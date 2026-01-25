Android-смартфоны все больше похожи на iPhone. Что с этим делать

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин

За последние годы я протестировал множество флагманских Android-устройств от разных производителей. И с каждым новым релизом замечаю одну тревожную тенденцию: смартфоны становятся все более похожими на iPhone. Мы говорили об этом несколько лет назад, но сейчас это выражено еще более ярко. Плоские грани, закругленные углы, оранжевый цвет — это дизайнерское решение Apple теперь копируют практически все крупные бренды. Проблема не только в отсутствии оригинальности. Телефоны с плоскими краями менее удобны в использовании по сравнению с моделями, имеющими скругленные или скошенные грани. Они выглядят и ощущаются толще, чем есть на самом деле, напоминая кирпич в руке.

Android-смартфоны все больше похожи на iPhone. Что с этим делать. Отличить смартфоны становится все более сложно. Изображение: androidauthority. Фото.

Отличить смартфоны становится все более сложно. Изображение: androidauthority

Как Apple задает тренды

Apple впервые использовала плоские края и закругленные углы в iPhone 4 еще в 2010 году. Среди Android-устройств похожую эстетику первым продемонстрировал Samsung Galaxy Alpha в 2014 году. Однако настоящий бум начался после выхода iPhone 12, который вернул этот дизайн. Именно тогда производители Android-смартфонов массово начали копировать эту концепцию.

Сегодня Galaxy S24, S25, серия Google Pixel 9 и новее, OnePlus 15 — все они выглядят практически идентично при взгляде спереди или сбоку. Единственное отличие остается на задней панели, где расположены камеры. Но это слишком мало для дифференциации в море однообразия, да и модули камеры тоже копируются все чаще.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Возможно, одна из причин такого подражания — стремление улучшить ремонтопригодность. Евросоюз ввел новые правила по ремонту устройств, которые вступили в силу 31 июля. Производители могли посмотреть на последние модели iPhone, которые стали более ремонтопригодными, и решили перенять проверенный подход.

Как Apple задает тренды. Если что, это не iPhone. Изображение: androidauthority. Фото.

Если что, это не iPhone. Изображение: androidauthority

Будут ли телефоны отличаться друг от друга

Существует множество способов создать приятный и ремонтопригодный дизайн без копирования iPhone. HMD Skyline 2024 года стал одним из самых ремонтопригодных телефонов на рынке, получив оценку 9 из 10 от iFixit. При этом он полностью избежал тренда плоских граней, выбрав закругленные стороны с плоскими верхом и низом.

Новый Jolla Phone — еще один пример смартфона, который не выглядит как iPhone. У него закругленные боковины, но при этом съемная задняя крышка, сменный аккумулятор и слот для карт памяти. Даже Sony попыталась выделиться с Xperia 1 VII, добавив рифленую рамку.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Компании вроде HMD и Jolla меньше Google и Samsung, у них меньше ресурсов. Поэтому у крупных производителей нет оправдания для создания вторичных дизайнов в стиле iPhone. Альтернатив множество: закругленные рамки, изогнутые края, корпус из цельного блока материала.

Будут ли телефоны отличаться друг от друга. Ну, разберетесь где что? Изображение: androidauthority. Фото.

Ну, разберетесь где что? Изображение: androidauthority

Естественно, что в зрелой индустрии происходит просто оттачивание дизайна, который выбрал направление и стремится к совершенству в рамках тренда. Возможно, плоские края и закругленные углы — это действительно самый простой способ создать надежные и ремонтопригодные смартфоны.

Однако это не меняет того факта, что такой дизайн невероятно скучен. Я не могу отличить большинство современных флагманов друг от друга, если не смотрю на заднюю панель. Это говорит о том, что многие производители не прилагают дополнительных усилий в области дизайна.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Хочется, чтобы больше брендов сопротивлялись искушению копировать Apple. Пусть они вдохновляются духом красивых телефонов прошлого — HTC One, оригинального Moto X, Google Pixel 5. Потому что лучший смартфон — это нечто большее, чем просто блок камер на задней панели.

Теги
Новости по теме
Galaxy S26 Ultra можно пропустить: Samsung обновит S27 Ultra так, что вы точно захотите его купить
Умный дом Sber теперь поддерживает управление устройствами Xiaomi
Дата выхода и цена Galaxy S26 раскрыты. Когда и сколько придется заплатить за новый Samsung?
Лонгриды для вас
Обзор мощной автомобильной зарядки UGREEN EC604 с выдвижным кабелем и кучей портов

UGREEN EC604 представляет собой одну из наиболее продвинутых моделей автомобильных зарядных устройств, да ещё и с выдвижным кабелем. Инженеры компании создали зарядку, способную справляться с нуждами современных пользователей, которые одновременно используют ноутбук, смартфон, планшет и множество гаджетов в машине. Артикул EC604 уверенно заявляет о себе как о премиальном продукте с максимальной функциональностью. Но всё это рекламные слова, а что на самом деле? Что в нём хорошего из реальных функций и стоит ли его покупать.

Читать далее
Китайские производители уже во всю копируют Liquid Glass из iOS 26. Так ли она хороша

Индустрия мобильных технологий вновь демонстрирует классический сценарий – стоит Apple представить новое дизайнерское решение, как китайские производители тут же берутся за его копирование, чтобы выпустить что-то пусть кривое и косое, но похожее на Apple, до нее самой. На этот раз объектом внимания стал спорный дизайн iOS 26 в стиле Liquid Glass (жидкого стекла), который с момента анонса вызвал массу критики со стороны пользователей. Вот только Apple сможет убедить всех в правильности своей идеи, а остальные вряд ли.

Читать далее
Apple и Google готовят обновление, которое упростит переход с Android на iOS и обратно

Многие пользователи годами боятся менять устройство из-за сложностей с переносом данных. И это еще проблема в рамках одной экосистемы. Что уж говорить о переходе с Android на iOS или со смартфона Apple на Android — эта карусель обычно заставляет понервничать даже опытных пользователей: в процессе миграции с iOS на Android обычно теряются или портятся фото, не переносятся сообщения. Так что всегда приходится искать инструкции, скачивать разные приложения, что не сильно, к слову, помогает. Но теперь ситуация должна измениться.

Читать далее
Новости партнеров
У Apple уже есть свой ChatGPT, но пользоваться им могут не все. Когда нормальный ИИ появится в iPhone, iPad и Mac?
У Apple уже есть свой ChatGPT, но пользоваться им могут не все. Когда нормальный ИИ появится в iPhone, iPad и Mac?
12 невероятных фото северного сияния со всего мира: лучшие кадры 2025 года
12 невероятных фото северного сияния со всего мира: лучшие кадры 2025 года
Крупные инвесторы продолжают накапливать Биткоин, несмотря на рост рыночных рисков. Почему?
Крупные инвесторы продолжают накапливать Биткоин, несмотря на рост рыночных рисков. Почему?