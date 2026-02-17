Что покажут на MWC 2026: новинки смартфонов и технологий

Каждый год, за исключением времен пандемии, в Барселоне проходит Mobile World Congress, более известная, как MWC — крупнейшая в мире выставка мобильных технологий. Здесь собираются производители смартфонов, планшетов, носимых устройств, аудиотехники и гаджетов будущего. В 2026 году мероприятие пройдет с 2 по 5 марта в комплексе Fira Gran Via. В отличие от некоторых других выставок, вход на MWC 2026 открыт всем желающим — достаточно оплатить регистрацию.

Новые складные смартфоны и концепты будущего

HONOR покажет уникальные устройства — Magic V6 и так называемый Robot Phone. Первый — это флагманский складной смартфон новой генерации, а второй оснащен камерой на стабилизирующем подвесе, которая должна обеспечить плавную съемку. Производитель явно делает ставку на инновации в мобильной фотографии.

Motorola традиционно участвует в MWC и, вероятно, раскроет детали о грядущем Razr Fold — складном смартфоне-книжке. Кроме того, стоит ждать демонстрации футуристических концептов, вроде устройства с гибким дисплеем, способным оборачиваться вокруг запястья. Материнская компания Lenovo может показать прототипы ноутбуков с гибким экраном и умных колец, взаимодействующих с ПК.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Какие смартфоны покажут на MWC 2026

Компания Nothing, известная своим минималистичным дизайном, готовит релиз серии Nothing Phone 4a. Предполагается, что новинки покажут в последний день выставки. Флагмана же — Nothing Phone 4 — ждать в этом году не стоит, так как компания сосредоточена на среднем сегменте.

OnePlus официально пропускает MWC 2026, а у OPPO могут быть анонсы устройств Find N6 и Find X9 Ultra — но, судя по утечкам, полноценная презентация состоится позже. Китайские бренды предпочитают устраивать отдельные мероприятия для своих новинок.

Xiaomi традиционно использует MWC для глобальных релизов. Ожидаются премьеры моделей Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Ultra. Samsung уже выпустит флагманскую серию Galaxy S26 в феврале, но наверняка привезет эти устройства на выставку, чтобы еще раз они них напомнить и показать каких высот они добились в мобильных технологиях. Правда, чего-то фантастического в новой серии не будет, но это уже мелочи.

Google представит смартфон Pixel 10a еще до начала выставки, поэтому на MWC не стоит ждать анонса новых моделей. Но, скорее всего, как и Samsung, компания напомнит о своем смартфоне, посвятив ему отдельный уголок на своем стенде.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Процессоры и технологии

Как и в прошлые годы, Qualcomm сосредоточится не на процессорах, а на коммуникационных технологиях. После успешных X80 и X85 стоит ожидать презентации следующего модема, ориентированного на сети 6G и продвинутые функции связи для флагманских смартфонов 2026 года.

Главный интерес вызовут не смартфоны, а новинки в области XR — очки дополненной реальности и гибкие экраны, включая прототипы двойных складных телефонов и портативных игровых устройств. Их представит сразу несколько компаний, но пока об официальных планах никто не заявлял. Тем не менее, можно не сомневаться в их появлении.

Чем отличаются смарт-часы HUAWEI, и какие из них стоит купить.

Экосистема и искусственный интеллект

TCL продолжит развивать линейку NXTPAPER — смартфоны и планшеты с дисплеями, имитирующими бумагу. Также ожидаются смарт-очки RayNeo и, возможно, первые XR-решения компании. TECNO покажет серию камерофонов Camon 50 с функциями на базе ИИ и линейку POVA 8 с мощными батареями. Появятся также устройства новой экосистемы бренда — ноутбуки и смарт-часы.

ZTE делает акцент на «AI-native» решениях — продуктах, созданных с учетом ИИ на уровне архитектуры. Мы увидим умные устройства, энергоэффективные вычислительные системы и новое поколение смартфонов Nubia, включая, возможно, гибкий Nubia Fold с самой емкой батареей среди складных моделей.

Xiaomi покажет новые гаджеты своей экосистемы — планшеты, наушники и фитнес-браслеты. Особое внимание приковано к модульной камере, которую компания показала год назад — возможно, она станет коммерческим продуктом.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Google, как и прежде, сосредоточится на софте. В прошлые годы компания демонстрировала функции для сервиса Gemini — видеозвонки, совместный экран и интеграцию с Android Auto и Wear OS. Можно ожидать аналогичных объявлений и в этот раз, связанных с искусственным интеллектом и умными сервисами Android.

Нет никаких сомнений, что это далеко не все, что представят на выставке. На ней всегда есть на что посмотреть и что обсудить. Больше подробностей об ожидаемых новинках появится ближе к ее началу, но даже сейчас мы обсудили далеко не все, что мы ждем, а только самые интересные из грядущих новинок.