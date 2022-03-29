Будут ли телефоны продаваться по подписке

Почти все в современном мире стало иметь необычную до этого времени модель распространения — подписка. В этом случае вы просто платите сколько-то денег в месяц и получаете полный доступ к продукту. Да чего я рассказываю, каждый из вас пользуется такими вещами, как облачное хранилище, музыка и приложения. Они первыми освоили новый формат распространения, отказавшись от единовременной покупки. Иногда это немного раздражает и кажется, что проще купить сразу, чем платить каждый месяц, но не все разработчики дают право выбора. До недавнего времени такие продажи были в основном среди приложений и других программных продуктов, но сейчас, похоже, мы стоим на пороге больших перемен.

Телефон по подписке

По слухам, появившимся на прошлой неделе, можно сделать вывод, что Apple готовится к переводу распространения iPhone на рельсы подписки. Все началось с сообщения Bloomberg о том, что Apple работает над сервисом подписки для iPhone и других потребительских аппаратных продуктов. Издательство ссылалось на свои источники, знакомые с этой темой. Но действительно ли такое возможно и сможет ли это изменить мир всех смартфонов, а не только тех, на экране которых при включении появляется яблоко?

Лизинг на телефон

Издание сравнивает эту услугу подписки на iPhone с «программой автолизинга». Оно так же проводит дополнительные параллели между этой новой услугой и услугами подписки, такими как Apple Music и хранилище iCloud. С одной стороны, звучит хорошо, если можно будет иметь топовый смартфон за 50 долларов. Но это обманчивое ощущение, ведь эту сумму придется платить каждый месяц.

Apple уже предлагает программу обновления iPhone, позволяющую пользователям оплачивать устройство в течение 12 или 24 месяцев. В итоге они получали не только актуальный iPhone, но и могли менять его на новый каждый год.

Bloomberg утверждает, что новый план подписки не будет распределять стоимость устройства на 12 или 24 месяца, а будет представлять собой ежемесячную плату, которую еще предстоит определить.

Как купить телефон дешевле

Неясно, смогут ли пользователи сохранить свои iPhone после того, как заплатят за него достаточно много — больше, чем он стоит в розничной продаже. Учитывая, что этот процесс сравнивают с Apple Music и iCloud, скорее всего, ответ будет отрицательным. Как только автоматическая система не сможет списать с вас деньги, вы сразу потеряете доступ к музыке или хранилищу. Так может получиться и с телефоном.

Текущая программа обновления iPhone, доступная не во всех странах, позволяет пользователям сохранить свой текущий телефон после совершения 24 платежей. Программа Google Pixel Pass также позволяет клиентам сохранить свое устройство Pixel после двух лет оплаты.

Это не первый раз, когда мы видим то, что по сути является программой лизинга, но это может быть первый раз, когда мы видим программу лизинга или подписки от крупного производителя.

Минусы покупки по подписке

Все это звучит как довольно тревожная тенденция, поскольку ваши самые личные устройства на самом деле не будут вашими, если выяснится, что вы не можете оставить себе телефон. С другой стороны, если стоимость подписки будет очень небольшой, то владение топовым устройством условно за 20 долларов в месяц может иметь смысл.

А ведь если этому примеру последуют другие производители, то мы получим гаджеты за 5-7 долларов в месяц, а то и дешевле. Это уже намного более интересно, особенно для тех, кому телефон нужен на относительно короткое время. Например, вместо сломанного или при нахождении в отпуске, или даже просто как второе устройство.

Одна камера, огромные рамки и цена, как у топового Samsung. Это iPhone SE 3.

Неясным остается минимальное время аренды и наличие первого платежа. Например, цена компонентов даже самого топового iPhone не превышает 300-350 долларов. Остальное — это заложенные в стоимость расходы на разработку, производство, рекламу, оплату персонала в магазинах и офисе компании, доставку и многое другое. Вполне возможно, что вас попросят заплатить эту самую стоимость компонентов, а остальную часть можно будет платить постепенно — она и станет подпиской. В этом случае, если вы перестанете платить, вам заблокируют телефон, а если вы не захотите его отдавать, то компания просто ничего не потеряет.

Хорошо ли, если все будет по подписке

С одной стороны, это интересно, ведь модель подписки позволяет не платить за все и всегда. Например, у вас увеличилась зарплата, вы позволили себе более дорогой автомобиль по подписке. Решили накопить на отпуск, ездите несколько месяцев на более простом, потом возвращаетесь к более дорогому. Сейчас надо или брать кредит, по которому нельзя переставать платить, или долго копить на крупные покупки. Подписка решит эту проблему. Но, как показывает практика, в итоге заставит нас платить больше.

Я поддерживаю такую модель распространения, но только в том случае, если будет альтернатива в виде обычной покупки, чтобы я мог выбрать то, что считаю более удобным для себя. Тогда это будет хорошо и для смартфонов, и для автомобилей, и для жилья. Хотя последнее у многих и так по подписке. Иначе, как назвать процесс аренды?

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