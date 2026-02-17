Что покажут на MWC 2026: новинки смартфонов и технологий

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин

Каждый год, за исключением времен пандемии, в Барселоне проходит Mobile World Congress, более известная, как MWC — крупнейшая в мире выставка мобильных технологий. Здесь собираются производители смартфонов, планшетов, носимых устройств, аудиотехники и гаджетов будущего. В 2026 году мероприятие пройдет с 2 по 5 марта в комплексе Fira Gran Via. В отличие от некоторых других выставок, вход на MWC 2026 открыт всем желающим — достаточно оплатить регистрацию.

Что покажут на MWC 2026: новинки смартфонов и технологий. Ждем много интересных новинок на этой выставке. Изображение: androidauthority. Фото.

Ждем много интересных новинок на этой выставке. Изображение: androidauthority

Новые складные смартфоны и концепты будущего

HONOR покажет уникальные устройства — Magic V6 и так называемый Robot Phone. Первый — это флагманский складной смартфон новой генерации, а второй оснащен камерой на стабилизирующем подвесе, которая должна обеспечить плавную съемку. Производитель явно делает ставку на инновации в мобильной фотографии.

Новые складные смартфоны и концепты будущего. Ждем такой необычный смартфон. Изображение: androidauthority. Фото.

Ждем такой необычный смартфон. Изображение: androidauthority

Motorola традиционно участвует в MWC и, вероятно, раскроет детали о грядущем Razr Fold — складном смартфоне-книжке. Кроме того, стоит ждать демонстрации футуристических концептов, вроде устройства с гибким дисплеем, способным оборачиваться вокруг запястья. Материнская компания Lenovo может показать прототипы ноутбуков с гибким экраном и умных колец, взаимодействующих с ПК.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Какие смартфоны покажут на MWC 2026

Компания Nothing, известная своим минималистичным дизайном, готовит релиз серии Nothing Phone 4a. Предполагается, что новинки покажут в последний день выставки. Флагмана же — Nothing Phone 4 — ждать в этом году не стоит, так как компания сосредоточена на среднем сегменте.

OnePlus официально пропускает MWC 2026, а у OPPO могут быть анонсы устройств Find N6 и Find X9 Ultra — но, судя по утечкам, полноценная презентация состоится позже. Китайские бренды предпочитают устраивать отдельные мероприятия для своих новинок.

Какие смартфоны покажут на MWC 2026. Ждем новые китайские раскладушки. Изображение: androidauthority. Фото.

Ждем новые китайские раскладушки. Изображение: androidauthority

Xiaomi традиционно использует MWC для глобальных релизов. Ожидаются премьеры моделей Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Ultra. Samsung уже выпустит флагманскую серию Galaxy S26 в феврале, но наверняка привезет эти устройства на выставку, чтобы еще раз они них напомнить и показать каких высот они добились в мобильных технологиях. Правда, чего-то фантастического в новой серии не будет, но это уже мелочи.

Google представит смартфон Pixel 10a еще до начала выставки, поэтому на MWC не стоит ждать анонса новых моделей. Но, скорее всего, как и Samsung, компания напомнит о своем смартфоне, посвятив ему отдельный уголок на своем стенде.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Процессоры и технологии

Как и в прошлые годы, Qualcomm сосредоточится не на процессорах, а на коммуникационных технологиях. После успешных X80 и X85 стоит ожидать презентации следующего модема, ориентированного на сети 6G и продвинутые функции связи для флагманских смартфонов 2026 года.

Процессоры и технологии. Qualcomm будет делиться наработками в новых стандартах связи. Изображение: androidauthority. Фото.

Qualcomm будет делиться наработками в новых стандартах связи. Изображение: androidauthority

Главный интерес вызовут не смартфоны, а новинки в области XR — очки дополненной реальности и гибкие экраны, включая прототипы двойных складных телефонов и портативных игровых устройств. Их представит сразу несколько компаний, но пока об официальных планах никто не заявлял. Тем не менее, можно не сомневаться в их появлении.

Чем отличаются смарт-часы HUAWEI, и какие из них стоит купить.

