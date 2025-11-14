Чем HUAWEI Mate 70 Air отличается от iPhone Air и Galaxy S25 Edge. Сравнение тонких флагманов

В 2025 году производители смартфонов вернулись к погоне за тонкостью. После нескольких лет, когда приоритетом были большие батареи и объемные блоки камер, рынок получил новую волну ультратонких устройств. HUAWEI Mate 70 Air, iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge представляют три разных подхода к концепции тонкого флагмана. Каждый из них интересен по-своему, но не все знают истинные отличия этих устройств. Хотя, большое количество владельцев более толстых смартфонов этим заинтересовалось.

Самый красивый тонкий смартфон

HUAWEI Mate 70 Air имеет габариты 165 × 81.5 × 6.6 мм при весе 208 г. Компания не стала гнаться за экстремальной тонкостью в ущерб ключевым характеристикам, сохранив при этом премиальные функции.

iPhone Air занимает противоположную позицию — толщина всего 5.6 мм при весе 165 г делает его самым тонким и легким из трех устройств, но с компромиссами по возможностям. Samsung Galaxy S25 Edge находится посередине с параметрами 158.2 × 75.6 × 5.8 мм и весом 163 г.

Все три смартфона хорошо собраны. HUAWEI предлагает защиту IP68/IP69, выдерживающую струи воды под высоким давлением. Apple также использует IP68, но с более глубоким погружением до 6 метров. Samsung соответствует IP68 с погружением до 1.5 метров. По характеристикам защиты HUAWEI выглядит наиболее защищенным.

Сравнение дисплеев тонких флагманов

HUAWEI оснастил Mate 70 Air 7-дюймовой LTPO OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. Экран защищен стеклом Kunlun Glass. Apple использует 6.5-дюймовый LTPO Super Retina XDR OLED с разрешением 1260 × 2736. Дисплей поддерживает HDR10, Dolby Vision и частоту 120 Гц. Пиковая яркость достигает 3000 нит.

Samsung, в свою очередь, предлагает 6.7-дюймовый экран с разрешением 1440 × 3120 — самой высокой плотностью пикселей среди трех устройств. Дисплей также LTPO с частотой 120 Гц и поддержкой HDR10+. Поэтому по экрану он кажется более предпочтительным.

По операционной системе это тот редкий случай, когда в одном сравнении их сразу три. Mate 70 Air работает на HarmonyOS 5.1 — это совершенно другой мир по сравнению с iOS и Android. Система предлагает привычный интерфейс, но доступность приложений иногда требует хромает. Правда, в 99% случаев их можно скачать в пару кликов благодаря фирменно утилите microG.

iPhone Air поставляется с iOS 26 и обещает долгосрочную поддержку, чистый интерфейс и тесную интеграцию с другими продуктами Apple. Samsung использует Android 15 с оболочкой One UI 7 и обещает 7 крупных обновлений операционной системы — дольше, чем большинство Android-устройств. Правда в AppStore и Google Play удалены многие приложения российских банков и других сервисов. HUAWEI предлагает их в App Gallery, но через microG можно получить доступ и к Google Play. Поэтому, можно сказать, что он выглядит более предпочтительно.

Самый мощный тонкий смартфон

HUAWEI использует собственные 7-нм чипы Kirin 9020. Производительности достаточно для повседневных задач, но она не может сравниться с 3-нм A19 Pro от Apple или Snapdragon 8 Elite в Samsung.

A19 Pro от Apple находится на вершине мобильной производительности, особенно в энергоэффективности. Snapdragon 8 Elite от Qualcomm предлагает высокие тактовые частоты и мощный GPU для игр и редактирования. Поэтому в порядке убывания можно разместить смартфоны так: iPhone Air, Samsung Galaxy S25 Edge, HUAWEI Mate 70 Air.

Как снимают тонкие смартфоны

HUAWEI установила три объектива: 50 Мп основной с OIS, 12 Мп телефото с 3-кратным зумом и 8 Мп ультраширокоугольный. Это сбалансированная система с оптическим зумом и лазерным автофокусом, а так же поддержкой 4K видео.

iPhone Air имеет только одну 48 Мп основную камеру. Apple делает ставку на вычислительную фотографию, а не на количество объективов, но без специального телефото-объектива зум ограничен.

Samsung предлагает двойную камеру: 200 Мп основная и 12 Мп ультраширокоугольная. Отсутствие телефото-объектива заметно. Samsung поддерживает запись 4K и даже 8K.

Для селфи HUAWEI использует 10.7 Мп камеру с поддержкой 4K. Apple предлагает 18 Мп плюс 3D-систему глубины для Face ID. Samsung остается на 12 Мп с PDAF для точной фокусировки. По камерам можно сказать, что HUAWEI лидирует, особенно учитывая что ее смартфоны в целом занимают самые высокие строчки рейтингов.

Автономность и скорость зарядки

HUAWEI доминирует в этой категории. Благодаря большему размеру Mate 70 Air получил батарею на 6500 мАч с зарядкой 66 Вт. Для сравнения: iPhone Air имеет 3149 мАч с поддержкой MagSafe, а Samsung S25 Edge — 3900 мАч с зарядкой 25 Вт. Это может быть самым большим практическим различием между устройствами. Как видим, лишний миллиметр идет только на пользу.

Из бонусов можно отметить то, что HUAWEI поддерживает стилус, чего нет у конкурентов. Samsung включает режим DeX для работы телефона как компьютера. А Apple предлагает глобальные спутниковые функции экстренной связи, тогда как у HUAWEI эта функция доступна только в Китае. Но в России спутниковая связь все равно работать не будет.

Какой тонкий смартфон купить

HUAWEI Mate 70 Air, iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge находятся примерно в одной ценовой категории, но решают разные задачи. HUAWEI делает ставку на большой экран, долгую автономность и тройную камеру. Apple фокусируется на минимализме, тонкости и экосистеме. Samsung выбирает средний путь с четким дисплеем, высокой производительностью и долгосрочной поддержкой Android.

Если нужны размер экрана, батарея и универсальная камера в тонком корпусе — выбор за HUAWEI. Для тех, кто уже в экосистеме Apple и хочет абсолютно тонкий смартфон, подойдет iPhone Air. Samsung предлагает самое универсальное решение с флагманской производительностью и гибкостью Android.