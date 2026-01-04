Почему не все производители до сих пор перешли на USB Type-C, хотя причин хватает

Артем Сутягин

Когда Google представила новую умную колонку Home с интеграцией Gemini и возможностью стереопары, первое, на что стоило обратить внимание — это способ питания. Да, для России это не самая актуальная колонка, но разговор не об этом. Важно то, что снова компания выбрала устаревший разъем постоянного тока вместо универсального USB-C. Это решение вызывает недоумение, особенно в 2025-2026 годах, когда USB-C давно стал стандартом для большинства устройств. Об этом и поговорим.

Почему не все производители до сих пор перешли на USB Type-C, хотя причин хватает. Удивительно, но USB-C до сих пол не стал стандартом для всего. Изображение: androidauthority. Фото.

Удивительно, но USB-C до сих пол не стал стандартом для всего. Изображение: androidauthority

Универсальный разъемзарядки

Та же Google использует USB-C во всех своих устройствах — смартфонах, наушниках, планшетах, часах и даже камерах Nest . Но почему-то умные колонки и дисплеи остаются исключением. Это выглядит особенно странно, учитывая технические возможности USB-C.

Современный USB-C способен легко передавать более 100 Вт мощности через один порт и один кабель. Существующая модель Nest Audio использует адаптер всего на 30 Вт, и новая Google Home Speaker вряд ли требует больше. Крупные и мощные колонки вроде JBL Xtreme 4 и Ultimate Ears EPICBOOM прекрасно работают с USB-C. Если они справляются, почему бы не использовать этот стандарт везде?

Единственная причина отказа от USB-C — экономия средств. Адаптеры постоянного тока проще в производстве, так как не требуют чипов USB-контроллера и не согласовывают мощность. Массовое производство DC-адаптеров обходится дешевле сертифицированных USB-C зарядных устройств. Но эта далеко не самая большая экономия оборачивается неудобствами для пользователей.

Проблема электронных отходов

Аргумент о том, что не у всех дома есть мощное зарядное устройство USB-C на 30+ Вт, имеет право на существование. Однако производители могли бы включить его в комплект или предложить отдельно со скидкой. Закон ЕС о продаже колонок без зарядного устройства применяется только к портативным моделям.

Настоящее решение проблемы электронных отходов выглядело бы так: если у вас есть мощное зарядное устройство USB-C, вы используете его; если нет — покупаете одно. Вместо этого каждая коробка содержит обязательный DC-адаптер плюс кабель специфической конструкции. При поломке придется покупать замену у производителя или искать сторонний вариант с точным размером разъема и требованиями по напряжению. Найти подходящий адаптер дома маловероятно. Зато USB-C стала стандартом для множества устройств.

Проблема электронных отходов. Купил такой гаджет за 5000 рублей и решил проблему зарядки всех устройств дома. Фото.

Купил такой гаджет за 5000 рублей и решил проблему зарядки всех устройств дома.

Поэтому подход с фирменными зарядками выглядит довольно странно на фоне того, что многие производители заявляют о своих экологических инициативах.

Удобство многопортовых зарядных устройств

Даже в недавно построенных домах настенных розеток часто не хватает. Каждая комната заполнена скрытыми сетевыми фильтрами и длинными кабелями. И производители хотят, чтобы это драгоценное пространство было выделено под маленькую колонку? Розетки — это дефицитный ресурс, поэтом подключение многих устройств к одному зарядному устройству выглядит вполне логично.

Ситуация становится еще абсурднее, если вспомнить об одной из ключевых функций новой колонки от Google, о которой я говорил в начале — возможности настройки стереоконфигурации с Google TV Streamer. Получается, нужна розетка для телевизора, одна для USB-C зарядки Streamer и по одной для каждой из двух колонок Google Home — не считая приставок или игровых консолей. Одно многопортовое зарядное устройство для Streamer и обеих колонок было бы очевидно удобнее.

Выбирая питание через DC, производители выигрывают только простоту из коробки в первый день. Но после этого DC-адаптер станет источником неудобств для тех, у кого дома много электроники и уже есть хотя бы одно многопортовое зарядное устройство. В 2026 году, когда USB-C существует и процветает, не должно возникать необходимости искать обходные пути вроде USB-C-to-DC кабелей, чтобы заменить громоздкий адаптер.

