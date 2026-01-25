Android-смартфоны все больше похожи на iPhone. Что с этим делать

За последние годы я протестировал множество флагманских Android-устройств от разных производителей. И с каждым новым релизом замечаю одну тревожную тенденцию: смартфоны становятся все более похожими на iPhone. Мы говорили об этом несколько лет назад, но сейчас это выражено еще более ярко. Плоские грани, закругленные углы, оранжевый цвет — это дизайнерское решение Apple теперь копируют практически все крупные бренды. Проблема не только в отсутствии оригинальности. Телефоны с плоскими краями менее удобны в использовании по сравнению с моделями, имеющими скругленные или скошенные грани. Они выглядят и ощущаются толще, чем есть на самом деле, напоминая кирпич в руке.

Как Apple задает тренды

Apple впервые использовала плоские края и закругленные углы в iPhone 4 еще в 2010 году. Среди Android-устройств похожую эстетику первым продемонстрировал Samsung Galaxy Alpha в 2014 году. Однако настоящий бум начался после выхода iPhone 12, который вернул этот дизайн. Именно тогда производители Android-смартфонов массово начали копировать эту концепцию.

Сегодня Galaxy S24, S25, серия Google Pixel 9 и новее, OnePlus 15 — все они выглядят практически идентично при взгляде спереди или сбоку. Единственное отличие остается на задней панели, где расположены камеры. Но это слишком мало для дифференциации в море однообразия, да и модули камеры тоже копируются все чаще.

Возможно, одна из причин такого подражания — стремление улучшить ремонтопригодность. Евросоюз ввел новые правила по ремонту устройств, которые вступили в силу 31 июля. Производители могли посмотреть на последние модели iPhone, которые стали более ремонтопригодными, и решили перенять проверенный подход.

Будут ли телефоны отличаться друг от друга

Существует множество способов создать приятный и ремонтопригодный дизайн без копирования iPhone. HMD Skyline 2024 года стал одним из самых ремонтопригодных телефонов на рынке, получив оценку 9 из 10 от iFixit. При этом он полностью избежал тренда плоских граней, выбрав закругленные стороны с плоскими верхом и низом.

Новый Jolla Phone — еще один пример смартфона, который не выглядит как iPhone. У него закругленные боковины, но при этом съемная задняя крышка, сменный аккумулятор и слот для карт памяти. Даже Sony попыталась выделиться с Xperia 1 VII, добавив рифленую рамку.

Компании вроде HMD и Jolla меньше Google и Samsung, у них меньше ресурсов. Поэтому у крупных производителей нет оправдания для создания вторичных дизайнов в стиле iPhone. Альтернатив множество: закругленные рамки, изогнутые края, корпус из цельного блока материала.

Естественно, что в зрелой индустрии происходит просто оттачивание дизайна, который выбрал направление и стремится к совершенству в рамках тренда. Возможно, плоские края и закругленные углы — это действительно самый простой способ создать надежные и ремонтопригодные смартфоны.

Однако это не меняет того факта, что такой дизайн невероятно скучен. Я не могу отличить большинство современных флагманов друг от друга, если не смотрю на заднюю панель. Это говорит о том, что многие производители не прилагают дополнительных усилий в области дизайна.

Хочется, чтобы больше брендов сопротивлялись искушению копировать Apple. Пусть они вдохновляются духом красивых телефонов прошлого — HTC One, оригинального Moto X, Google Pixel 5. Потому что лучший смартфон — это нечто большее, чем просто блок камер на задней панели.