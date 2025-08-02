Четверть миллиарда долларов. Большой штраф для Tesla за ДТП, в котором она почти не виновата

Попытки возложить ответственность за аварии на компанию Tesla происходят всё чаще, особенно когда дело касается автомобилей с функциями автоматического управления. В центре последнего дела оказался случай, произошедший во Флориде в 2019 году, когда электромобиль Tesla Model S, управляемый с активированной функцией Enhanced Autopilot, попал в серьёзное ДТП. В результате аварии погибла 22-летняя Наибэль Бенавидес, а её друг Диллон Ангуло получил тяжёлые травмы.

Наказывают ли за ДТП с автопилотом

Суд в Майами недавно признал, что автоматическая система автопилота Tesla виновна лишь на треть в произошедшей трагедии. Родственники погибшей и пострадавший получили право на компенсацию в $129 млн, а саму компанию обязали выплатить дополнительно штраф в размере $200 млн. Так как вина Tesla была определена как частичная, размер непосредственного ущерба, который предстоит выплатить, составил $42,5 млн. Общая сумма выплат Tesla достигла $243 млн, что заметно меньше изначально запрашиваемых истцами $345 млн.

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Детали аварии свидетельствуют о сложном комплексе причин. Владелец Tesla Джордж Макги, двигаясь по Флориде, отвлёкся на мобильный телефон, который уронил и попытался поднять. В этот момент машина с активным автопилотом ускорилась при пересечении перекрёстка и врезалась в припаркованный у обочины автомобиль, у которого рядом стояли люди. Сам автомобиль Tesla двигался на скорости более 100 км/ч. В результате столкновения девушку отбросило почти на 23 метра, и она погибла на месте. Второй участник получил тяжёлые переломы и травму мозга, но выжил.

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Влияние штрафов за автопилот на автопром

Tesla не согласилась с решением суда, подчеркнув, что водитель сам нажал на педаль акселератора и тем самым отключил автопилот, не следя за дорогой из-за упавшего телефона. По мнению компании, ни один современный автомобиль — даже с самыми передовыми системами — не смог бы предотвратить подобную ситуацию.

Tesla уверена, что подобная судебная практика не только несправедлива по отношению к производителю, но и замедляет внедрение новых технологий, способных в будущем повысить безопасность на дорогах. Тем не менее, мы опять встали перед вопросом, который я задаю уже много лет, а со мной все спорят: кто виноват, если ДТП произошло по вине автопилота? Важно это даже в том случае, если аварий по вине автопилота будет в кратно меньше, чем по вине людей. Кто-то отвечать за это все равно должен.