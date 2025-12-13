Чем Samsung Galaxy Z TriFold отличается от Huawei Mate XTs

Эра трискладных смартфонов наступила, и конкуренция набирает обороты. Некоторое время Samsung представила Galaxy Z TriFold, бросая вызов Huawei Mate XTs Ultimate Design — преемнику первого коммерчески доступного трискладного телефона. Оба устройства раздвигают границы возможного в области складных технологий, но используют принципиально разные подходы. Вот и давайте разберемся, в чем между ними разница, ведь она есть.

Как складываются смартфоны

Главное различие между устройствами заключается в механике складывания. Galaxy Z TriFold складывается внутрь, защищая 10-дюймовый Dynamic AMOLED 2X дисплей с помощью двойной шарнирной системы. В закрытом состоянии пользователь получает привычный 6,5-дюймовый внешний экран, напоминающий обычный смартфон. Такой подход обеспечивает лучшую защиту основного дисплея от пыли и повреждений.

Huawei выбрала Z-образное складывание наружу в Mate XTs. Дисплей оборачивается вокруг корпуса, позволяя переключаться между режимами: 6,4-дюймовым смартфоном, 7,9-дюймовым промежуточным форматом и полностью раскрытым 10,2-дюймовым планшетом. Решение выглядит универсальным, но имеет недостаток — основной экран всегда частично открыт, что вызывает вопросы о долговечности.

Технологии дисплея и поддержка стилуса

Оба устройства достигают около 10 дюймов в раскрытом виде, но Samsung превосходит по частоте обновления. Её 10-дюймовая QXGA+ панель предлагает адаптивные 120 Гц и яркость 1600 нит, а внешний 6,5-дюймовый экран выдает впечатляющие 2600 нит. Huawei отвечает чуть большим 10,2-дюймовым OLED дисплеем с 3K разрешением и 90 Гц LTPO. Важное преимущество — поддержка стилуса M-Pen 3, которой лишен TriFold.

Это дает Huawei преимущество для творческих задач и продуктивности, особенно в сочетании с продвинутой шарнирной системой, позволяющей использовать устройство под разными углами. Тем не менее, панель Samsung ярче и плавнее, обеспечивая более премиальный визуальный опыт.

Качество сборки и материалы

Оба смартфона являются инженерными шедеврами с разными подходами к конструкции. Samsung использует алюминиевый корпус Armor Aluminum с титановыми шарнирами и Gorilla Glass Ceramic 2, достигая толщины 12,9 мм в сложенном состоянии и защиты IP48. Huawei делает ставку на аэрокосмическую сталь прочностью 2400 МПа, восьмислойную буферную структуру шарнира с точностью позиционирования 0,1°.

Несмотря на описание Mate XTs как танка, устройство легче — 298 г против 309 г у Samsung. Huawei также может похвастаться меньшей толщиной в раскрытом виде — всего 3,6 мм в самом тонком месте против 3,9 мм у TriFold.

HUAWEI Mate XT — складной смартфон, который хочет даже моя мама. Он и правда невероятен

Чем еще отличаются смартфоны

Samsung полагается на Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 нм) в паре с 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной. Huawei выбрала собственный Kirin 9020, обещая прирост производительности на 36% по сравнению с предшественником. Оба телефона оснащены батареями 5600 мАч, но Huawei безоговорочно выигрывает в зарядке: 66 Вт по проводу, 50 Вт беспроводная и 7,5 Вт обратная. Samsung отстает с 45 Вт проводной и 15 Вт беспроводной зарядкой.

Samsung вооружила Z TriFold 200-мегапиксельным основным датчиком камеры, 12-мегапиксельным сверхширокоугольным и 10-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом. Также присутствуют две 10-мегапиксельные фронтальные камеры — на внешнем и внутреннем экранах.

Huawei выбрала гибкость вместо количества пикселей: 50-мегапиксельная основная камера с переменной диафрагмой, 40-мегапиксельная сверхширокоугольная с макровозможностями, 12-мегапиксельный перископный телеобъектив с 5,5-кратным зумом и 1,5-мегапиксельный мультиспектральный сенсор для точности цветопередачи. Фронтальная камера — 8 мегапикселей. Обе системы мощны, но продвинутая AI-обработка Samsung дают ей преимущество в реальном использовании.

Программное обеспечение и десктопный режим

Samsung поставляет TriFold с Android 16 и One UI 8, обеспечивая полную совместимость с сервисами Google и приложениями. Huawei, всё ещё находясь под санкциями США, комплектует Mate XTs системой HarmonyOS 5.1, лишенной нативной поддержки приложений Google но эта проблема легко решается при помощи утилиты microG, которую можно легко установить непосредственно из AppGallery.

Режим DeX от Samsung работает на 10-дюймовом дисплее устройства, превращая его в мини-десктоп без внешнего монитора. Десктопный режим Huawei требует проекции на внешний дисплей, что делает решение Samsung более удобным для многозадачности в дороге.

Итоговый выбор

Samsung Galaxy Z TriFold выглядит более полноценным и практичным для глобального рынка. Складывание внутрь защищает дисплей, яркий экран 120 Гц, чип Snapdragon 8 Elite и полноценный Android 16 с поддержкой DeX делают его мощным складным устройством на каждый день.

Huawei Mate XTs порадует поддержкой стилуса и быстрой зарядкой, но складывание наружу и ограничения HarmonyOS могут сдерживать его потенциал. Для большинства пользователей Galaxy Z TriFold станет более разумным выбором в категории трискладных смартфонов, хотя лично мне, на опыте использования, больше нравится именно MateXTs. Он ощущается более приятным, если решить проблемы с доступом к приложениям из Google Play, но и в AppGallery есть почти все приложения. Это все продукты Яндекс, Госуслуги, приложения магазинов и приложения банков, которые удалены из Google Play.