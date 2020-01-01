Ранее мы уже писали о трендах, которых придерживались смартфоностроители в 2019 году. Среди них были выезжающие камеры, фантазии на тему дисплеев и многое другое. Но про уходящий год говорить уже поздно. Давайте обсудим наступающий. Наверняка производители будут продвигать свои идеи в определенном направлении. Скорее всего, таких направлений будет несколько. Давайте попробуем разобраться и спрогнозировать, чем нас будут завлекать производители с мировым именем и их более скромные преследователи с большими амбициями.

Камера в экране смартфона

Я уже делился своим мнением по поводу того, как производители стараются спрятать камеру смартфона и к чему это приводит. На этот раз лично у меня есть четкое ощущение того, то в новом году трендом станет ”упаковка” камеры под экран. Утечки уже подтверждали существование таких технологий, но реальных образцов на широком рынке пока не было.

Много лет назад я был уверен, что гибридные автомобили это тупиковая ветвь эволюции автопрома. Настоящее будущее за полностью электрическим транспортом. В отношении смартфонов у меня примерно такие же предчувствия. Мне кажется, что камера с механизацией, сравнимой с крылом дальнемагистрального самолета, является только временным решением. Придет час и камера спрячется под экран. При этом, стоит только одному реализовать это, как остальные подтянутся. Скорее всего, случится это в 2020.

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От некоторых своих знакомых я слышал фразы, типа, ”мне вообще не нужна фронтальная камера”. Может это и так, но это мало волнует производителей, которые не будут разрабатывать и продвигать смартфон для одного процента пользователей. Если бы этот один процент гарантированно купил смартфон за 2000 долларов, это имело бы смысл, но доля таких покупателей будет ничтожно мала. Даже я почти не пользуюсь фронталкой, но точно не купил бы такой смартфон. Даже наличие полностью безрамочного экрана не было бы для меня аргументом.

Итог рассуждения прост! Камере в экране точно быть. Скорее всего, это произойдет в ближайшем году. Как только кто-то это сделает, это превратится в тренд.

Бюджетный складной смартфон

В этом году крупнейшие игроки рынка выпустили свои складные смартфоны. Пока они не стали мейнстримом, но я уверен, что это произойдет. Такие устройства действительно удобны. Вот только надо решить что-то с формой выпуска. Например, вариант от Motorola выглядит существенно интереснее, чем Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Даже то, что второе поколение ”фолда”, по слухам, будет складываться иначе, только подтверждает мое мнение.

Самое интересное, что стоит только производителям убедить покупателя в том, что им нужен такой смартфон, а сделать это можно средствами снижения цены, и дело пойдет. Сразу начнут подтягиваться производители бюджетников. Для них это будет особенно лакомым куском, ведь они постоянно пытаются выпрыгнуть из своей цены и чем-то привлечь к себе внимание.

Так было с двумя камерами, с ”челкой”, со сканером отпечатков в экране и многим другим. Даже если потом выяснится, что технология складных дисплеев не нужна, все равно, выделиться на фоне конкурентов захотят все, и у нас есть минимум год-два, чтобы насладиться этим.

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Смартфоны с 5G

Ни для кого не секрет, что производители телекоммуникационного оборудования и смартфонов активно покоряют новые горизонты сетей связи пятого поколения. Мы уже писали об этом подробно — можете почитать о плюсах этой технологии.

Если в двух словах, то сети пятого поколения сильно изменят не только скорость и качество соединения, но и дадут принципиально новые возможности использования сетей. В 2019 году многие производители выпускали смартфоны с 5G. Это даже проходило красной нитью через MWC 2019. В 2020 экспансия сетей пятого поколения продолжится и смартфонов с его поддержкой будет все больше. А увеличение количества смартфонов приведет и к увеличению площади покрытия. Не надо быть ”кэпом”, чтобы понимать, что это тренд даже не на 2020 год, а на много лет вперед.

Так же мне почему-то кажется, что определенным рубежом станет появление 5G в iPhone. Когда Apple переведет свою армию фанатов на новый стандарт, операторам мало что станется, кроме продвижения новых сетей и закупки оборудования. Хоть и не стоит думать, что это так просто. Кроме покупки оборудования надо еще согласовать с правительствами разных стран выделение частот для работы этого оборудования. Тут и начинаются бюрократические проволочки.