Экосистема и искусственный интеллект

TCL продолжит развивать линейку NXTPAPER — смартфоны и планшеты с дисплеями, имитирующими бумагу. Также ожидаются смарт-очки RayNeo и, возможно, первые XR-решения компании. TECNO покажет серию камерофонов Camon 50 с функциями на базе ИИ и линейку POVA 8 с мощными батареями. Появятся также устройства новой экосистемы бренда — ноутбуки и смарт-часы.

ZTE делает акцент на «AI-native» решениях — продуктах, созданных с учетом ИИ на уровне архитектуры. Мы увидим умные устройства, энергоэффективные вычислительные системы и новое поколение смартфонов Nubia, включая, возможно, гибкий Nubia Fold с самой емкой батареей среди складных моделей.

Экосистема и искусственный интеллект. Новинки от Xiaomi тоже будут. Изображение: androidauthority. Фото.

Новинки от Xiaomi тоже будут. Изображение: androidauthority

Xiaomi покажет новые гаджеты своей экосистемы — планшеты, наушники и фитнес-браслеты. Особое внимание приковано к модульной камере, которую компания показала год назад — возможно, она станет коммерческим продуктом.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Google, как и прежде, сосредоточится на софте. В прошлые годы компания демонстрировала функции для сервиса Gemini — видеозвонки, совместный экран и интеграцию с Android Auto и Wear OS. Можно ожидать аналогичных объявлений и в этот раз, связанных с искусственным интеллектом и умными сервисами Android.

Нет никаких сомнений, что это далеко не все, что представят на выставке. На ней всегда есть на что посмотреть и что обсудить. Больше подробностей об ожидаемых новинках появится ближе к ее началу, но даже сейчас мы обсудили далеко не все, что мы ждем, а только самые интересные из грядущих новинок.

Теги
Новости по теме
Подорожают ли смартфоны в 2026 году
HONOR сделала правильный iPhone Air с крутой камерой и большой батареей. Он в 2 раза дешевле оригинала
Почему Nothing Phone (4) не выйдет в 2026 году: вместо флагмана выйдет другой смартфон
Лонгриды для вас
На AliExpress завезли глобальную версию vivo X300. Здесь топовый флагман в 2 раза дешевле, чем в магазине

После презентации vivo X300 в Поднебесной представители новой серии стали одними из самых желанных флагманов на Android. Топовая камера, большой аккумулятор и мощнейший чипсет Dimensity 9500 — все это заставило тысячи россиян отправиться на маркетплейсы за свежими смартфонами, хотя до сих пор были доступны лишь версии для Китая со своими нюансами. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним, и сейчас vivo наконец-то представила глобальную версию vivo X300 и vivo X300 Pro. Оба смартфона уже доступны на AliExpress, где продаются по удивительно низкой цене.

Читать далее
Как изменились смартфоны с 2016 по 2026 год

В последние дни на просторах интернета пользуется популярностью #10yearchallenge — тренд, под воздействием которого люди вспоминают себя и мир десятилетней давности. За это время в жизни каждого из нас произошло много интересного, а еще очень сильно изменились смартфоны. Модели 2016 и 2026 года — это две разные вселенные. Сейчас их как никогда интересно сравнить. Тем более, что есть такой повод, как новый интернет-флешмоб.

Читать далее
Смартфоны 2025 года, за которые реально стыдно

Ежегодно производители смартфонов выпускают сотни (если не тысячи) новых моделей, среди которых регулярно встречается откровенный хлам. Причем делают его не только бренды третьего эшелона, чьи поделки мы видим на AliExpress, но и весьма известные компании. Поэтому мне не составило труда выбрать худшие смартфоны 2025 года. В то же время хочу отметить: список субъективный и далеко не исчерпывающий, но наглядно отображающий происходящее на рынке.

Читать далее
Новости партнеров
Как сделать фото на паспорт с помощью нейросети. Ловите советы и готовый промт для ИИ
Как сделать фото на паспорт с помощью нейросети. Ловите советы и готовый промт для ИИ
Аптечный сервис становится более предсказуемым
Аптечный сервис становится более предсказуемым
Хайп вокруг крипты после победы Трампа на выборах президента США сошёл на нет. Почему?
Хайп вокруг крипты после победы Трампа на выборах президента США сошёл на нет. Почему?