Что покажут на MWC 2024. Собрали все самое интересное

Mobile World Congress — это ежегодная выставка, которая проходит в Барселоне, Испания, и посвящена мобильным устройствам. После отмены в 2020 году и небольшого сокращения масштабов мероприятия в 2021 году в 2022 году мы получили полноценную выставку, а MWC 2023 стал еще более значимым событием. Мы ожидаем, что MWC 2024 будет еще более впечатляющим. Мы будем освещать событие и рассказывать вам о самых интересных новинках, а пока давайте подумаем, что же нам могут показать. Ведь до начала выставки осталось буквально несколько дней, и у нас уже есть полноценный список ожидаемых новинок. Поэтому давайте пройдемся по этому списку.

Новинки от Google

Google обычно не так активна на MWC, но в этом году она точно будет присутствовать там. В прошлом году мы стали свидетелями неожиданного анонса некоторых новых функций Android. В этом году мы не знаем, чего ожидать, но на странице компании, посвященной выставке, есть изображение обложки Google Cloud.

Возможно, именно это событие станет центром внимания Google. Мы знаем только то, что Google точно будет иметь свой стенд на MWC 2024, а значит, что-то интересное нам точно покажут. Что именно, пока сказать сложно, но следить за этим мы будем очень пристально.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Что покажет HONOR на MWC 2024

HONOR обычно представляет несколько важных новинок на MWC. В этом году компания представит серию Magic 6 и Magic V2 RSR. Оба устройства уже представлены в Китае, но их европейский дебют состоится 25 февраля в 16:00 по московскому времени.

Если вам кажется, что дата не совпадает с периодом проведения выставки, то вы не ошиблись. Мероприятие по представлению новых смартфонов пройдет за день до официального начала MWC 2024.

Новый гаджеты HUAWEI

Хотя HUAWEI обычно активно участвует в мероприятиях MWC, презентации ее устройств на этом конкретном мероприятии стали менее частыми. Обычно компания демонстрирует технологии и другие масштабные достижения.

В приглашении присоединиться к HUAWEI на MWC 2024 компания делает акцент на технологии 5G. Эти усовершенствования призваны удовлетворить потребности современного потребителя и стать основой для таких направлений, как сетевые технологии, облако и искусственный интеллект. Сказать что-то о представлении новых смартфонов пока сложно, но не исключено, что какие-то гаджеты нас все равно ждут.

Huawei готовит смартфон, складывающийся в три раза. Чем на это ответит Samsung.

Выпустит ли Motorola что-то новое

Motorola — еще одна компания, которая обычно делает очень мало анонсов на MWC. В этом году нет никакой уверенности в том, что что-то изменится и компания представит нам свои новинки. Тем не менее на что-то рассчитывать мы все же можем.

В прошлом году мы увидели Motorola Defy 2, устройство повышенной прочности. Затем был Motorola Defy Satellite Link и концептуальное устройство под названием Motorola Rizr. Сможем ли мы увидеть их преемников в 2024 году, или Motorola выберет другой подход? Тут покажет только время, но мы будем следить за этим. Поэтому не забывайте подписываться на наш Telegram-канал.

Новинки Nokia

Nokia обычно широко представлена на MWC. В прошлом году компания анонсировала несколько бюджетных телефонов: Nokia G22, Nokia C22 и Nokia C32. Есть вероятность, что мы увидим преемников этих телефонов, но компания не упоминает никаких устройств на своей странице приглашений на MWC. Что, собственно говоря, неудивительно. Обычно все анонсы придерживаются до самого последнего времени. Даже если о них будет сказано до выставки, то непосредственно перед ее началом.

Однако в этом году все может быть немного по-другому. Мы знаем, что HMD Global, материнская компания Nokia, хочет начать выпускать устройства под своим именем. Мы даже видели утечки информации об устройстве HMD. Увидим ли мы первые устройства HMD на MWC 2024? Эксклюзивное мероприятие компании запланировано на 25 февраля, и, возможно, что-то прояснится на нем.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Когда выйдет новый Nothing

Тизер Nothing для MWC просто гласит: «Не на что смотреть». Это и забавно, и понятно, поскольку компания Nothing ранее не была замечена в представлении продуктов на MWC. Тем не менее, известно, что на этом конгрессе компания уже анонсировала свои продукты. Но совсем без новостей не обходилось.

В 2022 году Карл Пей был замечен за использованием Nothing Phone 1. В 2023 году Пей и Qualcomm выпустили совместный пресс-релиз, в котором подтвердили, что Nothing Phone 2 будет оснащен процессором Snapdragon 8-й серии. Можно предположить, что в 2024 году, будет выпущен тизер, посвященный Nothing Phone 3, или, возможно, анонс Nothing Phone 2a, полноценная презентация которого намечена на 5 марта.

Как оплатить игру или приложение из Google Play в России.

OnePlus 12 и другие новинки компании

OnePlus 12 уже вышел, так что же компания может привезти на MWC 2024? Единственный слух, который был в последнее время — это то, что компания, скорее всего, анонсирует OnePlus Watch 2.

К сожалению, мы мало что знаем об этом аксессуаре, но, по слухам, он будет оснащен 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей. Также предполагается, что он будет оснащен чипом Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 с сопроцессором BES 2700 для выполнения операций с пониженным энергопотреблением. Возможно, еще до мероприятия появятся какие-то подробности.

Что покажет на WWC 2024 Samsung

На MWC 2023 корейский производитель сосредоточился не на смартфонах, а на других достижениях индустрии, включая участие в развитии 5G, виртуальную реальность, решения FinTech и многое другое. Разумеется, на стенде были представлены и все новейшие устройства, но представлены они были ранее.

Похоже, что на MWC 2024 Samsung также представит свои последние разработки в смежных сферах. Однако, возможно, на выставочной площадке мы найдем несколько сюрпризов из числа гаджетов или хотя бы крутых сервисов для простых пользователей.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Покажет ли Xiaomi машину

Xiaomi, похоже, имеет большие планы на MWC 2024. Компания опубликовала тизер, в котором не упоминается о конкретных продуктах. Однако должно быть показано что-то, что будет связано с «человеком, автомобилем и домом». Говорят, Xiaomi может показать настоящий автомобиль, и компания уже дала понять, что на мероприятии будет представлен Xiaomi SU7.

На тизерном изображении, опубликованном Xiaomi, также изображен телефон, и мы ожидаем, что на мероприятии состоится глобальный запуск Xiaomi 14-й серии. Кроме того, компания должна представить часы, и, судя по утечкам, это могут быть Xiaomi Watch 2 с Wear OS на борту.