Дисплеи нового поколения

Выше я уже говорил о том, что складные смартфоны имеют все шансы стать гаджетами будущего. Даже если так и будет, говорить о том, что все смартфоны будут складными не приходится. Все равно останутся обычные дисплеи и вот они как раз могут претерпеть изменения, которые берут свое начало c Samsung Galaxy S6. В этом году они начинают постепенно пробиваться в тренды.

Я говорю о дисплеях типа ”водопад”. В этом году уже вышло несколько моделей с таким экраном. По слухам, в начале года со своим еще более экстравагантным решением подтянется OnePlus. Такой дисплей позволяет создать эффект еще большего погружения в происходящее на экране.

Многие говорят, что при использовании экрана-водопада будет очень много случайных касаний граней. Я скажу, что это не совсем так. Я имел дело с Huawei Mate 30 Pro и VIVO Nex 3 и не заметил, чтобы количество случайных касаний хоть на сколько-то существенно превысило такие касания в обычных смартфонах. Есть специальные алгоритмы, позволяющие исключить из обработки касания, которые начинаются как бы за пределами рабочей области. Это применялось еще в первом поколении Xiaomi Mi MIX, а сейчас работает еще лучше.

Единственным, что мне не понравилось, стало то, что, например, в Huawei Mate 30 Pro кнопка Power находится слишком близко к задней стенке. Из-за этого хват смартфона становится неустойчивым при попытке нажать ее. Кроме этого, применение сенсорной регулировки громкости выглядит интересно, но я за кнопки, я за хардкор. В VIVO Nex 3 еще больше всего реализовано ”на таче” и к нему у меня еще больше вопросов.

Самая быстрая зарядка

Последним, что, по моему мнению, точно будет в тренде года индустрии смартфонов, станет быстрая зарядка. Можно даже сказать, что это достойный ответ невозможности увеличения емкости батарей. Действительно, зачем нужен бОльший объем батареи, если ее можно зарядить просто моментально. Что вы скажете, если смартфон будет заряжаться быстрее, чем вы чистите зубы с утра и, при этом, его хватает на день? Мне кажется, это отлично.

Позже появится ”зарядка из воздуха”, когда смартфон будет на расстоянии нескольких метров заряжаться от базовой станции. Такие станции можно будет расположить везде — в автобусах, в офисах, в кафе, в магазинах и так далее. Батарея нужна будет только для того, чтобы дойти от одной станции до другой. При таком развитии событий мы вообще забудем о необходимости что-то делать со смартфоном. Он будет просто работать, но об этом говорить пока рано. Это скорее тренд десятилетия.

Зато технологии действительно быстрой зарядки по проводу уже существуют. Особенно в этом преуспели представители группы BBK. Сначала OnePlus поражал всех своим Dash Charge, потом начали подтягивать OPPO и VIVO со своими решениями. В итоге, теперь никого не удивишь зарядкой аккумулятора на 4000 мАч за 30-35 минут. А VIVO и вовсе показали, что это можно сделать чуть больше, чем за 10 минут. Такой результат меня полностью устроит.

Свидетельством движения в сторону ускорения зарядки стало еще и то, что Apple, которая до этого года клала в коробку с iPhone за 100K+ адаптер питания на 1А, изменила свой подход. Начиная с iPhone 11 Pro компания расщедрилась на быструю зарядку и теперь кладет ее в комплекте. Самой быстрой ее не назовешь, но она точно работает примерно на уровне лидеров по этому показателю.

Скажете, что такие скорости влияют на безопасность? А вот и нет! Много ли вы слышали про взрыв аккумулятора OnePlus, OPPO или VIVO? Я нет. Были взрывы аккумулятора у Samsung Galaxy Note 7 и с тех пор многие боятся этого, но тогда проблема была в другом.

Каким будет смартфон в 2020 году?

Одно можно сказать точно: смартфоны в 2020 году будут крутыми, а производители продолжат активно продвигать то, что у них есть. Тем более, что за покупателя надо бороться и на фоне мирового падения спроса на смартфоны, вызванного насыщением рынка, бороться придется активнее. А главное, его придется удивлять.

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Пока получается не очень, так как то, что действительно удивляет, стоит дорого, но чем больше производители будут развивать свои технологии и окупать их растущими продажами, тем дешевле они будут становиться. Простым примером является то, что уже сейчас в относительных бюджетниках есть то, что пару лет назад было только в дорогущих флагманах. Посмотрим, как дело пойдет дальше, но первый год нового десятилетия точно принесет нам что-то интересное!