в один нит, что появилось годом ранее в iPhone 16 Pro.

Такая низкая яркость идеальна для чтения перед сном, не беспокоя окружающих. Флагманы OPPO и vivo получат поддержку этой функции, и другие бренды могут последовать их примеру в течение 2026 года.

Увеличение времени работы смартфона

Игры традиционно быстро разряжают батарею, однако Qualcomm и MediaTek добились значительных улучшений энергоэффективности. Графический процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 потребляет на 20% меньше энергии по сравнению с 8 Elite, что является заметным улучшением.

Dimensity 9500 идет еще дальше с улучшением энергоэффективности GPU на 42% — существенный прогресс по сравнению с Dimensity 9400, который уже предлагал на 44% лучшую эффективность. Это означает, что игровые сессии станут значительно продолжительнее.